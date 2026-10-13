百度自動車東涌公眾試乘｜即看日期與路線　參加資格及車券點拎？

你坐過自動駕駛車輛（自動車）未？百度旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」（Apollo）將於下周三（10月21日）至下月3日在東涌舉辦首個香港社區公眾試乘活動，共14日。

根據運輸署今日（13日）最新提交離島區議會文件，該署指支持百度於東涌推展公眾自動車試乘活動，讓市民親身體驗自動駕駛，乘車券將透過離島區議會秘書處派發予各位議員，以便議員與居民分享。百度蘿蔔快跑東涌公眾試乘日期與路線？誰有資格參加資格與車票點拎？一文看清。



運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員10月10日視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。圖為運輸署副署長／公共運輸事務及管理郭惠英（左一）及先導營辦人代表。（政府新聞網）

運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員10月10日視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。（政府新聞網）

百度蘿蔔快跑自動車東涌公眾試乘活動日期為何？

．10月20日（離島區區議員）；10月21日至 11月3日（離島區居民）

百度蘿蔔快跑自動車東涌公眾試乘活動時間幾點？

．每日14:00至18:00

百度自動車東涌公眾試乘車券點拎？

．乘車券將透過離島區議會秘書處派發予各位議員，以便議員與居民分享。

試乘活動路線是什麼？

路線詳情：

．由逸東邨一號停車場出發，經松仁路，裕東路，怡東路前往世茂喜來登酒店，並折返逸東邨一號停車場下車。

．中途不設落客點，所有乘客必須返回上車點下車。

． 等候乘車處：救世軍林拔中紀念學校門口（近美逸樓）

．路線長度與耗時：全程約5.1公里，約15分鐘。



百度自動車東涌公眾試乘名額有多少？

．共計600張乘車票，每輛車最多同時承載兩名乘客，最多可接待1200人，議員將共獲發 540張乘車票

運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員今日10月10日視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。自動車在東涌市中心一帶駛過。（政府新聞網）

百度自動車東涌公眾試乘參加資格是什麼？

1.試乘人士須年滿 8 歲或以上，或身高至少 1.35 米（車輛尚未設有兒童束縛設備）

2.自動車仍在測試階段，尚未設有無障礙設施，參加者如行動不便請加倍留意。

3.每張門票僅限 單次使用，每輛車最高乘載 2 人

4. 門票只限公眾人士使用，不開放予任何公司、機構、組織及傳媒

5.活動免費，嚴禁轉售門票

6. 必須於現場出示實體門票方可上車



試乘流程

3.1 到達等候乘車處（救世軍林拔中紀念學校門口）: 百度工作人員為試乘者講解活動展板及試乘須知。

3.2 到達上車點（逸東邨一號停車場）：講解完畢後百度工作人員引導試乘者到達上車點。

3.3 開始試乘：引導試乘者有序上車，開啟試乘體驗。車上備有後備操作員。

3.4 試乘結束：抵達終點，完成試乘。

3.5 問卷與紀念品：視乎試乘者意願進行問卷調查，隨後派發活動紀念品。

3.6 引導離開：引導試乘者有序安全離開活動場地。



運輸署自動駕駛車輛應用促進工作組成員10月10日視察北大嶼山東涌的自動車測試項目，並試乘自動私家車。自動車在東涌市中心一帶駛過。（政府新聞網）

工作組成員試坐自動私家車 行經東涌市中心一帶

北大嶼山東涌的自動車測試項目今年2月獲批，將測試路段由機場島延伸至東涌及欣澳，正式展開跨區測試，同時亦增加了運行車輛數目。至今年7月底，項目再獲准在車上保留後備操作員的同時，加入遙距後備操作員，由遙距控制中心即時監控車輛運行狀況，藉此收集更多關鍵數據，至今運作大致順利。

視察期間，工作組成員分批乘坐自動私家車，行經東涌市中心一帶路段。當局稱成員對於自動車全程表現平穩順暢表示滿意，過程安全有序。