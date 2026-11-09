新舊iPad mini對比：OLED極致手感僅配60Hz螢幕！升級還是買舊款

新舊iPad mini對比：Apple終於為定位於「極致便攜」的iPad mini迎來歷來最大幅度的硬件革新。新一代機型正式換上OLED螢幕，大幅壓薄的機身與頂級處理器，整體質感徹底擺脫過往「平價小平板」的定位，蛻變為一台巴掌大的旗艦級隨身裝置。然而，伴隨這次升級而來的，除了顯著的視覺衝擊，還有大幅提高的入手門檻與關鍵規格上的妥協。本文即為大家拆解新舊兩代的核心差異與取捨。



iPad mini 8。（林勇 攝）

iPad mini 7。（林勇 攝）

視覺與手感全方位升級：OLED上身、邊框激窄、機身薄至5.4mm

新舊機最直觀的轉變，在於正面這塊8.5吋OLED螢幕。過去LCD面板受限於背光模組，在昏暗環境下容易出現漏光與黑位「泛灰」的情況，高速移動畫面亦偶有拖影問題。換上OLED後，像素獨立發光的特性令黑位表現更深邃，對比度大幅提升，峰值亮度一舉躍升至1200nits。不論是於日光直射的室外查閱文件，抑或深夜躺在床上觀賞HDR串流影片、閱讀漫畫，視覺沉浸感都遠勝上代。

OLED上身、邊框激窄、機身薄至5.4mm。（林勇 攝）

受惠於邊框縮窄約24%，新機在近乎維持原有單手掌控面積的前提下，視野更為開揚。更具突破性的是造工技術：機身厚度由上代的6.3mm壓薄至5.4mm，上手重量感進一步減輕，單手久持瀏覽網頁或玩遊戲亦不易疲倦。此外，新機首度引入IP67防水防塵等級，大大擴闊了戶外使用與浴室環境中的安全邊界。

機身厚度由上代的6.3mm壓薄至5.4mm。（林勇 攝）

A20 Pro晶片效能實測：2nm先進製程對決A17 Pro，Apple Intelligence本地AI算力大躍進

運算規格方面，新機換裝採用先進製程的A20 Pro處理器，相比前代，CPU與圖像處理效能均有顯著升幅，並針對裝置端Apple Intelligence架構進行深度優化。無論是剪輯多軌4K短片、渲染重度手遊，還是即時執行AI影像處理，反應均游刃有餘。

無論是剪輯多軌4K短片、渲染重度手遊，還是即時執行AI影像處理，反應均游刃有餘。（林勇 攝）

入手iPad mini 8前必睇：拆解加價HK$1,500、無120Hz高刷與容量閹割3大缺點

1. 價格門檻飆升至HK$5,299

受限於雙層OLED面板與先進晶片的物料成本，新機入場門檻已突破5,000港元大關。過去mini系列「小巧兼抵玩」的親民標籤徹底被打破，直接跳升至輕奢級小眾旗艦區間，對學生或預算型用家而言負擔不小。



2. 頂級OLED仍缺席120Hz ProMotion

即便換上了頂級OLED面板，新機依然未獲下放120Hz ProMotion。對於已經習慣iPhone Pro或iPad Pro高更新率畫面的用家，日常滑動頁面或以Apple Pencil書寫繪畫時，那種微妙的延遲感與「跟手度」落差依然清晰可感。



3. 僅512GB頂配獨享滿血A20 Pro晶片與雙神經網絡引擎

Apple在處理器規格上延續了精準的「刀法」：入門容量版本在GPU核心與神經網絡引擎規格上略有精簡，只有購買更高儲存空間的型號方能解鎖完整的A20 Pro實力，變相再次拉高重度玩家的入手門檻。



iPad mini 8 vs mini 7選購結論：旗艦娛樂隨身派 vs 預算型輕度用家推薦

新款iPad mini OLED徹底褪去了過往「次級用料拼湊」的影子，進化為一台純粹、造工考究的隨身娛樂裝置。若追求極致手感與一流水準的影音體驗，且預算充裕，它依然是目前市場上無可替代的隨身神器；但若日常僅需一台作輕度閱讀、筆記或休閒追劇的便攜平板，定價更平實的舊款機型，性價比無疑更為實際。