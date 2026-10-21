ASUS ROG Xbox Ally X20深度評測｜頂配OLED與半透明機殼體驗升級
ASUS ROG Xbox Ally X20深度評測，頂配OLED與半透明機殼體驗升級！華碩Asus與微軟／Microsoft聯手打造的聯乘掌機正式登場。這部紀念 ROG 品牌成立 20 週年，換上極具質感的半透明機殼及色彩鮮豔的 OLED 屏幕，瞬間成為機迷的討論焦點。配置最新 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，規格無疑是目前的頂級配置，實力強悍。到底實際打機體驗是否對得起破萬港元的昂貴身價？我們馬上實機測試來拆解它的真實表現。
7.4 吋半透明機身好看嗎？
把 ROG Xbox Ally X20 拿上手，目光很難不被那塊全新設計的半透明機殼吸引。設計風格將復古美學與現代工業設計巧妙結合，玩家可以隱約看見內部的精密電路板與散熱零件，視覺衝擊力十足。對比起上一代產品，今代重量微調至 756g，重量分佈拿捏得很平均，手感一流。
實測顯示，今代最大的升級亮點絕對落在這塊 7.4 吋 OLED 屏幕上。畫面色彩飽和度與對比度迎來了飛躍性的提升，支援高達 120Hz 更新率與最高 1400 nits 的峰值亮度，黑色顯示變得極為深邃，視覺極致。遊玩畫面色彩豐富的遊戲時，光影細節表露無遺，外貌協會的用家肯定會對這塊高質素屏幕愛不釋手。
新晶片與特大容量可壓倒對手？
ROG Xbox Ally X20 內置了AMD最新 Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，並配備了極為奢華的 24GB LPDDR5X 記憶體與 1TB PCIe 4.0 固態硬碟。運算能力與圖形處理效能均處於目前掌機市場的頂流位置。
實測中運行了幾款硬體要求極高的 3A 遊戲（如《God of War》、及最新推出的《真．三國無雙2 猛將傳》），幀率表現依然保持高度穩定60fps或以上，未見明顯掉幀卡頓，極度流暢。相較於採用 Intel 晶片的其他對手，這部新掌機憑藉超大容量記憶體扳回一城，足以應付市面上絕大多數大型遊戲，毫不費力。
不過，Windows 11 家用版系統在掌機上的作體驗依然存在一些繁瑣的限制。系統介面偶爾會出現未及優化、觸控不靈敏的情況。如果不是為了遊玩 Xbox Game Pass 陣營遊戲的話，玩家大可考慮自行改裝 SteamOS 系統。
升級搖桿操作有否提升？
對於追求精準操控的資深玩家而言，搖桿的靈敏度與耐用度直接決定了一部掌機的生死。今次全面改用 TMR 搖桿，並保留了廣受好評的霍爾效應（Hall Effect）扳機鍵。實測發現，新搖桿的推動阻力適中，回彈反應極為迅速，手感紮實。
在遊玩射擊遊戲或動作類大作時，準星移動的精準度有肉眼可見的進步。這項改動大幅改善了微調瞄準時的滯後感，同時也理論上減低了長期使用後出現搖桿飄移的風險。設計貼心。
80Wh 巨量電池續航夠用嗎？
便攜式裝置最令人頭痛的問題，永遠是揮之不去的電量焦慮。ROG Xbox Ally X20 內置了 80Wh 特大容量電池。測試下，雖然電池容量已經是目前掌機界的頂配，但由於新處理器與高亮度 OLED 屏幕的耗電量同樣驚人，實際續航時間對比上一代僅有輕微增長。老實說，這點增幅在實際遊玩時幾乎感覺不到。面對耗電量驚人的現代 3A 遊戲，出外時隨身攜帶一個支援 68W 以上快充的大容量外置充電器依然是標準動作。
散熱方面的表現則相對令人滿意。機身內部的風扇佈局與散熱鰭片經過重新編排。即使全速運轉半小時以上，機背溫度依然維持在合理範圍內，未有出現明顯燙手的情況，散熱超卓。風扇噪音控制得宜，即使在寧靜環境下游玩，也不會掩蓋遊戲本身的音效。
掌機市場競爭日益激烈，今次ASUS華碩升級路線非常明確，選擇以極致的視聽體驗與流暢操作來鎖定高階玩家。接下來就看其他大廠如何接招，推出更具顛覆性的產品來爭奪這塊市場。
作業系統
Windows 11家用版
處理器
AMD Ryzen AI Z2 Extreme Processor 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.0GHz, 8 cores, 16 Threads)；AMD XDNA NPU up to 50TOPS
顯示屏幕
7.4-inch FHD (1920 x 1080) 16:9 OLED
Anti-reflection(AR) display
觸控螢幕 (10 點多點觸控)
更新率:120Hz
峰值亮度:600 nits (SDR)/1400 nits (HDR)
Support Dolby Vision HDR、FreeSync Premium Pro
記憶體
24GB LPDDR5X
儲存空間
1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)
I/O 連接埠
1x 3.5mm 音訊複合插孔
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery
1x Type C support USB 4 (Thunderbolt 4 compliance, DisplayPort 2.1 with Freesync support, Power Delivery 3.0)
1x microSD Express card reader
音效
Smart Amp Technology
Hi-Res 認證 (for headphone)
Dolby Atmos 全景聲
AI 降噪技術
內建麥克風陣列
立體聲雙喇叭，結合Smart AMP智慧放大器
網路與通訊
Wi-Fi 6E(802.11ax) (三頻) 2*2 + Bluetooth 5.2
電池
80WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion
重量
756 g
尺寸
30.0 x 12.1 x 2.75 ~ 5.13 cm
安全性
Microsoft Pluton 安全處理器
內建指紋辨識感應器
售價
$10,998
ASUS ROG Xbox Ally X20 香港售價：$10,998。
ROG Xbox Ally X20 香港售價是多少？
ROG Xbox Ally X20 (RC74XA) 的官方售價為 $10,998
這部聯乘掌機與上一代有什麼最大分別？
最大分別在於 X20 換上了 7.4 吋、支援 120Hz 更新率與極高亮度的 OLED 屏幕，並且採用了獨特的半透明機身設計，同時將操控組件全面升級為 TMR 搖桿以提升精準度。
80Wh 電池的續航力有明顯改善嗎？
雖然配備了極大容量的 80Wh 電池，但因為應付高效能晶片與高亮度屏幕，整體續航時間與上一代相比並無突破性增長。玩家外出長時間遊玩時，仍強烈建議配備支援快充的外置充電器。