ASUS ROG Xbox Ally X20深度評測，頂配OLED與半透明機殼體驗升級！華碩Asus與微軟／Microsoft聯手打造的聯乘掌機正式登場。這部紀念 ROG 品牌成立 20 週年，換上極具質感的半透明機殼及色彩鮮豔的 OLED 屏幕，瞬間成為機迷的討論焦點。配置最新 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，規格無疑是目前的頂級配置，實力強悍。到底實際打機體驗是否對得起破萬港元的昂貴身價？我們馬上實機測試來拆解它的真實表現。



ASUS ROG Xbox Ally X20深度評測

7.4 吋半透明機身好看嗎？

把 ROG Xbox Ally X20 拿上手，目光很難不被那塊全新設計的半透明機殼吸引。設計風格將復古美學與現代工業設計巧妙結合，玩家可以隱約看見內部的精密電路板與散熱零件，視覺衝擊力十足。對比起上一代產品，今代重量微調至 756g，重量分佈拿捏得很平均，手感一流。

半透明機身設計，看起來視覺特別衝擊！

實測顯示，今代最大的升級亮點絕對落在這塊 7.4 吋 OLED 屏幕上。畫面色彩飽和度與對比度迎來了飛躍性的提升，支援高達 120Hz 更新率與最高 1400 nits 的峰值亮度，黑色顯示變得極為深邃，視覺極致。遊玩畫面色彩豐富的遊戲時，光影細節表露無遺，外貌協會的用家肯定會對這塊高質素屏幕愛不釋手。

雖然機身仍有點重，但性能與操作感取得不錯的平衡。

機背貼上20周年的紀念金章

新晶片與特大容量可壓倒對手？

ROG Xbox Ally X20 內置了AMD最新 Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，並配備了極為奢華的 24GB LPDDR5X 記憶體與 1TB PCIe 4.0 固態硬碟。運算能力與圖形處理效能均處於目前掌機市場的頂流位置。

就算沒有外接電源，都可以調至極速提升機能來遊戲。

實測中運行了幾款硬體要求極高的 3A 遊戲（如《God of War》、及最新推出的《真．三國無雙2 猛將傳》），幀率表現依然保持高度穩定60fps或以上，未見明顯掉幀卡頓，極度流暢。相較於採用 Intel 晶片的其他對手，這部新掌機憑藉超大容量記憶體扳回一城，足以應付市面上絕大多數大型遊戲，毫不費力。

機頂設有2組USB Type C以及MicroSD卡槽

不過，Windows 11 家用版系統在掌機上的作體驗依然存在一些繁瑣的限制。系統介面偶爾會出現未及優化、觸控不靈敏的情況。如果不是為了遊玩 Xbox Game Pass 陣營遊戲的話，玩家大可考慮自行改裝 SteamOS 系統。

今代的LR的按鈕很有Xbox手掣的手感

升級搖桿操作有否提升？

對於追求精準操控的資深玩家而言，搖桿的靈敏度與耐用度直接決定了一部掌機的生死。今次全面改用 TMR 搖桿，並保留了廣受好評的霍爾效應（Hall Effect）扳機鍵。實測發現，新搖桿的推動阻力適中，回彈反應極為迅速，手感紮實。

搖桿及十字鍵都很有Xbox手掣手感

在遊玩射擊遊戲或動作類大作時，準星移動的精準度有肉眼可見的進步。這項改動大幅改善了微調瞄準時的滯後感，同時也理論上減低了長期使用後出現搖桿飄移的風險。設計貼心。

80Wh 巨量電池續航夠用嗎？

便攜式裝置最令人頭痛的問題，永遠是揮之不去的電量焦慮。ROG Xbox Ally X20 內置了 80Wh 特大容量電池。測試下，雖然電池容量已經是目前掌機界的頂配，但由於新處理器與高亮度 OLED 屏幕的耗電量同樣驚人，實際續航時間對比上一代僅有輕微增長。老實說，這點增幅在實際遊玩時幾乎感覺不到。面對耗電量驚人的現代 3A 遊戲，出外時隨身攜帶一個支援 68W 以上快充的大容量外置充電器依然是標準動作。

當調至最高性能時，可以連續玩近2小時遊戲都沒有問題。

如《God of War》這類要求機能極高的3A大作，1080p仍然非常暢順。

《真．三國無雙2 猛將傳》千軍萬馬同時屏幕出現時，都沒有拖慢。

《Castlevania: Belmont's Curse》2D動作遊戲，跑60fps以上當然沒有問題。

散熱方面的表現則相對令人滿意。機身內部的風扇佈局與散熱鰭片經過重新編排。即使全速運轉半小時以上，機背溫度依然維持在合理範圍內，未有出現明顯燙手的情況，散熱超卓。風扇噪音控制得宜，即使在寧靜環境下游玩，也不會掩蓋遊戲本身的音效。

今代散熱效能不錯，就算拎住上手玩都不會感到太熱。

掌機市場競爭日益激烈，今次ASUS華碩升級路線非常明確，選擇以極致的視聽體驗與流暢操作來鎖定高階玩家。接下來就看其他大廠如何接招，推出更具顛覆性的產品來爭奪這塊市場。

ROG XBOX Ally X20 (2026) RC74XA Gaming Handheld PC 規格 作業系統 Windows 11家用版 處理器 AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads)；AMD XDNA NPU up to 50TOPS 顯示屏幕 7.4-inch FHD (1920 x 1080) 16:9 OLED Anti-reflection(AR) display 觸控螢幕 (10 點多點觸控) 更新率:120Hz 峰值亮度:600 nits (SDR)/1400 nits (HDR) Support Dolby Vision HDR、FreeSync Premium Pro 記憶體 24GB LPDDR5X 儲存空間 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) I/O 連接埠 1x 3.5mm 音訊複合插孔 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery 1x Type C support USB 4 (Thunderbolt 4 compliance, DisplayPort 2.1 with Freesync support, Power Delivery 3.0) 1x microSD Express card reader 音效 Smart Amp Technology Hi-Res 認證 (for headphone) Dolby Atmos 全景聲 AI 降噪技術 內建麥克風陣列 立體聲雙喇叭，結合Smart AMP智慧放大器 網路與通訊 Wi-Fi 6E(802.11ax) (三頻) 2*2 + Bluetooth 5.2 電池 80WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion 重量 756 g 尺寸 30.0 x 12.1 x 2.75 ~ 5.13 cm 安全性 Microsoft Pluton 安全處理器 內建指紋辨識感應器 售價 $10,998

ASUS ROG Xbox Ally X20 香港售價：$10,998。