小魔女DoReMi 25週年紀念展「比利卡 比利那那 啵啵莉那 貝貝魯多！」這句變身咒語，有沒有勾起你童年時代，放學回家看《小魔女DoReMi》的快樂回憶？

一心只想用法術召喚頂級神戶牛扒的春風Doremi，到 MAHO 堂那群性格迥異卻無比真摯的見習魔女，不知不覺間，這段純真的魔法羈絆已經走過了四分之一個世紀。《小魔女DoReMi》（おジャ魔女どれみ）25週年紀念展香港站，將於 2026年12月4日至 2027年1月3日，登陸旺角創興廣場地庫 INCUBASE Arena B1。透過「01空間」票務平台，粉絲可於 2026年10月30日早上10點起至12月3日，選購早鳥二人套票$138$138（平均每人僅 HK$69）！而附送特繪插圖相框的「早鳥特典套票」則低至91折（HK$210，原價HK$230）！

這場跨越25年的約定，絕對不能缺席。

（註：25週年展為日本巡迴展正式名稱，以2024年首站開幕計算，海外站沿用原名。）

你的魔法珠還留著嗎？美空小學課室與魔女界原裝抵港

香港站展覽並非走馬看花的簡單拍照區，而是完整引進日本東京、大阪、名古屋、橫手與福岡巡迴展的重量級展覽規格。全展以「魔法珠，你還留著嗎？」為核心靈魂，利用高規格 FRP 立體玻璃纖維裝置、沉浸式多媒體投影及珍貴的原畫手稿，百分之百還原經典畫面。

🎵幾個見習小魔女的咒語 真是見圖就有聲！🎵

《小魔女DoReMi》中的咒語又長又多疊字，幾位主角還有魔法舞台陣等幾種版本咒語，大家記不記得？

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小魔女DoReMi 25週年紀念展細節



必睇展區1：美空小學

場景重現：三、四年級經典課室 1:1 還原。

沉浸式細節：實體木質課桌椅（斑駁舊質感）。

綠色黑板：寫有當日值日生名字、塗鴉與課堂板書。

講台與教具箱：重現小學日常生活細節。

角色打卡位：春風Doremi與一眾主角班房日常生活立體造景。



本資訊圖僅作解釋展覽內容，與實際展品並不相同（非官方圖片）

必睇展區 2：魔女界與變身展示區（魔法世界重現）

場景打造：神秘魔女界森林與覲見女王的魔幻舞台。

實物化歷代變身法寶（FRP立體化展示）：

第一季：初代巴龍轉換器（Peperuto Poron）＋ 音符轉換器。

第二季：拍子機變身器（Rhythm Tap）＋ 花朵轉換器。

第三季：烘焙球變身器（Parara Tap）＋ 甜點轉換器。

第四季：香水變身器（Jewelry Cologne）。



經典咒語牆：集齊春風Doremi、藤原初貴、妹尾愛子、瀨川音符、飛鳥桃子的咒語對白



本資訊圖僅作解釋展覽內容，與實際展品並不相同（非官方圖片）

必睇展區 3：角色與原畫珍藏區

全陣容立體公仔裝置：春風泡泡、小花、魔女莉卡（青蛙造型）等全體齊集。

大師親筆手稿：角色設計總監馬越嘉彥珍貴原畫手稿區。

感人尾聲影院：重溫「四個難忘的春夏秋冬」專屬剪輯影片。



本資訊圖僅作解釋展覽內容，與實際展品並不相同（非官方圖片）

特典送馬越嘉彥親繪相框？01空間早鳥預售優惠全攻略

想進場朝聖兼入手極罕周邊，提早撲飛是唯一法則。是次展覽的門票陣容極具誠意，無論購買哪一款票種，全數附贈官方限定的壓克力立牌與紀念卡。

最受全球粉絲矚目的，莫過於由角色設計兼總作畫監督馬越嘉彥親自操刀繪製的特繪插圖相框。這份珍貴的插畫只收錄於「特典門票」之中。

《小魔女DoReMi》的主題環繞少女的夢想與友情，如此珍惜的「回憶殺」自然要跟好友一同參觀。早鳥二人套票低至 HK$138（平均每人僅 HK$69），不要錯過。

【《小魔女DoReMi》25週年紀念展覽資訊】

展出日期：2026年12月4日 至 2027年1月3日

開放時間：週一至週五 12:00 - 22:00（21:30最後入場）

週六、週日及公眾假期 11:00 - 22:00（21:30最後入場）

地點：香港九龍旺角彌敦道601號創興廣場地庫 INCUBASE Arena B1

早鳥預售期：2026年10月30日 10:00 至 2026年12月3日 23:59



角色見面會如何參加？四大週末限定合照攻略

除了目不暇給的展品與淚點滿滿的感人尾聲影片，主辦單位專門為香港動漫迷爭取了極罕見的實體互動機會——「角色見面會」。

第一輪：2026年12月12日（星期六）至 12月13日（星期日）

第二輪：2026年12月19日（星期六）至 12月20日（星期日）



小魔女DoReMi 25週年紀念展｜10月30日起「01空間」推出早鳥優惠票

😍小櫻命令你即刻解除封印！🔑

同場加映：10句令人難忘的美少女動畫經典對白