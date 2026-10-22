小島秀夫《死亡擱淺》x CASETiFY手機配件開箱｜細節重現遊戲世界

小島秀夫《死亡擱淺》x CASETiFY手機配件開箱｜知名遊戲創作者小島秀夫帶領的 KOJIMA PRODUCTIONS，今次特別與 CASETiFY 攜手合作，為慶祝工作室成立 10 週年及品牌成立 15 週年推出雙週年紀念聯乘配件系列。將經典電玩作品《死亡擱淺／DEATH STRANDING》的獨特世界觀轉化為隨身實物，令一眾機迷能將遊戲美學融入日常生活。記者早前率先收到整套實物，打開專屬包裝箱的一刻，猶如收到來自《死亡擱淺》世界觀中的送貨包裹。



Yoji Shinkawa Art Edition - From Sapiens to Ludens Case

包裝箱還原遊戲送貨箱

今次開箱最令人驚喜的細節，莫過於產品的外包裝設計。整個外箱採用了牛皮紙箱風格，上面印有 CASETiFY 與 KOJIMA PRODUCTIONS 的經典標誌，並印有「FROM SAPIENS TO LUDENS」的標語。箱頂貼有黃色警告膠帶圖案，並印有「VOID IF TAMPER」字樣，外箱兩側亦加有防水、防摔等貨物標籤圖案，完全忠實還原了《死亡擱淺》中送貨員背負的快遞箱質感。

寄來的箱子很有《死亡擱淺》送貨箱的感覺

實物手機殼細節亮點滿滿

打開包裝箱後，核心產品「新川洋司藝術版 - From Sapiens to Ludens 手機殼」隨即展現在眼前。手機殼採用金色相機環設計，背面結合了新川洋司手繪的水墨筆觸畫風與金屬鏡面質感，將數碼美學與實體物料巧妙結合。手感紮實之餘，鏡面反射效果極具重工業風格，相機環四周更刻有精細文字，整體防護力與視覺藝術感兼備。

機殼上印有新川洋司手繪的水墨畫

週邊配件重現遊戲細節

除了手機殼外，整套實物還包括多款令遊戲迷尖叫的配件。包含黃色 BB 膠囊風格的 AirPods 保護殼、金屬 Qpid 頸鍊造型配件、Dollman 造型毛絨吊飾以及戴著 CASETiFY 眼鏡的 Ludens Duck 黃色小鴨毛絨吊飾。此外，系列亦備有金色 Ludens 圓盤金屬手機支架、黑色碳纖維徽章配件，以及製作極為精細的金屬質感卡牌，每款產品都將遊戲內的經典道具實體化。

Golden Ludens Emblem Grip Stand手機支架

Ludens Golden Disc Grip Stand手機支架

BB Pod Collectible AirPods Case

DS - Qpid Wristlet

Dollman Plush Keychain

Ludens Duck Plush Keychain

10th Ludens Charm Cube

Cargo ID MEX Cardholder Stand

小島秀夫與美術總監新川洋司親自參與設計

今次聯乘企劃由小島秀夫與美術總監新川洋司於東京工作室總部親自參與設計，將數碼世界觀與實體配件結合。系列拋棄過往單純印刷圖案的做法，加入大量取材自 KOJIMA PRODUCTIONS 宇宙與《死亡擱淺》標誌性圖像的立體觸感細節。當中最受矚目的莫過於「新川洋司原創設計 - 3D立體金屬手機殼」，極具重工業科技感，可惜今次沒有實物上手試，很可能會成為記者最愛的手機殼。

記者就最喜歡這個BB Pod的AirPods Case

小島秀夫《死亡擱淺》x CASETiFY手機配件開箱