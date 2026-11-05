HUAWEI三大新品登場WATCH 6微體檢、MatePad Air柔光屏、nova 16s

HUAWEI三大新品WATCH 6微體檢、MatePad Air柔光屏、nova 16s登場！華為全新發佈的產品陣容正好回應了這班流動辦公一族的實際需要。這次登場的重點產品包括主打全面健康管理的HUAWEI WATCH 6系列智能手錶，以及專為流動生產力而設的HUAWEI MatePad Air平板電腦，同場更帶來了具備強大拍攝效能的HUAWEI nova 16s系列手機。這幾款新機各具特色，企圖全面涵蓋現代人由工作到健康監察的生活層面。



華為Watch 6主打微體檢技術

都市生活節奏急速，能夠隨時隨地掌握身體狀況成為了不少人的需求。HUAWEI WATCH 6系列最引人注目的地方在於其升級版X-TAP 2.0感應器技術。新技術結合了12通道光學動態心率檢測與高靈敏度壓力感應。用家只需輕觸感應器3秒，智能手錶便能在60秒內快速生成涵蓋基礎健康、內分泌、心血管及呼吸4大範疇的微體檢報告。報告包含多達14項健康指標，讓用家在日常生活中也能輕鬆進行健康風險評估。新錶更加入了高血壓、心血管健康以及高血糖風險評估功能，配合其內置的AI健康大模型，手錶能夠根據用家的飲食、睡眠及運動數據提供個人化建議。

不過官方指Watch 6非醫療器械，所提供的健康資料、結果、建議等僅供參考，不作為診斷和治療的依據。另外，用家需通過手機側華為創新研究 app 加入相關研究，以及不屬於醫療器械，該研究項目檢測資料和結果僅供參考，不作為診斷和醫療用途。



外觀設計方面，高階型號WATCH 6 Pro的46 mm版本採用航天級鈦合金錶殼打造，具備耐磨抗刮的特性；而43 mm版本則選用納米微晶陶瓷材質，展現出截然不同的溫潤質感。為了提升佩戴舒適度，華為這次引入了易扣錶帶設計，解決了傳統錶帶容易凸出並妨礙日常活動的麻煩。手錶同時支援eSIM獨立通話功能，外出跑步或短暫落街買咖啡時，即使不攜帶手機也能保持通訊無間。

價錢方面，WATCH 6 Pro的鈦金屬款及陶瓷款分別定價為＄5888及＄5688，標準版WATCH 6的 46 mm及42 mm款式則售 $3388及$3288。由即日起選購手錶的用家更可享三個月Health+會員體驗及無憂大禮包等首發禮遇。

MatePad Air柔光屏護眼辦公

對於經常需要轉換工作場地的工作者來說，平板電腦的便攜性與螢幕質素直接影響工作效率。全新HUAWEI MatePad Air將機身厚度壓縮至5.3 mm，重量亦只有約509克。即使配備了12吋大屏幕，單手握持或放入隨身背囊也不會造成沉重負擔。

新機最大賣點是搭載了2.8K解像度、支援144 Hz更新率的OLED PaperMatte柔光屏。傳統反光螢幕在戶外或強烈室內燈光下往往難以看清內容，而這塊柔光屏透過納米級微蝕刻技術與抗反射塗層，有效消減環境眩光。這設計不僅帶來了猶如真實紙張般的書寫手感，更獲得了德國萊茵TÜV及SGS的護眼認證，大大減輕長時間觀看螢幕造成的視覺疲勞。

在生產力配套上，平板內置了具備人工智能語音轉寫功能的筆記應用程式，並且支援PC級別的WPS Office軟件，提供與桌面電腦相近的浮動視窗操作體驗。配合10100 mAh的大容量電池以及66W超級快充技術，只需30分鐘便能補充42%的電量，足以應付全天候的流動辦公需求。

配備8GB記憶體及256GB儲存空間的MatePad Air售價為 $6288，隨機附送智能磁吸鍵盤。凡於指定零售商訂購，用家更會獲贈一年期HUAWEI Care+、首年兩次屏幕保養、M-Pencil Pro手寫筆、無線滑鼠以及WPS AI會員等豐富實用配件。

nova 16s高階鏡頭捕捉人像

除了穿戴裝置與平板電腦，同場亮相的還有以拍攝效能為重心的HUAWEI nova 16s系列智能手機。高階版nova 16s Pro的機身厚度僅7.1 mm，重約218克。背板採用了絲絨磨砂玻璃材質，配搭崑崙玻璃以加強抗跌能力。拍攝硬件是這款手機的強項，機背搭載了2億像素RYYB超大底主鏡頭，配合紅楓原色前後雙鏡頭與多光譜感應器，在逆光或昏暗的戶外環境下依然能夠保留清晰細節並還原真實膚色。

針對時下流行的社交媒體分享文化，手機加入了多項實用的AI修圖工具。例如AI消除功能可以輕鬆抹走旅遊景點背景中的路人或雜物，而AI最佳表情功能則能夠在連拍中挑選出每個人最燦爛自然的笑容。手機內置7000 mAh超大容量電池，並支援100W超級快充，為長時間的戶外拍攝與影片創作提供了穩定的電量後盾。

定價上，提供12GB記憶體及512GB空間的nova 16s Pro售價為$5188，而256GB版本的標準版nova 16s則售$3888。購買行貨的用家亦可獲贈無憂大禮包、免費屏幕貼膜、100W全能充電器及精美馬克杯等迎新禮品。同場發佈的還有一款僅重4.3克的FreeBuds SE 5 MAX無線降噪耳機，定價為$328。