高田明美世界名作展登陸海港城《我係小忌廉》、《機動警察》逾60幅原畫輪換展出｜日本傳奇人物設計師兼插畫家高田明美（Takada Akemi）女士的個人展覽「高田明美世界名作展」香港站，於2026年10月28日至11月29日在海港城美術館舉行。現場帶來超過60幅經典原畫與版畫，橫跨近半個世紀的動畫黃金年代。



今次展覽分為兩個時段輪換展出不同畫作，除了《小忌廉》森澤優（港名：小桃）與小忌廉的夢幻身姿，亦有《機動警察》泉野明與篠原遊馬的搭檔畫稿，以及個人代表畫集《世界樹》（Yggdrasil）的精美插畫。

《小忌廉》小桃與小忌廉親筆原畫（鍾世傑 攝）

《機動警察》有泉野明與篠原遊馬複製原畫（鍾世傑 攝）

原創作品《世界樹》複製原畫（鍾世傑 攝）

手稿上的鉛筆修飾線與水彩漸層，纖毫畢現。場內有真正出自高田氏手筆的原稿（定價不公開、請在現場向店員查詢），以及複製原畫（售價約數千港元）。

注意：展場為了保護紙本藝術品與著作版權，一般入場人士在場內一律禁止對展品進行任何拍攝及錄影。本次採訪已獲展覽主辦方特別許可，為讀者記錄展品面貌。

我係小忌廉｜高田明美展登陸尖沙咀

我係小忌廉｜高田明美展登陸尖沙咀

首發紀念品一覽 高田明美將親臨辦簽名會

除畫作外，展場同步推出多款全球首發的限定周邊產品。包括高田明美親筆簽名紀念藏書票、2027年紀念月曆（每款HK$268）、限定紀念明信片套裝（每套HK$108）、小夜燈匙扣（每款HK$58）、限定徽章（每個HK$40）及紀念門票（每張HK$40）。更讓動漫迷振奮的是，高田明美老師將於展期內親臨香港，親自出席粉絲簽名會與創作講座，與觀眾面對面交流創作半世紀以來的點滴與幕後故事。

高田明美香港展覽會場產品

高田明美香港展覽會場產品（明信片 $108／套）

高田明美親筆簽名紀念藏書票

2027年紀念月曆（每款HK$268）

小夜燈匙扣（每款HK$58）

限定紀念徽章（HK$40／抽1個）。

摺傘

小忌廉 Tote Bag

機動警察 Tote Bag

高田明美入行竟因《神勇飛鷹俠》？

高田明美因迷戀《神勇飛鷹俠》（Gatchaman）而加入龍之子，與《Final Fantasy》系列美術大師天野喜孝（當時以本名：天野嘉孝示人）一同工作。後來成功以《山T女福星》（《うる星やつら》、《福星小子》）動畫角色設定成名，而真正讓全世界認識她的，可能是變身偶像動畫：小丑社魔法少女系列的《我係小忌廉》（ 魔法の天使クリィミーマミ）。加上《Orange Road》（港譯《橙路》／台譯《古靈精怪》）、《相聚一刻》（負責動畫版動畫角色設定）、《機動警察》（角色設計／原作成員之一），高田明美筆下的溫柔線條影響了數代動漫迷。

「高田明美世界名作展香港站」展覽詳情

日期：2026年10月28日至11月29日

地點：海港城美術館（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）

開放時間：上午11時至晚上9時