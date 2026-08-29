有線耳機翻Hit！規格強未必最好聽　手機無3.5mm點揀？附3大貼士

最近，有線耳機又火了。一邊是大家開始聊「音質回歸」，一邊是數據也在顯示，有線耳機在連續下滑之後突然出現了回暖。但這件事有個很現實的矛盾：「大多數手機已經沒有3.5mm耳機孔了。」



所以問題不是要不要買，而是能不能用。有人直接跟風買了，再去想怎麼接、怎麼用？所以，千萬別為了跟風而中伏。有線耳機的優勢，從來不只是音質，而是——不用充電、沒有延遲、不存在斷連。但前提是，你選對了。

一、先選插孔：有線本質是在解決怎麼接

這第一步是最關鍵：你基本只有兩條路：要麼USB-C直插，要麼3.5mm+轉接。

USB-C耳機最簡單，插上就用。但你要知道，它本質是自帶解碼的，聲音好不好，取決於耳機內部的方案，而不是手機。所以同樣是USB-C耳機，差距可能很大。

另一種是3.5mm耳機配轉接頭（小尾巴），這也是最多人中伏的地方。很多人以為轉接頭只是個過渡配件，其實不是。現在手機輸出的是數字信號，轉接頭如果不帶解碼晶片，聲音就不對了。直接一點說：你聽到的聲音，很可能是轉接頭決定的，而不是耳機。

如果你對聲音有一點要求，那就會接觸到「小尾巴」（外置DAC）。原理很簡單，就是把解碼交給一個更穩定的設備，聲音更乾淨、推力更足。但代價也很明顯：多一個設備，多一點成本。

外置DAC（pexels@Egor Komarov）

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二、單元類型：別被「多單元」誤導

很多人一看參數就開始糾結：動圈、動鐵、混合單元，甚至覺得單元越多越高級（聲音越好）。但現實是，這一塊其實被行銷詞放大了。在筆者看來，最穩的，還是動圈——結構簡單，聲音自然，對設備不挑，基本不容易中伏。如果你不想研究太多，直接選動圈，大概率不會錯。

當然，好的動鐵耳機聽起來更細膩，解析更高，但也更挑前端和推力。搭配不好，很容易變得單薄甚至刺耳，很多人第一次聽會很不適應。混合單元聽起來「很美好」，但如果調不好，反而更容易出問題（聲音更糊）。像是森海塞爾（Sennheiser）、Sony、拜雅（Beyerdynamic）等老牌耳機廠商，最受發燒友喜愛的都是單動圈耳機。總之，千萬別一味追求多單元，我聽過不少「五單元」、「八單元」耳機，聲音聽起來很奇怪（調音問題）。

Sony INZONE 英縱 H6 Air 開放式遊戲耳機。（Sony）

三、聲音取向：別再問「哪個好聽」

這是最常見，也是最沒標準答案的問題：聲音沒有統一的「好聽」，只有你喜不喜歡。例如：聽人聲多，就選中頻調音靠前一點的耳機；聽流行多，選低頻有彈性、量感足的；聽器樂多，就選三頻均衡一點的，更耐聽。

但相比「一耳朵驚艷」，我更建議大家看另一點：能不能長時間聽下去還不累。很多一開始覺得很好聽的耳機（例如多單元動鐵），聽久了反而容易疲勞。

有線耳機不是升級，而是一種取捨——但它的優勢不是功能多，而是更穩定：沒有延遲、不用充電、不用折騰配對。如果你只是上下班聽歌，那一副穩定的藍牙耳機依然更省心。

有線耳機不會讓你的體驗發生質變，但如果你在意延遲、穩定、省心不折騰，那有線耳機確實值得你重新認真選一次。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】