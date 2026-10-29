Android TV廣告多好Lag？教你靠AI提速　主畫面秒變Apple TV

使用Android TV、Google TV的人，大概都遇過這種情況：還沒點進Netflix，首頁先跳出一排贊助推薦，系統背景還跑一堆廠商預載的服務，總覺得操作起來卡卡的，經常有一種遙控器和畫面會延遲、對不太起來的問題。



2026年10月17日，開發者Gathin在X上分享了一則貼文：他把爸媽家的小米電視型號交給Claude Code，AI在Wi-Fi裡找到電視，停用25個小米套件，還寫了一個新的主畫面，外觀很像Apple TV。

這個專案原名tv-vibehack，10月19日改名為CleanYourTV，之後陸續有各國的使用者貢獻自己的電視機型清單，於是成為近期在網路上討論度很高的專案。

CleanYourTV將電視型號交給Claude Code，幫助用戶重新撰寫UI（Cleanyour.tv）

CleanYourTV是免費的開源專案（MIT授權），不需要很複雜的Root破解，也不用接上任何實體線，它的做法是用AI程式助理，經由Wi-Fi停用電視裡的廣告與追蹤服務，再換上一個乾淨的主畫面，而且更強大的是，支援Android TV、Google TV的常見電視品牌，包括Sony、Philips、TCL和小米等，截至2026年10月已有316種型號的電視通過測試。

CleanYourTV是什麼

AndroidTV和Android手機一樣有ADB偵錯（Android Debug Bridge）的除錯通道，CleanYourTV利用這個通道，分三個動作完成清理：

1. 備份：先記錄電視目前已安裝的套件與設定

2. 停用：用pm disable-user停用廠商的追蹤、廣告服務、內容推薦列與預載軟體，不會解除安裝，因此可以還原

3. 安裝：安裝一個小型原生啟動器（約523KB），並設為預設主畫面



新的主畫面風格接近Apple TV：純黑背景、頂部放四個常用App、上方顯示目前選取App的名稱與氛圍光、其餘App排成格狀，另外有輸入來源（HDMI、AV、Live TV）、網路與設定三個按鈕。專案文件列出的介面語言有28種，包含繁體中文。

新的主畫面風格接近Apple TV。（X@Gathin）

在我實際將家中Sony電視以CleanYourTV更新後，最大的差異就是延遲感幾乎消失，以遙控器操控時感覺更為快速流暢。另一方面，主畫面呈現的資訊較少也是一個原因，減少干擾，使用時更能快速找到自己需要的App。

如果你不喜歡版面上一堆資訊，或是想讓主畫面看起來更簡潔，那麼我很建議花點時間研究一下CleanYourTV，並不會太困難，本文後半段教學我會附上實際使用的擷取畫面和教學說明。

使用者需要準備的東西：

1. 一台Android TV或Google TV電視、電視盒或電視棒

2. 一台和電視連在同一個Wi-Fi的電腦（Windows或Mac皆可）

3. 一個能執行指令的AI程式助理，例如Claude Code、Codex或Gemini CLI



沒有電腦的人，專案也提到社群開發者做了一個Android手機App，也可以用手機完成類似流程。

網站資訊

網站標題：CleanYourTV

網站連結：https://cleanyour.tv/



適用的電視

各平台的支援狀況如下：

Android TV、Google TV：可停用廣告與預載軟體，也可更換主畫面

Fire TV：只能停用，無法更換主畫面

Samsung（Tizen）、LG（webOS）：不支援，系統架構不同

部分中國大陸市場的TCL電視：會拒絕安裝任何第三方啟動器



專案的機型清單涵蓋TCL、Sony、小米、Philips、Hisense等數十個品牌，截至2026年10月有316款機型，數字還在快速增加，如果你的機型不在清單內時，提示詞會讓AI自己探查電視裡有哪些套件，並在動到你可能會用的項目前先詢問。

CleanYourTV使用教學

1. 確認電視型號並準備環境

先確認你的電視是Android TV或Google TV，可以看電視的設定頁，或看遙控器上是否有Google助理按鍵。接著到CleanYourTV的首頁，直接輸入品牌或型號進行查詢，以往要透過GitHub專案的examples資料夾查看是否已有支援的型號，不過現在有查詢功能就變得更簡單。

可以到CleanYourTV的首頁，直接輸入品牌或型號進行查詢，以往要透過GitHub專案的examples資料夾查看是否已有支援的型號。（cleanyour.tv）

電腦要和電視連同一個網路或Wi-Fi，根據我的實測，電視如果走有線網路、電腦用Wi-Fi也沒問題，在操作前先裝好你要用的AI程式助理，助理需要有執行指令（shell）的權限，例如：Claude Code、Codex，不能只用一般對話模式。

2. 開啟開發人員選項與USB偵錯

以下畫面的功能文字在不同電視可能略有差異，不過位置應該都差不多，只要照著類似步驟進行操作即可。

在電視上依序操作：

① 開啟「設定」→「裝置偏好設定」→「關於」。

② 在「Android TV作業系統版本」這一項連按遙控器的OK鍵7次，直到出現已成為開發人員的提示。

③ 返回上一層，進入「開發人員選項」。

④ 開啟「USB偵錯」。如果看到「網路偵錯」或「ADB偵錯」，也一併開啟。



在操作期間請讓電視保持開機狀態。

在「Android TV 作業系統版本」這一項連按遙控器的OK鍵7次，直到出現已成為開發人員的提示。（免費資源網路社群提供）

進入開發人員選項後，就會看到「ADB偵錯功能」，將它打開即可進入偵錯模式。

開啟ADB偵錯。（免費資源網路社群提供）

3. 貼上提示詞並連線電視

① 點選CleanYourTV首頁的「Set up my Android TV」，點選「Copy the prompt」複製整份提示詞。

② 貼到你的AI程式助理，接著AI會詢問你電視型號和電視IP位址。

③ 送出後，助理會先在區域網路中找電視，並用ADB連線。



其實提示詞本身有預留電視型號和IP的輸入位置，不過與其自己手動改，不如全部丟給AI，再以互動方式回答電視型號、IP位址，相對來說，我覺得會更為簡單一些。

與其自己手動改電視型號和IP地址，不如全部丟給AI，再以互動方式回答電視型號、IP位址。（免費資源網路社群提供）

這份提示詞已經寫好安全規則，例如：動手前先備份完整套件清單並寫好還原腳本、不解除安裝系統套件、不停用HDMI與輸入來源、遙控器與藍牙配對等必要服務、分小批次停用並用截圖確認、碰到串流App、語音助理、Chromecast與更新服務前會先問你，可降低誤停用造成異常的風險。

至於電視的IP位址怎麼找？在電視的設定裡面，從「網路與網際網路」就能找到連線IP位址，如下圖所示。

從「網路與網際網路」就能找到連線IP位址。（免費資源網路社群提供）

4. 允許偵錯並回答助理的問題

連線時，電視上會跳出「允許USB偵錯？」的提示，請選擇允許。

接著助理會問你幾個偏好問題，大致包括：

平常會用哪些App

Dock要放哪四個App，順序如何

要不要保留語音助理、Chromecast與韌體更新



回答完後，助理會備份、停用套件、編譯並安裝啟動器，每個步驟都從電視擷取畫面來確認，整個流程大約十五分鐘，加上後續一些測試和除錯的步驟，例如我就遇到遙控器在Netflix無法正常退出應用程式的問題，這些都能叫AI幫忙除錯或是找出解決方案。

5. 測試遙控器按鍵並關閉偵錯

完成後請逐一按遙控器上的Home、輸入來源、Netflix、YouTube、設定等按鍵，確認有反應，Google TV原本由系統主畫面接管的按鍵，若沒有反應，專案有提供按鍵對應的設定可以補回，使用者只要跟AI討論就能完成，幾乎沒什麼太大的難度。

【延伸閱讀】OpenAI推出GPT Image 2.5官方指南！教你寫萬能句型+8大生圖原則（點擊連結看原文）

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最後記得收尾：

在電視的開發人員選項關閉「USB偵錯」與「網路偵錯」，並撤銷USB偵錯授權。

重新啟動電視。

專案的提示詞會要求助理確認ADB的5555連接埠已關閉。



6. 經過CleanYourTV最佳化的主畫面

以下就是透過CleanYourTV改造後的電視主畫面，看起來已經跟原本的很不一樣，各種頻道節目預覽少很多，整體風格更像是Apple TV，本身也有中文化，操控上沒什麼太大的問題，而且體感會覺得好像比較流暢，也不會感覺卡卡或有延遲感。

右上角還有輸入來源、有線網路和設定三個選項，從「輸入來源」可切換不同的訊源，例如：本來就有接上的遊戲主機、Apple TV、視訊或是電視直播等，都可以從這裡或是遙控器上快速切換。

如果需要調整應用程式的排列位置（例如最上方這四個App想放最常用的服務），或是設定每一列的App數量、不透明度等，可以長按右上角「設定」後就會有桌面設定功能。

如果遇到AI無法操作時，也會提示使用者手動進行。其他還有像是更換桌布、更改Dock或還原設定等，也都可以透過AI進行相關步驟，我個人在修改後其實還蠻喜歡新的介面，前面有提到也解決一些日常使用的問題，相對來說，我更喜歡這種簡潔乾淨的介面。

使用前的提醒

這個專案的做法是停用而非解除安裝，原則上可以還原，但停用到電視依賴的套件仍可能造成異常。提示詞已內建防護，建議全程看著助理要執行的動作，要注意的是Samsung與LG電視不能用（它們分別使用Tizen和webOS），Fire TV只能停用，部分中國大陸市場的TCL電視會拒絕任何啟動器。

依專案文件（2026年10月查證），操作時會開啟網路ADB（5555連接埠），傳輸沒有加密，部分韌體只要在同一個區域網路就能取得shell。用完請關閉偵錯、撤銷授權並重開機。韌體更新後，被停用的套件可能回來，可用專案附的check.py比對修復，或是透過AI告知要還原電視設定值。

常見問題

CleanYourTV是免費的嗎？ 是免費的開源專案（MIT授權），官網只有自願性質的捐款連結。操作時要用到的AI程式助理需另外準備。 CleanYourTV支援Samsung或LG電視嗎？ 不支援。Samsung使用Tizen、LG使用webOS，系統架構不同。Fire TV只能停用廣告與預載軟體，無法更換主畫面。 CleanYourTV會把電視裡的內建App解除安裝嗎？ 不會。它用pm disable-user停用套件，修改前會先備份套件清單並寫好還原腳本。韌體更新後被停用的套件可能回來，可用專案附的check.py比對修復。 沒有電腦可以用CleanYourTV嗎？ 可以。社群開發者做了免費的Android手機App，同樣經由Wi-Fi操作電視。它不是官方產品，需要Android 9以上，一樣不支援Samsung、LG與Roku電視。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】