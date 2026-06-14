美歐日聯手封鎖晶片設備　網傳拆解圖揭內幕　中國將全領域反擊？

半導體晶片的重要性已經無需多言，現在已經成為高科技競爭的核心，其中用於生產晶片的製造設備，更是成為西方國家對外卡脖子的殺手鐧。



那西方國家到底強在哪裏了？X上瞥見有人發了一張半導體設備的拆解圖，按照光刻、顯影、刻蝕等環節做了統計，主要分析了美國、歐洲及日本在這些環節的佔有率情況。

X上瞥見有人發了一張半導體設備的拆解圖，按照光刻、顯影、刻蝕等環節做了統計，主要分析了美國、歐洲及日本在這些環節的佔有率情況。（X@I5uHR1aNk9aocRn）

簡單來說下，這幾年大家最熟悉的卡脖子技術就是光刻機了，在光刻環節歐洲的ASML公司一家獨大，市場份額95%，日本雖然有Canon、Nikon兩家公司，但份額也就5%，幾乎還都是Canon佔有的，也難怪Nikon最近表態要用價格戰來跟ASML搶市場。

不過歐洲在設備領域，也就強在一個光刻機上了，其他領域存在感比較弱，份額超過10%的還有就是CVD化學氣相沉積、缺陷檢測等。

美國公司雖然在光刻機領域份額為零，但實際上是技術統治性最強的國家，AMAT應用材料、Lam泛林、KLA科磊三巨頭是全球最大的半導體公司之一，他們要麼不怎麼涉及某些環節，只要涉及的領域幾乎都是壟斷性的，份額在60-80%以上。

美國對外卡脖子的依賴就是這三家公司，在先進工藝的幾大核心環節都是不可替代的，而且ASML的光刻機雖然是歐洲的，但三大核心技術之一的激光系統實際上還是美國公司供應的，整個EUV生態離不開美國技術。

日本公司在設備這個領域也不容忽視，TEL（威力科創，也叫東京電子）在多個環節也有壟斷性優勢，Screen會社、Lesertech、日立等公司在部分細分領域也是隱形的冠軍，而且Canon、Nikon也是ASML之外僅有的光刻機公司了，瘦死的駱駝比馬大。

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看完這張圖大家會有什麼感覺？不少人肯定會感慨美國、歐洲、日本在半導體設備上多麼強大，技術領先等，但真正思考之下大家更應該明白為什麼這個領域不容易做好了——因為晶片生產的環節實在太多太複雜，導致很多領域實際上只有10-30億美元的市場空間，真正超過100億美元市場空間的就那幾個關鍵領域。

細分市場太多，價值又有限，這就導致每個領域能夠容納的廠商並不多，而半導體行業本質上就是贏家通吃的局面，很多領域你做到世界第三都沒什麼意義，能賺錢的往往只有一家企業可以吃肉，第二大企業也就是能喝點湯了。

最後，這張圖不知道統計的是什麼時候的市場格局了，除了美歐日之外也就一家韓國企業了，而真正能做到全領域覆蓋的實際上只有中國，只不過中國公司目前很多地方還沒做到行業前列，而且這幾年中國企業不太可能對外公布具體的技術進展，國外機構也拿不到詳細的統計，因此不好對比。

推文中提到的Naura就是北方華創，這家公司也是中國半導體設備領域的龍頭，論營收其實也進入了世界前五，另一家中國設備龍頭中微半導體也進入了TOP 20，而且這幾年營收增長都很快，過幾年再看的話大家會發現不一樣的。

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