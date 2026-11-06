AI海量數據引爆備份潮　Fujifilm斥5億擴產LTO磁帶　慳成本防黑客

AI帶動資料量暴增，Fujifilm在10月29日宣布投資約100億日圓擴產磁帶，製造能力預計達2025年度約5倍；硬碟與固態硬碟漲價，也放大磁帶的成本優勢。



Fujifilm在10月29日公布，將在神奈川縣小田原廠投資約100億日圓（約5億港元），於2026至2028年度擴增資料儲存用磁帶的製造設備與人力，製造能力以出貨容量計預計達2025年度的約5倍。

《日經亞洲》10月28日先行報導此計畫，指出這是Fujifilm約20年來規模最大的磁帶投資，背景是AI帶動的資料量暴增。

Fujifilm將在神奈川縣小田原廠投資約100億日圓，擴增資料儲存用磁帶的製造設備與人力。（Fujifilm）

依Fujifilm公告，投資期間橫跨2026至2028年度（日本會計年度自4月起算，2028年度截至2029年3月），用於擴充製造設備以及增加人員。至於重點的擴產產品，則是最新世代的「FUJIFILM LTO Ultrium 10」磁帶。

FUJIFILM LTO Ultrium 10（簡稱 LTO-10）是Fujifilm針對企業級大數據、生成式AI訓練資料儲存與冷資料（Cold Data）備份所推出的最新一代數位磁帶儲存媒體。其核心重點規格如下：

．容量大躍進：單盤磁帶原生容量30TB/40TB，壓縮後最高可達75TB/100TB。

．物理防勒索：具備天然的離線實體隔離（Air-Gap）特性，駭客與勒索軟體無法透過網路入侵。

．壽命極長：資料安全保存期限高達30至50年，遠超傳統硬碟與SSD。

．免除優化：改進使用體驗，消除了前代產品首次使用前需要耗時進行媒體優化的不便。

．不可向下相容：為了追求極致密度，LTO-10驅動器僅能讀寫LTO-10磁帶，無法讀取LTO-9以前的舊磁帶。



硬碟、SSD漲價 磁帶的低成本優勢浮現

美國市調機構IDC預估，2030年全球產生的資料量將達718ZB（Zettabyte，1ZB等於10億TB），是2024年的4倍。資料量增加，其中需要長期保存的部分也跟著變多，儲存需求隨之上升；資料中心業者、金融機構與研究機構普遍用磁帶做備份。

2030年全球產生的資料量將達718ZB。與此同時，資料中心業者、金融機構與研究機構普遍用磁帶做備份。（Fujifilm）

而磁帶的優勢在於能離線保存。

磁帶匣不連網、與連網設備實體隔離時，備份就不容易被網路攻擊波及，也降低經網路被誤刪或竄改的風險。富士膠片的公告同樣提到，大型雲端與資料中心業者採用磁帶的情形擴大，在網路攻擊手法日趨高明的背景下，磁帶也被視為防範勒索軟體等威脅的資料保護手段。

成本是另一個因素。磁帶保存資料的成本最低可降至硬碟（HDD）的四分之一；記憶體晶片供應吃緊推高了固態硬碟（SSD）價格，資料中心需求則讓硬碟跟著漲價，磁帶的成本優勢因此放大。SSD與大容量硬碟仍是主流儲存媒體，磁帶的定位在於保存「冷資料」，也就是很少被讀取、但必須長期留存的資料。

日本儲存供應鏈同步加碼

《日經亞洲》指出，日本廠商在磁帶供應鏈各環節都有布局：東麗（Toray）等業者生產基底薄膜，同和控股（Dowa Holdings）等業者供應磁性塗料。

《日經亞洲》也盤點，AI熱潮同步推動日本其他儲存相關業者加碼。鎧俠（Kioxia）8月27日公告在岩手縣北上廠區興建新廠房Fab3，已展開整地等準備工作，目標2029年度啟用；公告沒有揭露金額，5兆日圓是《日經亞洲》報導的數字，指鎧俠與美國夥伴Sandisk在6年內的合計投資，範圍含三重縣廠房，用於擴大資料中心用高效能SSD產能。

鎧俠（Kioxia）8月27日公告在岩手縣北上廠區興建新廠房Fab3，已展開整地等準備工作。（YouTube@KIOXIA-JP）

而東芝（Toshiba）將投入約600億日圓擴建菲律賓硬碟工廠，產能倍增；供應硬碟玻璃基板的豪雅（Hoya）將投資約500億日圓在越南設新廠；硬碟懸吊元件供應商日本發條（NHK Spring）則規畫一項350億日圓規模的增產計畫。

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