天使吉米 TANCHJIM 正式登陸香港｜你認識「Chi-Fi」嗎？它是China Head-Fi 的縮寫，代表中國一批價廉物美、水準極高的個人音響品牌；它以高CP值及日漸提升的品味，令一直由歐美與日本主導的 Head-Fi 市場重新洗牌。而一早已經在日本打響名堂的天使吉米（TANCHJIM），近日終於登陸香港，為本地燒友帶來更多選擇，馬上為你分析天使吉米TANCHJIM 有甚麼值得一玩的產品。



品牌故事｜從「自肥」開始的耳機夢

天使吉米 TANCHJIM 來自廣西南寧，專注於耳機與揚聲器等音響設備的研發、設計與生產。品牌成立僅 10 年，創辦人姚先生本身是遊戲與動漫愛好者，對音色要求極高。因為遲遲找不到令自己滿意的耳機，他決定親自投身研發，將聲學工程專業與細膩設計美學結合，並堅持所有產品調音風格統一，以「真實還原聲音本質」為核心哲學。其耳機音色精準、中頻層次分明，特別適合聆聽日系動漫及 K‑POP 的「女毒」聲線。

天使吉米TANCHJIM來自廣西南寧，專注於耳機、揚聲器設計生產。

淺野天琪動漫角色代言

品牌更設計了日系動漫風格的代言角色 「淺野天琪」(ASANO TANCH)，以二次元文化推動年輕化和多元化發展。產品包裝同樣用心，例如厚紙天地盒、保證書及角色卡牌一應俱全，呈現「外表年輕、內在專業」的品牌定位。以 TANCHJIM FISSION 為例，定價約 $800，多達 12 種聲音風格可供變化，不僅玩味十足，更在 8 月的影音展與電腦節中大獲好評。

天使吉米（TANCHJIM）更設計了日系動漫風格的代言人「淺野天琪」(ASANO TANCH)

天使吉米TANCHJIM正式登陸香港｜動漫外觀 X 精湛調音反差萌滿分

四大重點產品介紹

1K有找｜一機玩出12種變化 TANCHJIM FISSION

FISSION是天使吉米的旗艦級可調音耳機，配備第五代DMT旗艦動圈單元，最大特點是不用使用任何app校EQ，一機可以玩到12種聲音風格。（定價：HK$868）

1K有找｜一機玩出12種變化 TANCHJIM FISSION

可冷可暖｜3種音色導管自由換

提供不鏽鋼（冷聲）、黃銅（暖聲）、鋁合金（精準）耳機導管任你更換，簡單用手即可扭出替換，隨時按照收聽的歌曲風格，更換耳機的音色。

提供不鏽鋼（冷聲）、黃銅（暖聲）、鋁合金（精準）耳機導管任你更換

4級低音可調模擬濾波器

又可利用附送的迷你一字頭螺旋批，簡單扭動耳機上的4段模擬濾波器控制低音量，一隻機玩出12種不同音色。幾百蚊買回家，單是tune聲再嘗試更換不同耳機線組合，已經夠「初燒」玩家玩足一個月。

簡單扭動耳機上的4段模擬濾波器控制低音量，一隻機玩出12種不同音色。

FISSION 採用雙磁路架構的動圈單元，不僅有效降低失真、提升動態表現，在同價位耳機中音色表現尤為突出。其優勢包括：中頻清晰、人聲自然、頻響範圍寬廣，情感表現力尤佳，特別適合演繹女聲流行曲。耳機隨附特別調製的 2 Pin 可換線，支援 3.5mm、4.4mm 及 USB‑C 插頭，無論搭配 DAP 播放器或智能手機，均能發揮理想水準，滿足不同用家的需求。

音色在800元價位的耳機中表現超班，中頻清晰度、人聲自然、頻響範圍寬廣

特別為耳機調製的2 Pin耳機線，支援可換式 3.5mm、4.4mm和USB-C 插頭

專業級雙腔體動｜TANCHJIM FORCE 雙動圈入耳式耳機

TANCHJIM 與知名線材品牌 EFFECT AUDIO 合作，推出這款半開放式 IEM 耳機，搭載第五代 DMT 技術的 DMT5 雙腔體動圈單元，具備高磁通量、低失真與強勁動態表現。耳機配備雙方聯合設計的單晶銅鍍銀線材，聲音細節表現出色。經試聽後發現，它在僅兩千多元的價位，竟能展現媲美五千元級別的還原度與專業音質，性價比極高。（售價 HK$1,868）

TANCHJIM 與耳機名牌 EFFECT AUDIO 合作研發的半開放式IEM耳機

如前文提到，TANCHJIM FORCE 採用半開放式設計，但品牌在發聲指向性上經過巧妙控制，大幅減少在公共場合使用時的漏音問題，不易干擾他人。因此，不論是專業用戶在室內進行鑑聽，還是音樂愛好者日常外出佩戴，都一樣OK。

第五代DMT雙磁路技術的DMT5雙腔體動圈單元，強調高磁通、低失真與強勁動態表現

外型精雕細塑｜TANCHJIM LUNA 便攜解碼耳擴 銀之劍限定版

TANCHJIM LUNA 是專為手機用戶設計的便攜 USB DAC／耳機放大器，一般又被稱為「小尾巴」。它能為需要較大驅動力的有線耳機提供更佳推力與音質表現，明顯優於原裝「小白尾」。機身以航太級鋁合金一體切割成形，表面配有鏡面標誌，限定版的機背更雕刻了「淺野天琪」的浮雕圖案，設計精緻獨特。不過聽網民表示此機的花紋有點易刮損，建議同時購買原裝皮套，幾十元有交易。（售價 HK$988）

TANCHJIM LUNA是特別為手機聽歌而設的便攜USB DAC/耳機放大器

硬件方面，LUNA 內建雙 CS43198 DAC 晶片，具備 132.5 dB 動態範圍與超低失真表現，支援 32‑bit/768 kHz 及 DSD256 格式，並配備 A/B 類回路，帶來溫潤飽滿的音色。介面設計上，一側為 USB‑C 連接埠，另一側則提供 3.5mm 單端與 4.4mm 平衡雙輸出，無論是 iPhone 還是 Android 手機皆能完美適配。

TANCHJIM LUNA 的包裝超美

手機App連有線耳機都可tune聲

TANCHJIM 推出的手機應用程式，可為旗下有線與無線耳機提供 EQ 客製化。不過目前完整功能僅支援 Android 版本，iOS 版本則只支援藍牙耳機。若同時擁有兩種平台的手機，用戶可先在 Android 裝置進行調校，相關設定會儲存在耳機本體內，即使切換至 iOS 亦能沿用。

天使吉米的手機應用程式TANCHJIM APP（限Android版本），可以為以上有線耳機／手機耳擴／藍牙耳機提供音效客製化。

另一特別之處是 App 內建針對《原神》《崩壞》等熱門遊戲的專屬調音，一鍵即可切換。使用者亦可自訂音效並分享到官方平台，與全球用戶交流，增添互動與趣味。

可愛黃色圖案藍牙耳機｜TANCHJIM MINO

別被 MINO 可愛的黃色外觀與動畫美少女印花欺騙到你，其實它是天使吉米的旗艦級真無線耳機。MINO 採用 10mm 全尺寸高磁通動圈單元，配合壓花球頂與 PU 懸邊設計，可擴展動態範圍並大幅降低失真（非線性失真低於 0.1%）。此外，它支援藍牙 5.3 連接，並可透過專屬 App 進行 EQ 調音，為 iOS 與 Android 用戶提供多樣化的音效自訂選項。（售價：HK$399）

可愛黃色圖案藍牙耳機｜TANCHJIM MINO

MINO結合了便攜性與高品質音響表現，是日常通勤和運動時的理想選擇。

風格如一｜品牌色彩強調

雖然不少 Chi‑Fi 耳機都喜歡搭配動漫角色包裝，但天使吉米的調音理念始終一致：理性、不過火。與其堆砌低音或混合三頻，它追求均衡、自然又具動態的專業表現，尤其在人聲與「女毒」聲線上極具感染力。這份特色，正是它在眾多品牌中脫穎而出的原因。

