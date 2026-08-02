日本情侶酒店驚現任天堂40年古董機Famicombox 竟然仲玩得
撰文：中關村在線
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海外一位專注復古遊戲文化的博主，近日探訪日本一家仍在營業的情人旅館，意外發現這裏完整保留並持續使用着任天堂於1986年推出的商用遊戲主機Famicombox。每間客房均配置該設備，相關實拍內容一經分享，迅速引發復古遊戲愛好者群體的關注與熱議。
Famicombox由任天堂與交通公社Trailand興業聯合研發，於1986年10月正式發售。項目初期曾暫定名為「Nintendo Entertainment System」，後統一命名為Famicombox。該機型專為旅館、休閒場所等商用場景設計，不同於面向家庭用戶的紅白機，採用立式機櫃結構，支持多卡帶快速更換，並兼容光線槍Zapper外設。
博主在現場進行了實際操作測試，確認這台已服役近四十年的主機，仍可穩定運行絕大多數FC平台遊戲。由於現代液晶顯示技術特性，光線槍Zapper在當前顯示環境下無法準確識別信號，但其餘所有遊戲功能均完好無損，運行流暢。博主表示，此處堪稱復古遊戲愛好者的理想空間，也承載着一段鮮為人知卻極具溫度的日本本土娛樂文化記憶。
任天堂40年古董機Famicombox▼▼▼
查閲當年官方宣傳資料可見，Famicombox的核心定位即是旅宿場景的配套娛樂解決方案。廣告語明確強調「在旅館與民宿中盡情暢玩FC」，旨在為入住旅客提供便捷、沉浸的休閒體驗，是早期商用遊戲硬件落地的重要實踐之一。
歷經近四十載時光，同類設備大多早已退出歷史舞台，而能保持整機完整、持續通電並正常運作的實例已極為稀少。
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