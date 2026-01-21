天文台寒冷天氣警告現正生效，今日（21日）及未來一兩日，市區料降至12度，新界會再低幾度，而北區尤低，當中打鼓嶺料低至6度！冷暖風扇自然又要出動！用家選購冷暖風扇除了考慮價錢及多功能，是否慳電、運作是是否夠靜，都非常重要，現在來看看消委會暖風機報告，或有助你下決定。



香港天文台(HKO)公佈：一股強烈冬季季候風會在明日逐漸影響華南沿岸，該區風勢增強，隨後兩三日廣東沿岸天氣轉冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。隨着季候風被一股偏東氣流取代，週末期間華南沿岸氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。此外，熱帶氣旋洛鞍會在未來兩三日橫過菲律賓以東海域並逐漸消散。（香港九天天氣預報／連結）

消委分析市面7款暖風機表現

消費者委員會在2024年曾針對冷暖無葉風扇進行測試，挑選市面上多款人氣產品進行評比，結果顯示各型號在送冷風與加熱速度方面表現參差。本文抽出現時市面仍在發售的7款，方便大家參考選購。

7款樣本各有長處

最慳電：Dyson HP09/HP10 在運作及待機時，耗電均為最少。

（暖風功能的耗電量依據測試結果顯示，11款產品的每晚（使用5小時）耗電量介乎6.3至10.8度電，按每度電$1.6計算，月電費約為$302～$519元。）

運作最寧靜：「LG Puricare AeroTower Hit」為所有樣本中運行時聲浪最細。

送風量表現：「飛利浦PHILIPS」及「德國寶German Pool」以每分鐘超過23立方米的送風量位居榜首

加熱速度：最快的兩款分別為「飛利浦PHILIPS」及「Power Living」，加熱速度僅需約1.8分鐘至2分鐘，而「LG」及「momax」的加熱時間超過6分鐘。

+ 2

暖風機使用與選購貼士

消委會根據測試結果，向消費者提供以下選購與使用建議：

1）根據家居需求選擇適合的款式：冷暖無葉風扇的出風位置、暖風功率和尺寸各異，應根據空間大小及使用需求選購。

2）避免與高耗電設備共用電源：暖風功能功率較高，應避免與其他高功率電器共用電源，亦不建議使用拖板。

3）適當擺放：將風扇置於平穩、不易翻倒的位置，並避免在浴室等潮濕環境使用，以免引發觸電危險。

來源：消委會