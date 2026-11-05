2026家電能源標籤指南：一級與五級耗電量差幾遠？每年電費慳過千

2026 家電能源標籤指南 | 隨著近年全球暖化問題日益嚴重，加上本地電費價格屢創新高，環保與節能已不再是一句口號，而是每個香港家庭切身的理財課題。在市面上琳瑯滿目的家電產品中，如何才能挑選出真正「節省電力、減輕電費」的好幫手？答案就藏在機身上的「能源標籤」。只要懂得解碼這個小小標籤，你便能輕鬆實現環保與省錢的雙贏局面。



一級與五級耗電量差幾遠？（AI生成）

甚麼是強制性能源效益標籤？一級與五級耗電差距全面拆解

在香港，機電工程署推行了「強制性能源效益標籤計劃」，規定多類常見家電在發售時必須貼上能源標籤。這個系統將產品的能源效益分為五個等級：

1級（最節能）：代表產品在市面同類產品中能源效益最高、最省電。



2級至4級：能源效益依次遞減。



5級（最耗電）：能源效益最低。根據機電署資料，在同等製冷量下，5級冷氣機耗電量可比1級高出約43%，雪櫃差距更可達97%。



5級冷氣機耗電量可比1級高出約43%，雪櫃差距更可達97%。（AI生成）

許多消費者在選購時，往往會因為1級或2級節能家電的售價稍高而卻步。然而，家電是一項長遠投資，壽命動輒長達五年至十年以上。高等級節能產品在日常運作中所節省下來的電費，往往遠超其初期的價格差異。

解碼標籤隱藏4大數據：每年耗電量（kWh）與冷氣CSPF指數點睇？

除了顏色與數字級別，能源標籤上其實還包含了許多實用的數據。消費者在比較不同型號時，必須留意「每年耗電量（千瓦時/度）」，這個數字越低，代表越省電。此外，不同類別的家電亦有其專屬的參考指標：

冷氣機：需留意製冷量（千瓦/kW或BTU/h）及全季節性能係數（CSPF），CSPF數值越高代表全年運作越節能。



雪櫃：需留意標示的冷藏與冷凍庫總容量（公升）。



洗衣機：除了耗電量，還應參考其耗水量及洗滌、脫水效能。



抽濕機：需關注其每日抽濕能力（公升/日）。



消費者在比較不同型號時，必須留意「每年耗電量（千瓦時/度）」，這個數字越低，代表越省電。（AI生成）

2026四大家電節能選購指南：冷氣/雪櫃/洗衣機/抽濕機變頻防踩坑

因應不同家電的運作原理，我們在選購時亦應掌握不同的訣竅：

冷氣機：強烈建議選購1級能源效益的「變頻式（Inverter）」冷氣機。變頻技術能因應室溫自動調節壓縮機轉速，比傳統定頻冷氣機大幅節省約20%至30%的電力。



雪櫃：雪櫃是家中24小時無休運作的電器，耗電量不容忽視。除了認明1級標籤，消費者應按家庭人數選擇合適的容量，避免「買大買錯」而白白浪費冷氣。日常使用亦應定期清理冷凝器，確保散熱良好。



洗衣機：在款式選擇上，前置式滾筒洗衣機（俗稱「大眼仔」）一般比傳統直立式頂揭洗衣機更節省水電。若配備變頻摩打技術，更能進一步減低運作時的耗電量與噪音。



抽濕機：在潮濕的香港春季，抽濕機經常需長時間開啟。選購時應確保機器的抽濕量與房間面積相符，並選擇高能源效益級別的型號。



電費實算公式：1級對比5級冷氣年慳逾40%電費 機價幾耐回本？

這筆「慳電」賬目到底有多可觀？我們以一部冷氣機為例，假設每年使用1,200小時，每度電費為港幣$1.4：

若使用1級冷氣機，每年耗電約450度，全年電費約為$630。



若使用5級冷氣機，每年耗電約790度，全年電費高達約$1,106。



兩者相差達$476，1級冷氣機每年能節省逾40%電費。積少成多，長年累月下來絕對是一筆可觀的財富。



精明選購家電的首要原則，就是「看長線」。緊記四大要點：優先選擇1級或2級標籤產品、仔細比較每年耗電量、按實際居住環境選擇合適規格，以及養成良好的日常使用習慣。透過善用能源標籤，每個家庭都能有效降低生活成本。

資料來源：FORTRESS、香港機電工程署