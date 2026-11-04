銅鑼灣希慎廣場地庫今晚已被高達、路飛與數碼暴龍全面佔領，玩具Figure主題店「Pop-up Fest 2026」今日（3日）起正式進駐 希慎廣場 B1 層。一展集結 Banpresto 景品、食玩 Candy Toy 及萬代原創潮玩三大陣營產品，大量會場限定與首發商品，包括人人想要的龍珠會場限定SMSP悟空，直接轟炸玩具迷錢包。以下為你拆解必搶清單。



跨界重頭戲：ONE PIECE x NBA 實物有幾震撼？

全場話題核心落在《海賊王》（ONE PIECE）聯乘 NBA 專區。MASTER STARS PIECE 系列將經典角色換上球衣：路飛（魯夫）身披湖人隊黃色戰袍化身五檔形態，艾涅爾（艾尼路）則穿上雷霆隊球衣，每款定價 HK$900。球衣號碼刻劃清晰，雷神與橡膠果實的張力做足，運動與動漫雙料迷必搶。

全場話題核心落在《海賊王》（ONE PIECE）聯乘 NBA 專區。

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會場限定炒款：龍珠與海賊王限定塗裝

想買具備收藏價值的款式，直奔會場限定（Event Limited）展櫃。龍珠迷焦點鎖定 SUPER MASTER STARS PIECE 孫悟空（Son Goku）「元氣玉祭」特別版（HK$580）與自在極意功版（HK$750）。海賊王粉絲則要盯緊 Grandista 路飛二檔金屬色塗裝限定版（HK$380）。這批現貨均標明數量有限，先到先得。

龍珠迷焦點鎖定 SUPER MASTER STARS PIECE 孫悟空（Son Goku）「元氣玉祭」特別版（HK$580）與自在極意功版（HK$750）。海賊王粉絲則要盯緊 Grandista 路飛二檔金屬色塗裝限定版（HK$380）。

「Pop-up Fest 2026」其他精美展品一覽

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百元內平民恩物：高達食玩與Tamagotchi軟膠

預算有限亦能買得痛快。FW 高達 CONVERGE #30 食玩每盒僅 HK$45，除了《機動戰士高達ZZ》與《鐵血的孤兒》機體，更復刻人氣神龍高達與死神高達 EW 版。懷舊迷必收 NEW! TAMAGOTCHI Friends軟膠公仔，HK$25 一盒且為透明明盒包裝，免抽盲盒就能把經典寵物直接帶走。

FW 高達 CONVERGE #30 食玩每盒僅 HK$45，除了《機動戰士高達ZZ》與《鐵血的孤兒》機體，更復刻人氣神龍高達與死神高達 EW 版。

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原創潮玩盲盒與滿額特典攻略

潮玩區主打 QMSV MINI 高達 SEED ASTRAY 迷惘高達盲盒（HK$100），附帶武器配件與 2 款隱藏配色；BNFIGURE Q 系列則將尺寸放大 1.3 倍，推出《JoJo的奇妙冒險 石之海》及海賊王東海篇盲盒。

潮玩區主打 QMSV MINI 高達 SEED ASTRAY 迷惘高達盲盒（HK$100），附帶武器配件與 2 款隱藏配色

結帳前湊夠門檻領取特典禮品：

食玩系列：滿 HK$50 送 Converge logo 立牌；HK$100 送帆布袋；HK$150 送磁石貼。

Banpresto 景品：滿 HK$350 送旅行袋一個。

萬代原創潮玩：買任何商品即送 Yurugun 貼紙；滿 HK$120（含 QMSV）送 QMSV 滑鼠墊。

結帳前湊夠門檻領取特典禮品：

【Pop-up Fest 2026 活動詳情】

日期：2026年11月3日至11月22日

時間：11月3日 17:00-22:00；11月4-22日 11:00-22:00

地點：銅鑼灣希慎廣場地庫一樓B113及B115號舖