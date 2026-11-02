街頭巷尾，人人耳機塞滿藍牙無線電波。方便是方便，但音色始終遇上傳輸壓縮的樽頸。

想踏入「初燒」領域，提升聽歌體驗，卻又不想動輒花費過萬港元購入笨重的 DAP（數碼音樂播放器）？日本音響品牌 Acoustune 剛剛交出了一套完美的「組合拳」。他們同步推出了定價 HK$2,580 的全新 Acoustune XHS1400入門級日本製（MIJ）有線耳機，以及定價 HK$2,280 的 AS2200 USB-C 便攜解碼耳擴（俗稱小尾巴）。

這兩件法寶加起來不到五千元，足可將智能手機的音質潛力榨取到極限，甚至可無線／有線兩邊玩，要方便有方便、有音質有音質！

金光閃閃+可換裝備：是百式還是曉？

如果不玩「組合技」，可先單獨購買耳機 Acoustune XHS1400，市面上一些約 HK$200 的「USB-C 音樂小尾巴」，駁到手機上聽歌。

初次將 XHS1400 拿在手上，視覺衝擊力極強。鋁合金精密加工的外殼分為黑、金兩色。特別是那款金色版本，金光閃閃的金屬切削線條，又可以更換配件加強戰力，簡直就是《機動戰士高達》中標誌性機體「百式改」或《SEED Freedom》「曉」的實體化。

它不僅外觀像機甲，連玩法都充滿了濃厚的「換裝」色彩。用家只需使用隨附的精密螺絲批，即可 DIY 拆解為掌管音質核心的 C:04 聲學腔體與 M:04 有線模組。這種徹底的模組化設計，讓它就像加裝了「FA百式改」的重裝甲一樣，隨時可以拆卸升級。

Acoustune XHS1400 金色版

Acoustune XHS1400 黑色版

鎂合金初陣：C:04 腔體的聲學逆襲

別被機甲般的外表騙了，它的內在同樣硬核。Acoustune XHS1400 入耳式耳機 是品牌首度在標誌性的 Myrinx 振膜基礎上，導入薄成型的「鋰鎂合金（Lithium-Magnesium Alloy）」圓頂，令其低頻下潛更深邃，中高頻細節更銳利俐落。對於習慣了串流平台壓縮音質的耳朵來說，這是一次震撼的感官洗禮。

Acoustune XHS1400 入耳式耳機 是品牌首度在標誌性的 Myrinx 振膜基礎上，導入薄成型的「鎂合金」圓頂，令其低頻下潛更深邃，中高頻細節更銳利俐落。

Acoustune XHS1400 金光閃閃試女毒

XHS1400 定位屬Acoustune 人氣型號 HS1300SS 的實質後繼機，調音走向展現出強烈的「美音」特質。音場空間感比上一代更廣闊，樂器定位清晰。最令人驚艷的是其對女性聲線的詮釋。

記者為配合其金閃閃外觀，選了《K-Pop 獵魔女團》的《Golden》試機，那種充滿光澤感的中高頻，將女歌手的聲線渲染得極具華麗感，是一對標準的「女毒」耳機。此外，XHS1400 的「C:04」聲學腔室採用了剛性與輕量兼備的 鋁合金外殼，這使得佩戴感迎來顯著升級。以往舊款常常因為耳膠不合適而導致中頻流失，XHS1400 卻只需盲塞入耳，聲音就能穩穩紮根，毫無漏音空虛感。

全面升級：

結合 Acoustune AS2200 解碼耳擴：榨盡手機音質極限的「外掛」

有了好耳機，沒有好推力也是徒然。現代智能手機早已淘汰 3.5mm 耳機孔，這時 Acoustune AS2200 便攜解碼耳擴就成為手機聽歌不可或缺的重火力支援。它同時提供 3.5mm 單端與 4.4mm 平衡雙輸出。這款全 CNC 鋁合金打造的小巧裝置，內藏了市場罕見的旭化成微電子 AK4493SEQ 解碼晶片。它最高支援 32-bit/768 kHz 的 PCM 以及 Native DSD512 播放格式。

Acoustune AS2200 便攜解碼耳擴成為手機聽歌不可或缺的重火力支援。

不少中韓品牌的便攜 DAC 邊角鋒利，拿在手上宛如暗器。AS2200 的邊緣卻經過精細的倒角處理，配合 CNC 鋁合金機身，握持手感極佳。不過實測中也發現一個小插曲：當它接駁蘋果 iPhone 17 時，連接瞬間會出現極短暫的電磁雜音。這或許反映其放大線路極其敏銳，對手機底噪有著極高的捕捉力。

內藏了市場罕見的旭化成微電子 AK4493SEQ 解碼晶片。它最高支援 32-bit/768 kHz 的 PCM 以及 Native DSD512 播放格式。

機身側面的 OLED 屏幕不僅顯示當前取樣率，還能讓用家在 6 種 PCM 數碼濾波器（如強調攻擊感的 DYNAMIC、平滑過渡的 SMOOTH 等）之間自由切換，找出最對味的聲音特性。最貼心的是其隨附的「旅行套組」，附送支援 MagSafe 的磁吸式配件，可以將 AS2200 安穩地吸附於機背，將過往「吊吊揈」的線材困擾一掃而空。

附送支援 MagSafe 的磁吸式配件，可以將 AS2200 安穩地吸附於機背。

接上 AS2200 小尾巴後，在 UAC 2.0 模式下，這款解碼晶片能真正榨取高解析度音檔的細節，推力與過往直插 3.5mm 耳機孔完全是兩個世界。內建的旭化成AK4493SEQ 解碼晶片最高 支援 32bit / 768kHz PCM 解析度，它沒有刻意拉高某個頻段來製造虛假的清晰度，而是呈現出一種極其自然的厚實感，中低頻資訊量極其豐富。

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iPhone 用家限定進階玩法

加裝 Acoustune ATX001 藍牙發射器突破 Apple 藍牙限制

上面都提過Acoustune XHS1400 其實有隱藏的無線模式玩法，原來拆開1400後，可以將其「C:04」聲學腔室，安裝在同品牌名作「HSX1001」可換腔體藍牙耳機（需另購）的無線接收模組「M:01」，一秒從發燒有線耳機變身為真無線藍牙耳機。

可將「C:04」聲學腔室安裝在「HSX1001」的「M:01」無線耳掛接收模組，一秒變身為真無線耳機。

若果你是iPhone用家，更可考慮再買多粒 Acoustune ATX001 藍牙發射器，藉此突破 Apple 原生的 AAC 編碼限制，以最高規格的 aptX Adaptive / LDAC 傳輸。

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更可考慮再買多粒 Acoustune ATX001 藍牙發射器，藉此突破 Apple 原生的 AAC 編碼限制

總評：試過了、回不去了

當你習慣了這套組合帶來的紮實密度與華麗女聲，再戴回原本的藍牙耳機，那種平淡如水的數碼壓縮味，恐怕會立刻逼你將它放回充電盒。