家電秋冬慳電教學｜香港本週正迎來明顯的秋涼轉換期。根據天文台數據，受東至東北風影響，本港氣溫將由本週中期的29度，逐步下滑至下週二的21度；相對濕度更會由高達90%急降至50%的乾燥水平。



氣溫一跌，又是暖風機、乾衣機和高溫熱水爐全面進場的時候。月末收到電費單與煤氣單，數字往往令人心跳加速。很多人將矛頭指向機器本身；其實，真正導致賬單暴增的元兇，絕大多數是用戶的錯誤使用習慣。

同樣一部機器，懂不懂得「按需工作」，成本相差甚遠。

暖風機耗電元兇？為何長開更「食電」？

開著暖風機調到最高檔，然後一整晚不碰。這是最常見的燒錢行為。

要真正把取暖成本壓下來，核心只有一個字：「停」。當室內達到目標溫度後，必須及時調低檔位，讓機器進入保溫狀態。持續滿負荷運轉不僅浪費電力，更會令本已跌至50%相對濕度的室內空氣變得極度乾燥。

暖風機耗電元兇？為何長開更「食電」？

上豐澤選購暖爐及暖風機產品｜雙11優惠：輸入D11NEW即減$100

不要用一台暖風機去烘熱整個家。想法應該更加靈活，比如家人仍未入睡、人都集中在客廳，那就把熱力集中在梳化區。配合關好門窗阻絕東北季候風滲入，熱量留得住，機器的實際工作時間自然縮短。

不要用一台暖風機去烘熱整個家。想法應該更加靈活。

乾衣機一開就幾小時？開機前這步省下過半電費

香港的居住環境令乾衣機成為必需品。但想它慳電，功夫其實在「開機之前」。衣物放進乾衣機前，應先以洗衣機的最高轉速脫水模式徹底甩乾，絕不能將滴水的衣物直接塞進機內，以大幅縮短乾衣時間與耗電量。

上豐澤選購乾衣機產品｜雙11優惠：輸入D11NEW即減$100

此外，清理隔塵網是必做動作。一旦毛絮堵塞濾網，內部循環效率會斷崖式下降。機器需要多轉幾個小時才能把衣服烘乾，白白消耗大量電力。每次幾分鐘的清理，換來的是實打實的電費折扣。集中一機衣物才啟動，分攤掉機器的基礎能耗，性價比絕對比每次只烘兩三件衣服高得多。

電熱水爐待機如倒錢落海？4大慳電絕招

轉天氣後，儲水式電熱水爐的使用頻率急升。很多人以為熱水爐只有在洗澡時才耗電，完全低估了恆溫系統的威力。

電熱水爐加熱功率高達 3000 瓦；而消委會測試顯示，儲水式電熱水爐在恆溫備用狀態下，24小時待機耗電量約為 0.35 至 1.8 度電，雖非極度驚人，但長期累積仍是一筆額外開支。

很多人以為熱水爐只有在洗澡時才耗電，完全低估了恆溫系統的威力。

上豐澤選購電熱水爐產品｜雙11優惠：輸入D11NEW即減$100

想避開震撼電費單，必須落實以下四個操作：

加裝定時器：限制熱水爐只在洗澡時段前才進行加熱，避免全日無意義地恆溫。

用完即熄：洗澡後立即關閉電源。縮短甚至完全杜絕無謂的恆溫時間。

忌設極端高溫：適度調低水溫設定。一味將溫度推至極限，只會令加熱器瘋狂耗電。

搭配浴室寶使用：先用低功率的浴室寶提高浴室環境溫度。空間夠暖，就不必依賴極度高溫的熱水來驅寒。