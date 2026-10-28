徐工L4純電無人碼頭拖頭登場　取消駕駛室　效率比有人駕駛高20%

據報道，徐工集團在LinkedIn發布全新SDA411概念碼頭牽引車（拖頭），採用純電驅動，取消駕駛室，搭載L4級自動駕駛系統，專為無人物流場景打造。



碼頭牽引車在北美被稱為yard dog或terminal truck，主要負責港口、物流園區和鐵路貨場內部的短距離集裝箱搬運。這類作業場景特點是低速、大扭矩、短距離、高精度重複操作，天然適合電動化。電驅系統安靜無振動、瞬時扭矩輸出，在這種場景下比柴油驅動更高效。

徐工集團在LinkedIn發布全新SDA411概念碼頭牽引車，取消駕駛室，專為無人物流場景打造。（徐工集團）

SDA411取消了傳統駕駛室，整車平台圍繞無人化重新設計。徐工介紹稱，車輛配備360度感知系統，可自主完成導航、障礙物避讓、任務執行和泊車，支持在複雜混合交通環境中連續作業。

徐工發布的演示影片顯示，SDA411能在廠區內自主行駛、執行緊急制動，並自動駛向充電樁，由工作人員插入充電槍。

徐工SDA411無人牽引車圖集▼▼▼

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動力方面，SDA411搭載550kW電機和600kWh電池組，支持6分鐘全自動換電，可在零下40度環境中穩定運行，作業效率比有人駕駛車輛高20%。徐工此前已在內蒙古華能伊敏露天煤礦部署100台純電無人礦用卡車，SDA411將這一技術路線延伸至港口和物流園區場景。

市場層面，全球自動駕駛碼頭牽引車和場地卡車市場2026年規模約4.55億美元，預計到2036年增長至62.73億美元，年複合增長率30%。自動駕駛卡車整體市場2025年約15.2億美元，預計2036年達到177.26億美元。運營成本節約已超越可持續性目標，成為車隊採用純電碼頭牽引車的首要驅動力。

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