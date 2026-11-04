iOS 27.3 測試版懶人包：Siri AI支援繁中、Safari垂直分頁實測

iOS 27.3 測試版懶人包 | Apple今日向開發者推送iOS 27.3 Beta 1，距離上個正式版本僅隔一週。今次版本帶來三大核心變革：Siri語言庫擴增至十種並首度支援繁體中文；iPhone Duo新增無充電狀態的StandBy待機模式及左右手單手操控；Apple Watch迎來極具震撼力的Live Rewind（音訊即時重播功能）。系統更同步加入Safari垂直分頁與「健康年齡」測算，12月正式版即將殺到。



Apple今日向開發者推送iOS 27.3 Beta 1。（9to5Mac）

語音助理底層權限解鎖，Siri不再局限於網頁搜尋

Siri過去常被批評反應僵化，iOS 27.3開放了多個原生應用程式的底層操作權限。用家如今可以要求Siri在「郵件」中取消訂閱宣傳電郵，甚至緊急收回剛寄出的信件；在「天氣」App中，亦只需一句話即可管理不同城市的通知設定。

語言支援方面，Apple在短短數週內將Siri AI的支援語言從六種增至十種。除了早前加入的法語及日語，今次Beta 1正式加入繁體中文、挪威語、土耳其語及越南語。香港用家將能使用廣東話或普通話執行各項複雜指令。

香港用家將能使用廣東話或普通話執行各項複雜指令。（Theards）

Safari翻新垂直分頁，健康App加入「健康年齡」測算

日常使用率最高的瀏覽器與健康監測迎來改版。Safari引入垂直分頁設定，允許用家將頂部標題移至螢幕側邊，提升大量分頁堆疊時的瀏覽效率。配合新增的「自適應深色模式」，系統會自動將不支援深色主題的白底網站轉為黑底。

曾於先前測試版短暫抽起的全新健康App正式回歸，帶來「洞察（Insights）」與「長壽（Longevity）」兩大分頁。「長壽」分頁整合靜止心率、最大攝氧量（VO2 max）、心率變異度（HRV）以及睡眠數據，計算出用家的「健康年齡」，反映身體機能狀況。

可即時提供涵蓋心臟、睡眠、準備狀態、健身、生命體徵和生理週期追蹤等數據的全面概覽。（Apple）

硬件功能下放：iPhone Duo單手模式與Apple Watch即時重播

針對摺機的軟件功能迎來優化。iPhone Duo的外螢幕鍵盤佈局經過微調，按鍵收窄但空白鍵加寬，有助於降低誤觸率。iPhone Duo新增「左右手單手模式」，只要在螢幕邊緣向內短滑，整個操作介面會自動偏移，方便單手操作。此外，系統解除了充電限制，現在只需將iPhone Duo半摺成立體的形態，即使未接駁電源，亦能自動喚醒StandBy待機模式。

手錶方面，watchOS 27.3 Beta 1針對Apple Watch Series 12及Ultra 4推出「Live Rewind（音訊即時重播）」功能。手錶可在背景暫存過去30秒至1分鐘的環境音訊，若開會聽漏細節，輕點錶面即可重播剛才的對話，並透過Audio Intelligence即時輸出文字摘要。

「即時回放」功能可以幫助用家回憶剛才對話的內容。並透過雙擊數位錶冠來啟動即時回放，然後查看對話前15秒的文字記錄。（Apple）

其他更新包括：「無邊記（Freeform）」新增文字生成自訂圖形功能，僅限Apple Creator Studio訂閱用家使用；控制中心的VPN按鈕支援快速切換節點，省去進出設定頁面的步驟；Fitness+亦針對負重訓練愛好者推出自動生成四週計劃的「Gym Strength」模組。

資料來源：Macrumors、9to5Mac