消委會．慳電｜比冷氣機更耗電！4大家電食電怪、盡快行動避免年燒萬6電費｜天氣漸漸升溫，不少家庭都開始要長開冷氣，電費就自不然貴，其實與不少人家中都有些隱型「食電獸電器」，用的機會少、卻每天在偷偷吃電！其中一款最高一年可以16,000電費！快來看看它的的真面目，盡快調整設定、改善用電習慣囉，救救荷包！



電熱水壺

一天的耗電量可能比雪櫃更多，5公升電熱水壺，1日約消耗1度電，如此一來每月就吃了40蚊電費，一年足足要花480元。反正夏天喝熱水的頻率較低，可考慮多買一個真空壺，熱水煲好後就關機，將熱水移過去備用。嫌麻煩也可換一個有真空隔熱的電熱水壺，這類機在煲滾水後會自動關電及密封，以防熱力流失，比舊型更慳電。

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電熱水壺耗電量大，可多買一個真空壺，熱水煲好後就關機，將熱水移過去備用。

還有一說，長插電熱水壺任由它不斷翻煲水，飲多了還有機會致癌！如果飲落有金屬味就非常危險？馬上點擊圖片、了解一下：

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電熱水爐

電熱水爐翻熱1次約需10度電，當水溫下降時它又會自動翻熱。如果由它長開不熄爐，師傅表示理論上會翻煲3次＝30度電，用最粗略的方法計就等如30日＝900度電，1357元電費！一年你就要用16284元去養這頭食電獸。

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如果長期開著電熱水爐、一年你就要用16284元去養這頭食電獸。

雪櫃

過期舊雪櫃都沒有自動調節，屬於定頻款式，總之插電掣就開始燒電，以250公升容量的雪櫃計，舊型1年要花500元左右電費，而一級能源標籤的新型雪櫃一年僅需200元左右。另要留意，雪櫃不要放在高溫或會被日照的位置，那會令雪櫃花更多電量去降溫。

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一級能源標籤的新型雪櫃一年僅花200元左右電費。

機頂盒

跟電訊商寬頻簽合約時，都會加送一些免費電視台服務，並在你家中鋪設了機頂盒，看的機會少，但卻忘了拔走火牛，任由它在燒電。原來一個機頂盒開24小時，有機會使用10幾度電；而且長期埋在電視機後，又熱又多塵，火牛也有過熱危險，唔睇應該馬上關電。

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還有各式非法收看節目的機頂盒，既燒電又犯法。

日式電子廁板

雖然少，但近十年也有很多家庭選用了可以「洗pat pat」的日式電子免治馬桶，日本天氣冷，會細心的長期加熱廁板以防用家冷親pat pat，但這細心設定背後就是24小時長期開發熱線，夏天可以索性將它關閉，以防白白浪費電力。家中哪7樣家電最耗電 冷氣並非第一名 各種家電慳電貼士👇👇

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