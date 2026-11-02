DENZA D9 Duo 閃充版登場｜國內＋歐洲雙標插頭跨境極速補能

DENZA D9 Duo 閃充版登場，配置國內＋歐洲雙標插頭！週末駕車北上消費已成為不少香港家庭與商務人士的生活日常，但每次出發前總要翻出車尾箱底那個沉重又佔位的中港充電轉接插頭，沿途更要時刻盤算不同充電樁規格與排隊等候的時間，難免影響行程節奏。比亞迪旗下豪華品牌DENZA正式在港推出全新升級「DENZA D9 Duo 閃充版」，針對大灣區往返的實際用車情境，以一車同時支援兩地充電標準的配置結合極速補能技術。



DENZA D9 Duo 最新閃充版登場

雙標充電解決跨境煩惱

中港兩地充電制式長期存在差異，香港普遍採用歐洲標準的CCS Type 2，而內地則全面應用國標GB/T規格。以往香港電動車跨境行駛，司機必須自備轉接裝置，既繁瑣又考驗充電兼容度。全新升級的DENZA D9 閃充版在車身左右兩側分別配置國標與歐標充電插頭，首創「一車兩制」雙充電口架構。

這項設計讓本地用家在港九各區補電，或是途經深圳、廣州等內地城市時，都能直接插槍充電，完全告別繁複的轉接工具。除了硬件插頭相容，新車更配合比亞迪閃充技術，從根本上消除商務接待或自駕遊時面臨的續航心理負擔。

首款電動車內置歐標及國標雙充電制式

第二代刀片電池更高續航

電源架構方面，新車電量達115.07kWh的比亞迪第二代刀片電池，電池能量密度相比上一代提升約5%。在WLTC標準測試之下，Advanced前驅版本的純電續航距離最長達到608km，而性能更強悍的Premium四驅版本亦擁有560km的續航實力。動力輸出上，Advanced前驅版具備340kW系統最大輸出與365Nm扭力；Premium四驅版則具備高達410kW的最大馬力及445Nm的峰值扭力，起步超車順暢自如。

與強大電池相輔相成的是比亞迪閃充架構，在對應的快充條件配合下，電池電量由10％補充至70％最快僅需5分鐘；若要由10％一路充到97％，整個過程亦只需約9分鐘。司機在公路服務區點杯咖啡稍作休息，車輛便已接近滿電，補能效率足以媲美傳統燃油車的加油節奏。

座艙舒適與收納空間升級

除了三電技術革新，車廂內部造工與乘坐細節同樣全面躍升。在頂配Premium AWD版本中，車頂改用觸感如絲般細緻的高級天鵝絨面料，不但提升座艙奢華感，更連帶改善了高速行駛時的隔音表現。

中排獨立座椅升級為Air Spa零重力大班專座，具備多角度記憶、16點大範圍氣動按摩以及全天候冷暖通風調節。第三排座椅同樣不再受到忽視，首次加入四向電動調節與冷暖出風口，照顧每一位乘客的舒適需求。行李廂基本容量由原本的410至570L 擴充至689至882L ，7人滿載狀態下仍能容納11件標準行李箱及9個隨身背包，若透過電動按鈕摺起第三排，容積更可擴展至2436L 。

非常豪華的內裝

頂級影音與底盤懸掛突破

智能座艙與娛樂系統同步獲得升級，全車系標配法國Devialet 16聲道頂級音響系統，呈現深沉澎湃的低音與立體聲場。Premium AWD版本更為中排貴賓配置了兩組12.8吋超高清多媒體獨立螢幕。車廂具備全車六區獨立語音收音功能，各排乘客均能精準對話操控車載系統。

連線系統追加Google Automotive Services與Android Auto，同時支援Apple CarPlay。安全配置新增前方行車記錄儀、9個安全氣袋與兒童獨留車廂監測機制。底盤採用前麥花臣、後多連桿結構，並導入雲輦-C雙閥門智能懸掛系統，即時調節吸震筒阻尼，撫平碎震與傾側，提供極其穩健細膩的乘托感。

DENZA D9 閃充版售價由$798,000起