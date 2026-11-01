抽油煙機清潔禁忌｜3大必洗部位　誤混兩類清潔劑恐釋劇毒氣體

抽油煙機清潔禁忌｜廚房抽油煙機長期積聚黃褐色油垢，不僅拖垮抽風效能，更是觸發家居火警的核心源頭。煮食火舌一旦點燃機內高濃度易燃油污，火勢將沿排氣管道迅速蔓延。用家只需針對「機身、油網、集油杯」三大部位進行定期保養，並嚴格遵守斷電操作與禁用腐蝕性液體原則，即可大幅減低起火風險。切忌混合使用漂白水與酸性清潔劑，此舉會瞬間釋放劇毒的氯氣。



廚房抽油煙機長期積聚黃褐色油垢，不僅拖垮抽風效能，更是觸發家居火警的核心源頭。（AI生成）

抽油煙機機身清潔防線：中性清潔劑輕拭 嚴禁直噴電子面板防短路

廚房油煙不僅刺鼻，長年累積的頑固油垢更是一枚定時炸彈。多數家庭往往等到集油杯滿瀉、機身黏膩不堪才著手處理。這不但增加清洗難度，更直接威脅居住安全。

根據消委會針對抽油煙機的保養建議，消費者應定期按說明書指示清理組件，嚴防油污積聚引發火警。清潔過程需明確劃分「用家可處理」與「需專業介入」的邊界。

機身表面：待機器完全冷卻，使用柔軟抹布配合中性清潔劑輕拭。嚴禁將強效去油劑直噴電子面板，此舉極易導致內部電路短路。



機身表面：待機器完全冷卻，使用柔軟抹布配合中性清潔劑輕拭。（AI生成）

油網：確認原廠設計允許自行拆卸後，方可拔除電源。將油網浸泡於溫水與中性清潔劑中軟化油垢，再以軟毛刷清理網孔。鋁製油網遇強鹼會氧化變質，活性碳濾網則絕對禁止水洗。



將油網浸泡於溫水與中性清潔劑中軟化油垢，再以軟毛刷清理網孔。（AI生成）

集油杯：容量達八分滿即須排空。廢油屬高濃度固化油脂，直接倒入鋅盆必引發喉管嚴重堵塞，必須以報紙或廚房紙吸乾，包好當作一般家居垃圾棄置。



廢油屬高濃度固化油脂，直接倒入鋅盆必引發喉管嚴重堵塞，必須以報紙或廚房紙吸乾。（AI生成）

漂白水混酸性清潔劑＝劇毒氯氣 拆洗前必斷電的致命操作禁忌

清潔過程中的人為疏忽，往往比油垢本身更致命。

依據機電工程署（Electrical and Mechanical Services Department）的家電日常清潔安全通則，任何電器在進行拆洗前，必須先關閉並徹底切斷電源。未斷電直接拆洗，觸電風險極高。絕不能將水或清潔劑大量噴入機身內部。液體一旦滲入摩打與電路板，通電瞬間即可能導致起火。

更嚴重的危機在於化學劑的濫用。消委會明確警告，若將含有次氯酸鈉的漂白水，與含有酸性成分的清潔劑（如去水垢劑或通渠劑）混合，會引發劇烈化學反應，釋放對呼吸道具強烈腐蝕性與毒性的氯氣，吸入可嚴重損害呼吸道。

粗糙的物理破壞同樣不被允許。使用鋼絲刷猛刷，會徹底刮傷金屬防護塗層。內部核心零件若非列明可拆，一律交由專業技師。濕件勿裝，所有零件必須完全乾透才可裝回原位。

清潔過程中的人為疏忽，往往比油垢本身更致命。（AI生成）

抽油煙機日常保養延壽法則：每週檢查集油杯 高溫煎炸家庭加密清潔頻率

大掃除的壓力，源於日常維護的空白。每次烹飪結束，趁機身尚有餘溫且已關閉電源冷卻至安全水平，順手抹去表面新鮮油污。頻繁進行高溫煎炸的家庭，需加密檢查集油杯。

遇到機身深層的硬化厚油，強行拆解往往得不償失。把複雜的內部拆洗留給合資格的維修技師。這筆開銷買到的，不僅是潔淨的廚房，更是防止火舌沿油垢向上竄升的最後保險。