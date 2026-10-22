小島秀夫《死亡擱淺》x CASETiFY手機配件開箱｜細節重現遊戲世界
小島秀夫《死亡擱淺》x CASETiFY手機配件開箱｜知名遊戲創作者小島秀夫帶領的 KOJIMA PRODUCTIONS，今次特別與 CASETiFY 攜手合作，為慶祝工作室成立 10 週年及品牌成立 15 週年推出雙週年紀念聯乘配件系列。將經典電玩作品《死亡擱淺／DEATH STRANDING》的獨特世界觀轉化為隨身實物，令一眾機迷能將遊戲美學融入日常生活。記者早前率先收到整套實物，打開專屬包裝箱的一刻，猶如收到來自《死亡擱淺》世界觀中的送貨包裹。
包裝箱還原遊戲送貨箱
今次開箱最令人驚喜的細節，莫過於產品的外包裝設計。整個外箱採用了牛皮紙箱風格，上面印有 CASETiFY 與 KOJIMA PRODUCTIONS 的經典標誌，並印有「FROM SAPIENS TO LUDENS」的標語。箱頂貼有黃色警告膠帶圖案，並印有「VOID IF TAMPER」字樣，外箱兩側亦加有防水、防摔等貨物標籤圖案，完全忠實還原了《死亡擱淺》中送貨員背負的快遞箱質感。
實物手機殼細節亮點滿滿
打開包裝箱後，核心產品「新川洋司藝術版 - From Sapiens to Ludens 手機殼」隨即展現在眼前。手機殼採用金色相機環設計，背面結合了新川洋司手繪的水墨筆觸畫風與金屬鏡面質感，將數碼美學與實體物料巧妙結合。手感紮實之餘，鏡面反射效果極具重工業風格，相機環四周更刻有精細文字，整體防護力與視覺藝術感兼備。
週邊配件重現遊戲細節
除了手機殼外，整套實物還包括多款令遊戲迷尖叫的配件。包含黃色 BB 膠囊風格的 AirPods 保護殼、金屬 Qpid 頸鍊造型配件、Dollman 造型毛絨吊飾以及戴著 CASETiFY 眼鏡的 Ludens Duck 黃色小鴨毛絨吊飾。此外，系列亦備有金色 Ludens 圓盤金屬手機支架、黑色碳纖維徽章配件，以及製作極為精細的金屬質感卡牌，每款產品都將遊戲內的經典道具實體化。
小島秀夫與美術總監新川洋司親自參與設計
今次聯乘企劃由小島秀夫與美術總監新川洋司於東京工作室總部親自參與設計，將數碼世界觀與實體配件結合。系列拋棄過往單純印刷圖案的做法，加入大量取材自 KOJIMA PRODUCTIONS 宇宙與《死亡擱淺》標誌性圖像的立體觸感細節。當中最受矚目的莫過於「新川洋司原創設計 - 3D立體金屬手機殼」，極具重工業科技感，可惜今次沒有實物上手試，很可能會成為記者最愛的手機殼。
KOJIMA PRODUCTIONS x CASETiFY 聯乘系列於幾時推出？
系列已經正式公開發售。
今次聯乘系列包含甚麼產品？
產品包括新川洋司原創設計 3D 立體金屬手機殼、金色相機環藝術版手機殼、Ludens 碳纖維手機殼、DEATH STRANDING Qpid 造型腕帶、Dollman 及 Ludens Duck 毛絨吊飾，以及金屬手機支架等。
購買聯乘產品有甚麼特別贈品？
凡購買任何聯乘產品均可獲贈盲盒包裝的工作室官方設計圖案珍藏卡；購買「新川洋司原創設計 - 3D立體金屬手機殼」更可額外獲得兩款系列特別設計卡片。