Samsung S27傳升級防窺屏幕　強光直射仍清晰　僅Pro及Ultra獨佔

Samsung近期針對旗下旗艦系列動作頻頻，最新產業消息透露，備受矚目的Samsung Galaxy S27 Pro與Samsung Galaxy S27 Ultra將會配備升級版的Privacy Display防窺屏幕技術。除了強化個人私隱保護外，新一代屏幕還進一步提升峰值亮度，讓用戶在強烈陽光直射下依然能清晰閱讀內容，展現出極致的顯示表現與實用價值。



Samsung在今年初發表的Galaxy S26 Ultra旗艦機型上首度引入了Privacy Display防窺屏幕技術，而最新產業報告指出，下一代的Samsung Galaxy S27 Pro與Samsung Galaxy S27 Ultra將會繼續沿用，並帶來更強大的升級版本。

據SamMobile的最新報道證實，這兩款備受期待的旗艦級智能手機將會搭載第二代升級防窺屏幕，進一步保障用戶在公眾場所使用時的個人私隱。（SamMobile）

據SamMobile的最新報道證實，這兩款備受期待的旗艦級智能手機將會搭載第二代升級防窺屏幕，進一步保障用戶在公眾場所使用時的個人私隱。

除了私隱防窺技術的升級之外，消息人士亦透露 Samsung Galaxy S27 Pro 與 Samsung Galaxy S27 Ultra 將會擁有更強悍的屏幕亮度表現。

這意味著新機在戶外強光直射的環境下，屏幕內容將會更加清晰易讀，大幅改善以往在大太陽底下看手機時反光、以及開啟防窺功能後屏幕變暗看不清的痛點。不過，此前曾有傳聞指出標準版的 Samsung Galaxy S27 及 Samsung Galaxy S27+ 也會加入 Privacy Display 功能，但多方最新報道已否定了這種說法，確認防窺技術將會是 Pro 與 Ultra 兩款高階型號的專屬配置。

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目前業界對於這兩款旗艦新機的硬件配置與詳細定價仍在持續曝光階段，預計 Samsung 將會按照慣例於明年初正式發表該系列新機，為全球用家帶來更全面的頂級流動體驗。

Mobile Magazine 短評:防窺屏幕（Privacy Display）在日常通勤或公共場所中極具實用價值，Samsung將這項技術在Samsung Galaxy S27 Pro及Ultra上升級絕對是明智之舉。配合更強的屏幕亮度，既能保護私隱又兼顧戶外可讀性。不過標準版未能受惠實屬可惜，期待官方屆時在發佈會上能帶來更多驚喜功能。

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