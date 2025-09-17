天使吉米TANCHJIM超萌動漫耳機系列襲港｜全系列$399 起超高CP值
天使吉米 TANCHJIM 正式登陸香港｜你認識「Chi-Fi」嗎？它是China Head-Fi 的縮寫，代表中國一批價廉物美、水準極高的個人音響品牌；它以高CP值及日漸提升的品味，令一直由歐美與日本主導的 Head-Fi 市場重新洗牌。而一早已經在日本打響名堂的天使吉米（TANCHJIM），近日終於登陸香港，為本地燒友帶來更多選擇，馬上為你分析天使吉米TANCHJIM 有甚麼值得一玩的產品。
品牌故事｜從「自肥」開始的耳機夢
天使吉米 TANCHJIM 來自廣西南寧，專注於耳機與揚聲器等音響設備的研發、設計與生產。品牌成立僅 10 年，創辦人姚先生本身是遊戲與動漫愛好者，對音色要求極高。因為遲遲找不到令自己滿意的耳機，他決定親自投身研發，將聲學工程專業與細膩設計美學結合，並堅持所有產品調音風格統一，以「真實還原聲音本質」為核心哲學。其耳機音色精準、中頻層次分明，特別適合聆聽日系動漫及 K‑POP 的「女毒」聲線。
淺野天琪動漫角色代言
品牌更設計了日系動漫風格的代言角色 「淺野天琪」(ASANO TANCH)，以二次元文化推動年輕化和多元化發展。產品包裝同樣用心，例如厚紙天地盒、保證書及角色卡牌一應俱全，呈現「外表年輕、內在專業」的品牌定位。以 TANCHJIM FISSION 為例，定價約 $800，多達 12 種聲音風格可供變化，不僅玩味十足，更在 8 月的影音展與電腦節中大獲好評。
四大重點產品介紹
1K有找｜一機玩出12種變化 TANCHJIM FISSION
FISSION是天使吉米的旗艦級可調音耳機，配備第五代DMT旗艦動圈單元，最大特點是不用使用任何app校EQ，一機可以玩到12種聲音風格。（定價：HK$868）
可冷可暖｜3種音色導管自由換
提供不鏽鋼（冷聲）、黃銅（暖聲）、鋁合金（精準）耳機導管任你更換，簡單用手即可扭出替換，隨時按照收聽的歌曲風格，更換耳機的音色。
4級低音可調模擬濾波器
又可利用附送的迷你一字頭螺旋批，簡單扭動耳機上的4段模擬濾波器控制低音量，一隻機玩出12種不同音色。幾百蚊買回家，單是tune聲再嘗試更換不同耳機線組合，已經夠「初燒」玩家玩足一個月。
FISSION 採用雙磁路架構的動圈單元，不僅有效降低失真、提升動態表現，在同價位耳機中音色表現尤為突出。其優勢包括：中頻清晰、人聲自然、頻響範圍寬廣，情感表現力尤佳，特別適合演繹女聲流行曲。耳機隨附特別調製的 2 Pin 可換線，支援 3.5mm、4.4mm 及 USB‑C 插頭，無論搭配 DAP 播放器或智能手機，均能發揮理想水準，滿足不同用家的需求。
專業級雙腔體動｜TANCHJIM FORCE 雙動圈入耳式耳機
TANCHJIM 與知名線材品牌 EFFECT AUDIO 合作，推出這款半開放式 IEM 耳機，搭載第五代 DMT 技術的 DMT5 雙腔體動圈單元，具備高磁通量、低失真與強勁動態表現。耳機配備雙方聯合設計的單晶銅鍍銀線材，聲音細節表現出色。經試聽後發現，它在僅兩千多元的價位，竟能展現媲美五千元級別的還原度與專業音質，性價比極高。（售價 HK$1,868）
如前文提到，TANCHJIM FORCE 採用半開放式設計，但品牌在發聲指向性上經過巧妙控制，大幅減少在公共場合使用時的漏音問題，不易干擾他人。因此，不論是專業用戶在室內進行鑑聽，還是音樂愛好者日常外出佩戴，都一樣OK。
外型精雕細塑｜TANCHJIM LUNA 便攜解碼耳擴 銀之劍限定版
TANCHJIM LUNA 是專為手機用戶設計的便攜 USB DAC／耳機放大器，一般又被稱為「小尾巴」。它能為需要較大驅動力的有線耳機提供更佳推力與音質表現，明顯優於原裝「小白尾」。機身以航太級鋁合金一體切割成形，表面配有鏡面標誌，限定版的機背更雕刻了「淺野天琪」的浮雕圖案，設計精緻獨特。不過聽網民表示此機的花紋有點易刮損，建議同時購買原裝皮套，幾十元有交易。（售價 HK$988）
硬件方面，LUNA 內建雙 CS43198 DAC 晶片，具備 132.5 dB 動態範圍與超低失真表現，支援 32‑bit/768 kHz 及 DSD256 格式，並配備 A/B 類回路，帶來溫潤飽滿的音色。介面設計上，一側為 USB‑C 連接埠，另一側則提供 3.5mm 單端與 4.4mm 平衡雙輸出，無論是 iPhone 還是 Android 手機皆能完美適配。
手機App連有線耳機都可tune聲
TANCHJIM 推出的手機應用程式，可為旗下有線與無線耳機提供 EQ 客製化。不過目前完整功能僅支援 Android 版本，iOS 版本則只支援藍牙耳機。若同時擁有兩種平台的手機，用戶可先在 Android 裝置進行調校，相關設定會儲存在耳機本體內，即使切換至 iOS 亦能沿用。
另一特別之處是 App 內建針對《原神》《崩壞》等熱門遊戲的專屬調音，一鍵即可切換。使用者亦可自訂音效並分享到官方平台，與全球用戶交流，增添互動與趣味。
可愛黃色圖案藍牙耳機｜TANCHJIM MINO
別被 MINO 可愛的黃色外觀與動畫美少女印花欺騙到你，其實它是天使吉米的旗艦級真無線耳機。MINO 採用 10mm 全尺寸高磁通動圈單元，配合壓花球頂與 PU 懸邊設計，可擴展動態範圍並大幅降低失真（非線性失真低於 0.1%）。此外，它支援藍牙 5.3 連接，並可透過專屬 App 進行 EQ 調音，為 iOS 與 Android 用戶提供多樣化的音效自訂選項。（售價：HK$399）
風格如一｜品牌色彩強調
雖然不少 Chi‑Fi 耳機都喜歡搭配動漫角色包裝，但天使吉米的調音理念始終一致：理性、不過火。與其堆砌低音或混合三頻，它追求均衡、自然又具動態的專業表現，尤其在人聲與「女毒」聲線上極具感染力。這份特色，正是它在眾多品牌中脫穎而出的原因。
（天使吉米 TANCHJIM 香港代理：NP Mall Whatsapp：+852 9869 0710）