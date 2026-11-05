OPPO Find X10 Pro Max香港推出：3顆2億像哈蘇相機配8000mAh大電

OPPO Find X10 Pro Max香港推出：OPPO 香港推出全新旗艦手機OPPO Find X10 Pro Max，新機與哈蘇聯合研發的三顆2億像素相機系統，配合高達8000mAh的超大容量矽碳電池，令在影像質素與全日續航之間取得完美平衡，為追求頂級拍攝體驗與實用性的用家提供全新選擇。



OPPO Find X10 Pro Max香港推出

搭載3顆2億像素哈蘇相機鏡頭

相機規格是OPPO Find X10 Pro Max最主要的硬體升級所在，機背搭載的三組鏡頭全部達到2億像素的超高解像度。主相機採用由OPPO與三星共同研發的1/1.28吋ISOCELL HPC感光元件，結合DeepPix技術，大幅提升感光能力與動態範圍表現。超廣角鏡頭則配備1/1.56吋大尺寸感光元件，帶來上一代兩倍的進光量，並支援124度超廣角自動對焦。至於長焦相機具備f/2.1大光圈以及10cm最近對焦距離，在低光環境下不僅能維持長焦拍攝的清晰度，更具備長焦微距的實用功能。為了應付更遠距離的拍攝需求，廠方同步推出專用的OPPO哈蘇增距鏡，能夠為長焦相機提供3.28倍光學放大倍率，方便捕捉野生動物或遠處的城市建築細節。

配合強悍的硬體，OPPO首次引入LUMO True Image Engine運算攝影解決方案，針對色彩與色調還原進行深度處理。這套系統能夠在複雜的光線環境下捕捉更多光譜資訊，準確呈現大自然的細微色調變化與真實膚色。系統更將哈蘇大師模式的獨特調色風格融入預設拍攝模式中，保留光影原有的自然對比，並刻意減少過度銳利化與人工降噪的干擾，令相片保留豐富的光學紋理與立體感。

在影片拍攝方面，三顆後置鏡頭全數支援4K 60fps、4K 120fps以至8K 30fps的超高清攝錄，並兼容杜比視界及ACES認證的O-Log2格式。新機更首次支援Open Gate Capture技術，利用感光元件的全部面積進行錄影，為後期製作的畫面裁剪與重新構圖保留極大彈性。廠方亦與Meta緊密合作，確保用家將高畫質影片上載至Instagram時，能夠享受近乎無損的視覺效果。

頂級屏幕結合8000mAh大電池

OPPO Find X10 Pro Max 機身設計延續了一貫的簡約美學，採用一體式雕刻玻璃無縫連接相機模組，大幅減輕了鏡頭凸出帶來的突兀感。這次港版有淺鈦與月白兩種顏色選擇，當中月白色彩融入了銀色LUMO相機模組與標誌性的霧面橙色裝飾環，呈現出復古相機的雙色調質感。防護性能同樣達到頂級水平，機身不但具備IP66、IP68及IP69三頻防水防塵規格，更成功獲得SGS五星抗摔認證，為日常使用提供全面保護。

正面配備一塊6.78吋超窄對稱邊框顯示屏，解像度為2772 x 1272，並支援高達144Hz的LTPO自適應更新率。這塊屏幕的峰值亮度可達3600nits，在烈日下依然清晰可見，同時支援降至最低1尼特的亮度顯示與3840Hz高頻PWM調光，有效減輕低光環境下觀看屏幕的眼睛疲勞。得益於新一代OLED發光材料，這更是首批支援BT.2020色域的智能手機，相較於傳統DCI-P3標準擴闊了約40%的色彩範圍，播放HDR影片時能展現更為鮮豔飽和的色彩層次。

強大的硬件配置需要充沛的電力支持，OPPO Find X10 Pro Max內置了驚人的8000mAh OPPO矽碳電池，徹底解決頻繁充電的煩惱。龐大的電量足以應付全日高強度的拍照、錄影與遊戲需求。充電技術方面，新機配備80W SUPERVOOC有線閃充與50W AIRVOOC無線充電功能，確保龐大電池也能在短時間內迅速回血。

旗艦晶片配ColorOS 17系統

運算效能方面，手機搭載採用先進2nm製程的MediaTek天璣9600 Pro八核心處理器，最高主頻達到4.55GHz。為了確保長時間高負載運作的穩定性，機身內部加入了升級版均熱板散熱技術，無論是執行大型立體遊戲、處理繁重的AI運算還是進行多工操作，都能保持流暢而不跌幀。這部手機配備16GB記憶體與512GB儲存空間，完全滿足現代用家對大容量儲存的嚴格要求。

OPPO Find X10 Pro Max 的價格為港幣 HKD 10,999 (16＋512)

可以$1299換購原價$1599的增距鏡套裝