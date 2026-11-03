洗衣機塞滿先慳水慳電？原來太滿洗唔乾淨　官方教最佳衣物量

洗衣機如何慳水慳電？洗衣機幾乎是香港家庭每日都會使用的家電，不少人為了慳水慳電，習慣儲起幾日的污糟衫，等到洗衣桶塞得滿滿才一次過清洗。不過，這種看似精明的做法，原來可能適得其反！日本家電品牌在官方洗衣指南中指出，洗衣機放入過多衣物，可能令水及洗衣液無法均勻接觸所有衣物，降低清潔效果，甚至增加衣物皺褶及磨損。究竟洗衣機每次應該放幾多衫？半機衫是否真的浪費電？洗衣液落得多又會否洗得更乾淨？



洗衣機塞滿反而洗唔乾淨？Panasonic揭真正原因

不少人以為洗衣機的清潔能力主要取決於洗衣液及洗衣時間，只要放足洗衣液，再選擇較長的洗衣程序，即使塞滿衣物都應該可以洗得乾淨。但事實上，洗衣機除了依靠洗衣液分解污漬，亦需要透過水流及衣物之間的移動，協助帶走污垢。

洗衣時塞太多衣服反而難以洗得乾淨（AI製圖）

根據Panasonic 日本官方洗衣指南，如果洗衣桶塞得太滿，水及洗衣液便難以充分接觸所有衣物，水流亦可能受到阻礙，令洗衣效果下降。尤其當衣物擠在一起時，部分位置可能無法充分翻動，即使完成整個洗衣程序，仍然有機會殘留汗漬、皮脂及其他污垢。此外，衣物過度擠迫亦可能增加摩擦，導致布料磨損及皺褶變多。換言之，洗衣機並非放得愈多衫就愈有效率。如果為了減少洗衣次數而過度塞滿衣物，最後發現洗不乾淨，需要重新清洗，反而可能浪費更多時間、水及電力。

洗衣量七至八成最理想？原來仲要睇機種

究竟每次應該放幾多衣物？在教學中建議，一般洗衣時可將衣物放至洗衣桶約七至八成，避免將整個洗衣空間完全塞滿。這樣可以為衣物保留適當活動空間，讓水及洗衣液更容易流動，改善整體清潔效果。不過，七至八成只是方便一般用戶理解的參考方法，並不代表所有洗衣機都應該採用完全相同的裝載量。例如前置式、頂揭式及葉輪式洗衣機的洗衣方式有所不同，而厚毛巾、牛仔褲、床單及一般T恤所佔空間亦有明顯差異。

半機衫是否浪費電？機電署建議盡量儲滿先洗

既然洗衣機不能塞得太滿，那麼每次只放半機衣物，是否反而更好？答案亦未必。根據香港機電工程署的家居節能貼士，使用洗衣機時應盡量累積適量衣物才啟動，因為在一般情況下，洗半機衣物所消耗的電力，可能與洗滿一機相若。如果每天只洗幾件衣物，卻每次都使用完整洗衣程序，便可能令每公斤衣物所需的能源及用水量增加。因此，機電署建議用戶按照家庭實際需要選擇洗衣機容量，並盡量在合適裝載量下洗衣，以提高使用效率。

洗衣液落得多就洗得乾淨？消委會提醒可能適得其反

除了衣物放得太滿，另一個香港家庭容易忽略的問題，就是洗衣液使用分量。不少人認為，衣物愈多、愈污糟，就應該加入更多洗衣液，甚至會額外倒入幾樽蓋，希望加強清潔效果。不過，消費者委員會提醒，過量使用洗衣劑未必可以改善清潔效果，反而可能產生過多泡沫，影響洗衣機正常運作。過剩的洗衣劑亦可能積聚於機內，增加清潔及保養負擔。

洗衣機5大禁忌，一不小心洗衣機分分鐘當場解體。（AI生成）

洗衣機最佳衣物量是多少？

綜合 Panasonic、香港消委會及機電工程署的建議，洗衣機最理想的使用方式，並不是每次只放少量衣物，亦不是將整個洗衣桶塞到沒有空間。一般日常洗衣可以參考約七至八成洗衣桶容量，但實際仍應按照洗衣機型號、衣物重量及所選程序調整。洗衣液亦不應落得愈多愈好，而是需要按照包裝建議使用。至於快速洗衣及高溫程序，亦應按實際需要選擇，避免不必要的能源消耗。最重要的是，洗衣機標示的最高容量並非每次洗衣都必須達到的目標。只要衣物有足夠空間翻動、水及洗衣液能夠充分接觸布料，才更有機會達到理想清潔效果。