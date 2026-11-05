AlipayHK 今日（3日）宣布加推「雙11」淘寶加碼賞。新機制主打直接扣減。用戶毋須提前搶領優惠券，只要單筆消費滿 300 港元，即減 10 港元。滿 1,000 港元直接扣減 20 港元。全無次數上限。

淘寶雙11免手續費：AlipayHK分期0息隱藏玩法

純扣減還不夠。平台同步聯手 Ant Bank PayLater 及中銀信用卡，推出零息分期。根據權威財經資訊平台 經濟通 etnet 報導，這項「0息0手續費」服務已覆蓋過百萬款商品。

若鎖定高單價貨品，買家可先在 AlipayHK 主頁搜尋「分期免息」領取禮券。只要滿 500 港元，透過指定銀行分期結帳，便能即時立減 50 港元。但切記，「分期立減 500-50」與「加碼賞」兩者無法疊加。系統會自動過濾，套用折扣最深的一項。

雙11現貨期衝刺：無門檻扣減優勢

大促節奏明顯提速。根據 香港經濟日報 HKET 的市場數據，今年的現貨開賣期早在 10 月 20 日便已啟動。傳統 Promo Code 折扣雖深，但名額極少且秒殺。星島頭條 亦指出，此次分期升級涵蓋了珠寶及數碼產品等高價熱門板塊，正正針對年末龐大的消費力。這次 AlipayHK 補上的無上限立減機制，正好填補了搶不到神券的落差。

所有優惠名額均按系統先到先得機制消耗。若信貸額度許可，買家在付款前多花幾秒鐘比對「分期立減」與「無上限直減」的最終差價，隨時能慳出一筆可觀的運費。