消委會20款Soundbar測試評分：平價三星$5480更勝Sony$17299產品

消委會20款Soundbar 測試評分：消委會最新測試20款 Soundbar ，售價由$2,588至$27,960不等，發現音質表現與價格未必成正比。測試結果顯示，售價$5,480的Samsung HW-Q800H獲得4分總評（滿分5分），表現優於售$17,299的Sony BRAVIA Theatre Trio（3.5分）及售$12,470 的Bluesound PULSE CINEMA（3.5分）。另一款售價僅$2,999 的Sony BRAVIA Theatre Bar 5同樣取得3.5分佳績，證明平價產品也能提供優質音響體驗。



消委會20款Soundbar測試。（香港消委會）

Samsung HW-Q800H成為高性價比之選

售價$5,480的Samsung HW-Q800H取得4分總評，其音響質素、聆聽效果及技術表現均獲得4分。

售價$5,480的Samsung HW-Q800H取得4分總評，其音響質素、聆聽效果及技術表現均獲得4分。（Samsung）

Samsung HW-Q800H優點：

總評達4分佳績。



音響質素與聆聽效果皆獲4分。



使用方便程度評分為4分。



支援杜比全景聲（Dolby Atmos）。



配備獨立重低音揚聲器（24.9×25.1×24.9厘米）。



Samsung HW-Q800H缺點：

省電程度表現較普通，僅獲3分。



測試結果顯示，售$5,480的Samsung HW-Q800H總評達4分，表現優於多款萬元級產品：

Sony BRAVIA Theatre Trio（$17,299，總評3.5分）

Bluesound PULSE CINEMA（$12,470，總評3.5分）

+ 8

+ 4

平價高分推薦：$5,000以下優質選擇

JBL Bar 500MK2（$4,988，總評3.5分）：技術表現達4分，使用方便程度高達4.5分。支援杜比全景聲，並設有獨立重低音揚聲器。

JBL Bar 500MK2（$4,988，總評3.5分）。（JBL）

JBL Bar 300MK2（$3,288，總評3.5分）：省電程度與使用方便程度均達4.5分高分。支援杜比全景聲，機身闊度僅94厘米，適合空間較小的環境。

JBL Bar 300MK2（$3,288，總評3.5分）。（JBL）

Sony BRAVIA Theatre Bar 5（$2,999，總評3.5分）：音響質素獲3.5分，技術表現達4分。省電程度獲4分，並支援杜比全景聲及DTS:X音效格式。

Sony BRAVIA Theatre Bar 5（$2,999，總評3.5分）。（Sony）

預算$8,000以上高階選擇

高價產品在聲道配置及音響質素上具備優勢，但部分型號的省電表現較遜色。

Yamaha True X Surround 90A（$27,960，總評4分）：測試中售價最高的型號，音響質素達4.5分，聆聽效果獲5分滿分。支援杜比全景聲，配備獨立重低音揚聲器。

Yamaha True X Surround 90A（$27,960，總評4分）。（Yamaha）

KEF XIO（$17,380，總評4分）：音響質素達4.5分，聆聽效果獲5分滿分。提供5.1.2聲道及支援杜比全景聲，惟省電程度僅獲2.5分。

KEF XIO（$17,380，總評4分）。（KEF）

JBL Bar 1300MK2（$13,680，總評4分）：提供11.1.4聲道，音響質素4.5分，使用方便程度達4.5分。支援杜比全景聲及DTS:X，但省電程度僅為1.5分。

JBL Bar 1300MK2（$13,680，總評4分）。（JBL）

選購Soundbar留意4大要點

1. 親身試聽音響質素：聆聽效果佔音響質素評分比重80%，由專家就音色的細緻度、高低頻效果、動態表現等評分。消費者購買前宜親身到門市試聽。

2. 留意電視機兼容性：電視機必須兼容ARC或eARC才可使用音訊回傳功能。eARC的傳輸頻寬較闊，可傳輸未經壓縮的杜比全景聲等較高規格聲音訊息。

3. 確認擺放空間：需留意主機及重低音揚聲器的體積。是次測試的主機闊度介乎58厘米至141厘米，部分型號需預留額外空間擺放獨立重低音揚聲器。

4. 省電表現差異：各型號於待機及播放時的耗電量有顯著差異。部分高階型號如JBL Bar 1300MK2及Sony BRAVIA Theatre Trio的省電程度僅獲1.5分。