日本情侶酒店驚現任天堂40年古董機Famicombox　竟然仲玩得

海外一位專注復古遊戲文化的博主，近日探訪日本一家仍在營業的情人旅館，意外發現這裏完整保留並持續使用着任天堂於1986年推出的商用遊戲主機Famicombox。每間客房均配置該設備，相關實拍內容一經分享，迅速引發復古遊戲愛好者群體的關注與熱議。



Famicombox由任天堂與交通公社Trailand興業聯合研發，於1986年10月正式發售。項目初期曾暫定名為「Nintendo Entertainment System」，後統一命名為Famicombox。該機型專為旅館、休閒場所等商用場景設計，不同於面向家庭用戶的紅白機，採用立式機櫃結構，支持多卡帶快速更換，並兼容光線槍Zapper外設。

海外一位專注復古遊戲文化的博主近日探訪日本一家仍在營業的情人旅館，意外發現這裏完整保留並持續使用着任天堂於1986年推出的商用遊戲主機Famicombox。（X@oroti_famicom）

博主在現場進行了實際操作測試，確認這台已服役近四十年的主機，仍可穩定運行絕大多數FC平台遊戲。由於現代液晶顯示技術特性，光線槍Zapper在當前顯示環境下無法準確識別信號，但其餘所有遊戲功能均完好無損，運行流暢。博主表示，此處堪稱復古遊戲愛好者的理想空間，也承載着一段鮮為人知卻極具溫度的日本本土娛樂文化記憶。

任天堂40年古董機Famicombox▼▼▼

查閲當年官方宣傳資料可見，Famicombox的核心定位即是旅宿場景的配套娛樂解決方案。廣告語明確強調「在旅館與民宿中盡情暢玩FC」，旨在為入住旅客提供便捷、沉浸的休閒體驗，是早期商用遊戲硬件落地的重要實踐之一。

歷經近四十載時光，同類設備大多早已退出歷史舞台，而能保持整機完整、持續通電並正常運作的實例已極為稀少。

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