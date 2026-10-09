日本公司僱用62名AI打工仔！包辦9大部門業務　人類只做最後把關

企業導入AI員工，已是目前的熱門話題，有人成功有人失敗，但更多的公司則是不得其門而入，雖然很想導入AI員工，卻不知要從何開始。日本有間推廣AI的初創公司，自己以身作則，率先運用了多達62位AI員工，包辦公司內的大小各種事項，他們是怎麼做的？



日本初創公司「株式會社Uravation」的創辦人佐藤傑，可說是AI時代所產生的新型態創業者。佐藤傑2002年出生於岩手縣，長大後就讀於日本名校早稻田大學法學部，純文組的他在大二時接觸到生成式AI（ChatGPT），受到莫大的衝擊，很快地沉迷於其中。

日本有間推廣AI的初創公司，自己以身作則，率先運用了多達62位AI員工，包辦公司內的大小各種事項。（AI生成示意圖）

之後他心想「如果分享只有我會做的案例和技巧，或許會很有趣」，就開始在推特上以「ChatGPTガチ勢」（ChatGPT資深玩家）之名發表推文（註：推特（X）在日本的滲透率遠高於臉書，年輕族群幾乎不用臉書），很快地就成為推特上的AI網紅，追蹤者數目前已超過十萬人。

除了推特之外，2023年佐藤傑與同好一起在學校創設「早稻田AI研究會」，不限文組理組，只要有興趣的學生都可以加入，這段期間參加AI黑客松活動以及與投資者接觸的經驗，讓佐藤傑興起「我想和這些同樣對AI感興趣的人，一起做些新事業」的念頭。

於是毅然辦理休學，在2024年2月與年輕同好們共同創立株式會社Uravation，以「協助企業順暢過渡至AI時代」為理念，提供生成式AI訓練、AI課程、Claude Code指導、AI員工建置代管，以及AI顧問等各項服務。

為了促進企業運用AI員工，Uravation在今年（2026年）9月宣布，他們公司創造並使用了62個AI員工，而且已經運作一段時間。雖然佐藤傑最初是從ChatGPT入門，但這62個AI員工，全部是使用Anthropic的Claude Code打造出來的。

為了促進企業運用AI員工，Uravation在今年（2026年）9月宣布，他們公司創造並使用了62個AI員工，而且已經運作一段時間。（Uravation）

62個AI員工分屬9部門作業，只有對外溝通人類全權負責

Uravation在公司官網上詳細刊載了公司的組織架構，以及各個AI員工的職掌、作業內容與每日作息，該公司的組織最高層是代表佐藤傑，接下來是人類團隊，負責決策與判斷生成式AI的產出內容是否可以放行，人類團隊底下有9個AI經理分配於9個部門，率領53個AI員工努力工作。

Uravation的組織架構圖。（Uravation）

這些部門包含了內部窗口與秘書、公關行銷（日語：廣報）、媒體營運、業務支援（銷售支援）、會計與總務、網站監控與品質查核、開發、經營企劃、人事與培訓，每個部門下的AI員工們則各自負責單一任務。

例如公關行銷部門由AI「宣傳部長」領軍，麾下有6個AI員工，分別是專門尋找話題、題材的SNS（網路社群）企劃員，負責生成圖像的繪師，負責製作解說漫畫的漫畫家，負責生成影片的攝影師，負責搜尋引擎優化（SEO）的搜尋專員，以及代客經營社群的代營運員。

就這樣，Uravation的AI員工處理了公司許多作業事項，但是Uravation還是設下保險，避免AI暴衝的事件發生，比方雖然新聞稿與對外郵件都交給AI員工撰寫，發票、收據等帳務整理也由AI員工處理。

但只要是對外發送與公開，無論是一封郵件或一篇文章，都毫無例外必須100%通過人類員工的核可才會放行，換言之，若是對外發布的資料有錯，那也不是AI員工的錯，而是人類員工的錯。

透過這樣的方式，Uravation不但親自驗證了AI員工的可行性，為公司節省大量人力與作業時間，更棒的是這套自家驗證過的做法還能包裝成「AI員工建置代管」服務對外承接，替客戶依自身需求量身打造AI員工，再整套交接給對方。

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免費開放多項AI工具供外部使用

Uravation也在官網上免費開放多項工具供大家試用，9月10日公開AI員工組織圖時是11種，9月中旬再追加6種，目前共計17種，這些工具都由公司內部的AI員工參與製作與維運。

其中一項是「AI Checker」（AI檢查員），專門協助使用者判定文章是否由AI生成產出。該公司另外公布了一份統計：50天內（2026年7月18日至9月5日）累積了72,971筆判定紀錄，其中57.4%是學校的作業與報告，20.3%是求職申請表，二者合計佔總數的77.7%，有趣的是在學校作業與報告這一類文件中，有高達68.1%的AI率超過61%，被判定為「有高度AI生成的可能性」。

最後補充一下，早稻田大學真不愧是日本私立名校雙雄之一，前面提到的「早稻田AI研究會」，參加者含括了基幹理工學部、法學部、商學部、政治經濟學部、文學部的學生，而從2023年創立迄今才短短三年，參與社團的學生們已陸續創立了七間初創公司，儼然成為AI初創公司的搖籃。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】