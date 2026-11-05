Motorola Signature 27登場　5鏡模組撞樣Nokia　貴過S26 Ultra

已經忘了有多久沒跟大夥們聊Motorola的手機了～記得上一次寫的時候，還是在上一次。主要是Moto現在的機型更新真的算不上活躍，說是停擺那種都不過分……你們猜下Moto最新的是哪款？沒錯，今年5月份發布的razr 70 Ultra跟razr Fold ，還是兩款摺疊螢幕機型大家受得了嗎？？



而直板機這邊，最新的是今年 1 月份發布的X70 Air Pro ！一款用着驍龍8 Gen5晶片賣4千人民幣的機子，連驍龍8 Elite Gen5都沒吃上。然後嘛就沒有了，直板機就這樣～講道理Moto真的得給g 100s磕一個……要不是這款機子在千元檔LCD機型裏賣的還算火熱，Motorola說句不好聽的真就是查無此機的狀態了。

【延伸閱讀】moto razr fold定檔5月 4.55mm大摺最薄極限 配S8 Gen 5處理器（點擊連結看原文）

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Motorola今年發布的機型：

正當筆者覺得他們要走遠了的時候……前些天他們的真旗艦直板機竟然在驍龍峰會上亮相了！好傢伙，終於來了嘛～這台名為Signature 27的新機，一上台筆者就記住了。

前些天他們的真旗艦直板機竟然在驍龍峰會上亮相了！好傢伙，終於來了嘛～這台名為Signature 27的新機。（Motorola）

原因很簡單，因為是繼小米18 Pro系列第二台在驍龍峰會現場登台且演示的機子！其次這外觀，很難讓人印象不深刻吧？看看這模組～跟現在要不中置大圓，要不橫向大矩陣不一樣的是……Moto就這樣把鏡頭攤開扔上去！5個開孔，而且體積還不小，又是凸起的那種：

Moto就這樣把鏡頭攤開扔上去！5個開孔，而且體積還不小，又是凸起的那種。（Motorola）

黑色能一黑遮百醜，增加一體性勉強還好；綠色就真有點一言難盡了～這種簡單粗暴的設計，讓筆者想到了另外一台：諾基亞（Nokia）的9 PureView 。

諾基亞的 9 PureView 。（Nokia）

怎麼說，筆者其實很樂於看到Moto用上新的ID設計……比之前舊的左上角矩形模組辨識度強上不少：

Motorola g100 Pro。（Motorola）

但你這風格轉變也太放飛自我了吧？反正筆者我是需要時間適應。配置這塊，是筆者覺得最不Moto的一次……正面，一塊6.8吋1.5K 165Hz LTPO直屏！之前爆料說有可能上雙層OLED技術，也就是華為Mate90 Pro Max同款。

正面，一塊 6.8吋1.5K 165Hz LTPO直屏！之前爆料說有可能上雙層OLED技術，也就是華為Mate90 Pro Max同款。（Motorola）

1%窗口下峰值亮度能上12000nits的那種，不知道後面正式發布會不會有？晶片這次Moto終於給上最新旗艦芯了，也就是Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6（驍龍8 Elite Extreme Gen 6）……可惜驍龍這次不夠友商給力呀～

晶片這次Moto終於給上最新旗艦芯了，也就是Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6（驍龍8 Elite Extreme Gen 6）（Motorola）

配上6000mAh電池（有說 7000mAh）90W有線50W無線，放海外那堆新機裏是不錯的水平，但在內地這邊還是差點意思。影像Moto也給安排上好的……5000萬像素1/1.28'' LYT-910主鏡頭、2億像素1/1.12'' LYT-901潛望長焦；還有一顆5000萬像素超廣角跟一顆目前不知道參數的鏡頭。

影像Moto也給安排上好的……5000萬像素1/1.28'' LYT-910主鏡頭、2億像素1/1.12'' LYT-901潛望長焦；還有一顆5000萬像素超廣角跟一顆目前不知道參數的鏡頭。（Motorola）

好久沒見四攝配置了，Moto這次捨得下料呀～原來這誇張的模組不是唬人，是真有東西在的。最後再給到全新散熱系統（金剛石導熱凝膠、液態金屬、銅網跟3D均熱板）、B&O調音雙揚跟3D超聲波指紋……

Moto終於有能上台面的真旗艦直板機了！當然價格據說也非常旗艦……12+512GB版本要1594 歐元（約合港幣14,062元），在海外比Samsung的S26 Ultra還貴，大家受得了嗎？

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