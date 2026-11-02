iPhone Duo爆螢幕損壞　傳蘋果為衝出貨量降質檢　拆機揭鉸鏈缺陷

近期Apple的iPhone Duo爆出內部螢幕損壞災情，雖然官方指屬少數個案並安排更換，但有內地傳媒引述富士康（Foxconn）員工指， Apple為達成年底前750萬部的出貨目標，疑似下調了產品的品質檢驗標準。另有YouTube創作者發現，問題元凶相信是鉸鏈中段較薄的連桿元件，導致螢幕開合受損。



Apple全新產品iPhone Duo自推出以來一直伴隨著不少爭議，當中最受關注的必然是其脆弱的鉸鏈結構。近期網絡上陸續出現多宗內部螢幕損壞的報告， Apple官方隨後亦公開承認有關問題，但強調受影響的iPhone Duo僅佔極少數，並呼籲遇到問題的用戶直接聯絡官方安排更換。

有YouTube創作者發現，問題元凶相信是鉸鏈中段較薄的連桿元件，導致螢幕開合受損。（YouTube@궁금하기 CuriousHagi）

韓國YouTube科技創作者拆機畫面：

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不過據內地媒體《界面新聞》的最新報導指出， Apple為了趕在年底旺季前將更多iPhone Duo送抵零售商，疑似下調了產品的品質檢驗標準。

報導引述一名不願具名的Foxconn員工透露， iPhone Duo的生產線已經更換了一批零件，但知情人士指此前為確保供貨曾放寬質檢出貨標準，目前產線正緊急替換該批物料以控制不良率。據悉Apple目前的首要任務，依然是確保在今年年底前達成750萬部的總出貨量目標。

針對螢幕損壞的具體原因，韓國YouTube科技創作者CuriousHagi（궁금하기）近日公開了 iPhone Duo 內部鉸鏈出現嚴重故障的畫面。不少用戶曾表示在操作時聽到破裂聲，該現象相信與一個接觸頂部支撐板的連桿式鉸鏈元件有關。

這個元件隱藏於內部螢幕中段的後方，物理結構上明顯比鉸鏈系統內的其他零件更為單薄，相信這就是引發內部螢幕連串災情的真正原因。

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