REDMI K90 Pro Max成功運行iOS 17　流暢進入桌面　網：紅果手機

博主「江靈夏草」宣佈已成功在REDMI K90 Pro Max這款Android機型上運行iOS 17系統，有網友在評論區直言這是「紅果」手機。



目前該移植項目已完成多項核心硬件的驅動適配，涵蓋GPU圖形渲染、多核CPU調度、120Hz高刷新率螢幕顯示以及USB數據通道。設備可正常進入系統桌面，基礎觸控互動流暢可用，系統界面與原生iOS保持一致，整體完成度超出此前同類移植項目的同期水平。

博主「江靈夏草」宣佈已成功在REDMI K90 Pro Max這款Android機型上運行iOS 17系統，有網友在評論區直言這是「紅果」手機。（微博@江靈夏草）

REDMI K90 Pro Max成功運行iOS 17照片：

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接下來將繼續推進剩餘模組調試，目標是完成WiFi模組、螢幕亮度調節以及IPA安裝包側載功能，若後續條件成熟，還計劃搭建私有伺服器環境拓展更多系統級功能。

受限於硬件驅動的適配門檻，當前仍有大量外圍硬件尚未打通，相機模組、電源按鍵、音量按鍵、蜂窩通信基帶以及揚聲器等日常常用功能均無法正常使用，距離完整的日常使用體驗仍有較大差距。

該項目後續將合併至UniXNU開源代碼倉庫，面向全球技術社區開放，邀請開發者共同參與功能迭代與問題修復。

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