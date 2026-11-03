SSD何時能減價？專家預言高價恐維持至2030！玩家最少要捱多兩年

SSD何時能減價？全球儲存硬件價格在2026年持續飆升，消費端固態硬碟（SSD）與機械硬碟（HDD）短期內難以回落。受全球AI數據中心龐大容量需求影響，各大原廠產能已被全面鎖定，消費級市場價格最快要到2027年下半年才可能稍微放緩，全面回調更恐延至2029甚至2030年。打算升級電腦或「砌機」的用家，短期內必須承擔高昂溢價。



消費端固態硬碟（SSD）與機械硬碟（HDD）短期內難以回落。（Dell）

根據國際權威半導體研報機構TrendForce最新調查，受各大雲端服務巨頭（CSP）全面加速AI推論基礎架構部署推動，企業級SSD的位元需求量在2026年爆發增長超過80%。為滿足即時資料檢索、向量資料庫與KV Cache Offloading的龐大讀取流量，微軟、Google 等巨頭正大舉掃蕩高容量QLC與TLC企業級硬碟。這直接驅使三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）等上游巨頭，將有限的先進NAND晶圓產能全面傾斜至利潤豐厚的高階伺服器市場，部分常規256GB與512GB TLC NAND晶圓與模組的一年期合約價漲幅甚至突破三倍（約303%），形成消費端零售需求放緩但上游出廠價卻逆向飆漲的畸形局面。

消費端SSD居高不下。（Tom's Hardware）

晶圓轉攻企業級，消費端SSD居高不下

香港深水埗黃金電腦商場與旺角電腦中心的SSD標價每季上揚。評測機構Tom's Hardware數據指出，主流M.2 NVMe SSD零售價已創近兩年高位。NAND Flash顆粒報價持續走高，原廠將優質晶圓全面調撥至高利潤的企業級SSD，消費級產能被大幅壓縮，導致價格居高不下。

雲端巨頭合約排至2031年，HDD同樣斷退路

機械硬碟亦未能倖免。西部數據（Western Digital，香港俗稱WD或威騰電子）報告指出，高達80%的雲端與AI冷熱數據仍依賴大容量HDD壓低總擁有成本（TCO）。財經平台Moomoo分析顯示，Western Digital與超大規模雲端巨頭的長期供應協議（LTA）已確定排至2028至2029年，部分客戶更展開針對2030至2031年配額的長期磋商，Seagate產能同樣長期滿載。在企業大單支撐下，製造商完全缺乏降價促銷消費級產品的誘因。

硬碟仍然是雲端和人工智能儲存的基礎。（Western Digital）

產能釋放需時，重回低位或等至2030年

為免重蹈過去盲目擴產引發晶片崩盤的覆轍，上游廠商資本支出極為保守。最樂觀預計要到2027年下半年新建產線釋放產能、AI伺服器建設節奏放緩，供求才略見改善。業內人士指出，若想重回2023至2024年間幾百港元入手2TB高速SSD的水平，恐怕要等至2029至2030年。現階段除非硬碟損壞或有剛性需求，否則延後非必要升級最為理智。