觸控OLED MacBook Pro／M6 iMac／iPad mini上手試｜蘋果上海直擊

Apple上海直擊OLED MacBook Pro／M6 iMac／iPad mini實機效能試玩：Apple早前一口氣公布了多台最新Mac，包括換了OLED屏幕的全新MacBook Pro以及新iPad mini，而且更公布了全新高效能M6晶片。新品發佈後，記者被Apple邀請傳媒前往其上海總部，參與一場閉門的新機試玩會，一口氣展示了配備全新顯示面板的OLED MacBook Pro、運算能力迎來大爆發的M6 iMac、MacBook Pro，以及機身依舊小巧但效能大幅躍升的第八代iPad mini，立刻為大家帶來實機試玩剖析。



記者早前前往上海Apple總部，將全新MacBook Pro、iMac及iPad mini 上手試玩

換上OLED屏幕的ProLED MacBook Pro，終於發光蘋果Logo回歸

ProLED XDR版MacBook Pro 蘋果發光標誌回歸

踏入上海Apple總部的實測區域，首先吸引目光的是全新世代手提電腦PROLED XDR MacBook Pro。對於一眾資深蘋果用家而言，今代機身外觀最大的驚喜，絕對是機背那個經典的發光蘋果標誌終於強勢回歸。這個闊別多年的設計配合極致纖薄的金屬機身，在昏暗的咖啡店內顯得格外亮眼，科技感與情懷同時滿分。

因為換上了OLED屏幕的關係，黑位更黑、對比度更高、亦都更加亮麗。

除了外觀上的致敬，機身正面同樣迎來了史詩級升級。Apple終於將OLED自發光螢幕技術引進這條專業產品線，這塊被稱為ProLED XDR的全新面板展現出極致純淨的黑色。因為每個像素都能獨立開關，令到暗部細節層次分明，徹底清除了以往分區背光面板偶爾出現的漏光情況。對於從事電影後期製作、相片修圖或立體圖形渲染的專業用家而言，這種極度精準的色彩還原能力無疑是一大恩物。

沒有了「M字額」換來「動態島」，令實用性大增。

今代ProLED XDR版MacBook Pro另一項突破性改動，就是首度在螢幕加入多點觸控功能。過往在手提電腦上修改設計圖或者剪輯影片，用家只能依賴觸控板或外接滑鼠進行繁複的操作。現在配合全新的觸控面板，創作者可以直接用手指在螢幕上放大縮小高解像度相片，甚至在剪接軟件的時間軸上進行精準拖曳。這種直觀的操作方式徹底打破了傳統鍵盤與滑鼠的限制，在進行立體模型檢視或快速瀏覽超長篇幅的網頁時，流暢度與準確性都有著明顯提升。螢幕表面更特別加入了抗指紋與防反光塗層，即使長時間點擊滑動，畫面依然保持清晰乾淨，為流動辦公帶來了全新的操作體驗。

觸屏的手感比想像中更好，觸感有如iPad上操作般流暢。

全新設計的鏈鉸，明顯更加實淨。

加入了納米塗層後（左），比起一般光面（右）反光程度大大減低。

會場中Apple邀請了專業用家來示範新MacBook Pro的性能有多強大。

M6版MacBookPro剪片效能更強

擁有頂級螢幕，自然需要強大的運算心臟來驅動。伴隨全新14吋MacBook Pro登場的還有最新研發的M6晶片，將便攜手提電腦的運算極限推向另一個高峰。即使在沒有接駁電源的純電池運作模式下，拖曳時間軸依然保持極度順滑，完全沒有出現以往常見的畫面延遲。

M6 MacBookPro

M6晶片內置的新一代媒體引擎立刻全速運轉，最令人印象深刻的是其溫度控制表現，即使經歷了不同的測試，機身也只感到微溫。對於經常需要外出見客並即場修改設計檔案的創作人來說，這種隨傳隨到且安靜的強大運算能力，提供了一種極為可靠的安全感。

M6 iMac

新款M6版iMac運算速度極快

另一主角同樣是換上M6晶片的新款iMac桌面電腦。新機保留了極致纖薄的側面輪廓，並繼續提供多種鮮明奪目的機身顏色選擇，輕易就能融入各種裝修風格。雖然外觀上沒有大幅改動，但換上新心臟後，這部原本偏向日常文書處理的電腦瞬間擁有了媲美專業級工作站的實力。得益於M6晶片大幅提升的記憶體頻寬與處理器時脈，在不同繁重應用程式之間來回切換感覺極為爽快，完全消除了以往載入大型檔案時的停頓感。

我們在現場嘗試打機及不同的工作，同時在背景執行軟件，系統應付得遊刃有餘。針對現時極為普遍的視像會議需求，廠方特意針對內置的視像鏡頭與咪高峰陣列作出了改良。在模擬嘈雜背景聲的通話測試中，麥克風能精準過濾雜音並凸顯人聲，畫面的低光降噪處理亦比前代更加自然。加上M6晶片內置了極為強大的神經網絡引擎，現在大量複雜的Apple Intelligence人工智能指令都能直接在本地裝置極速完成。

新版iPad mini比以往更為輕巧

第8代iPad mini升級值得買嗎？

對於喜歡單手握持閱讀、在港鐵車廂內打機或者隨時隨地寫生繪圖的用家，這部細尺寸平板電腦一直有著極大吸引力。全新的第8代iPad mini在外觀上保留了上代的經典便攜輪廓，但機身內部的硬體升級卻極具誠意。換上了運算能力更強的新晶片後，無論是遊玩對圖像要求極高的大型立體手機遊戲，還是處理多重圖層的複雜繪圖工作，新機都能交出極為順暢的表現。OLED屏幕看起來亦都非常亮麗，而且比以往更為輕便之下，就算放在袋中拎出街用都不覺負累。

不少人以iPad mini與iPhone Duo比較，iPad可以更實惠的價錢享受高質OLED屏幕，而iPhone Duo的屏幕對應120Hz，邊框亦更窄，各有優點。

全新A20 Pro晶片亦為這部小巧平板帶來了更先進的人工智能運算基礎，系統能夠直接處理更多複雜的機器學習任務，例如在會議中快速錄音並自動摘錄筆記重點，或者利用智能修飾功能潤飾電郵草稿。

內置全新A20 Pro晶片，打機及AI效能方面都非常出色。

iPad mini 8機身比上代更為輕薄