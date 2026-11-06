iPhone 20週年新爆料：首搭四微曲面迎來零邊框　動態島仍保留？

iPhone 20週年新爆料：適逢初代iPhone（2007年發佈）即將迎來20週年，市場一直盛傳Apple預計將於2027年推出外觀迎來革命性改款的紀念旗艦（如iPhone 20/XX）。但外界期盼已久的「真·全屏幕」夢想恐怕要再次落空。爆料人「數碼閒聊站」近日透露，新一代iPhone Pro雖然在機身造工上有大幅變動，並首度引入四微曲面屏幕，但屏幕上方依然保留開孔，意味著「動態島」（Dynamic Island）設計仍將繼續服役。



iPhone二十週年新爆料：首搭四微曲面迎來零邊框 動態島仍保留？（AI生成）

四曲面營造「零邊框」，手感與防跌度成隱憂

這款針對二十週年研發的新機，機身正面將採用四微曲面玻璃工藝，面板四邊均會向外微弧延伸包裹機身，從正面視覺上徹底消除黑邊，營造極致的「無邊框」一體化效果。

不過曲面屏幕在手機界向來評價兩極，早在Samsung發展Galaxy Edge系列的年代，曲面玻璃便曾因邊緣反光、誤觸率高，以及摔落或受碰撞時極易碎裂而飽受用家批評。如今Apple若要在Pro系列重拾這套設計語言，防誤觸演算法與機身抗跌能力的調校將直接決定用家口碑。

機身正面將採用四微曲面玻璃工藝。（X）

屏下技術未達標，Face ID安全規格成阻礙

早前坊間不斷傳出Apple正全力研發將感應器完全隱藏於面板下的全玻璃方案，但最新爆料直接澆了一盆冷水，證實開孔依然存在。

爆料人「數碼閒聊站」透露屏幕上方依然保留開孔。（微博）

問題仍在於Apple對生物認證安全與影像質素的嚴苛標準，目前市場上的屏下鏡頭技術雖已商用數代，但礙於透光率有限制，自拍起霧與眩光問題仍未根治。更棘手的是Face ID模組本身結構複雜，包含紅外線鏡頭、泛光感應元件及點陣投影器，若要穿透發光的OLED像素層運作極易造成光學衰減，影響解鎖速度甚至防偽表現。

爆料者確認屏幕仍將保留挖孔，因此會保留動態島的開孔。（AI生成）

軟硬生態綑綁，動態島短期難退役

此外，動態島自推出以來已深植於iOS的底層邏輯，包括即時動態（Live Activities）、外賣進度及叫車資訊等功能，均已建立起一套成熟的人機互動習慣。在未有更具說服力的全新互動介面取代前，保留島狀區域，無論從研發成本還是用家體驗來看，都是最穩妥的選擇。

在二十週年這個關鍵時刻，Apple似乎選擇了一條「工藝激進、技術保守」的折衷路線。四曲面屏幕確實能帶來久違的新鮮感與宣傳賣點，但屏幕正上方依然顯眼的開孔，難免讓這部紀念之作在視覺純粹度上留有遺憾。對於早已習慣動態島的現有用家來說，單憑四微曲面的手感提升能否激起換機慾望，仍有待實機發佈後揭曉。

歷代iPhone正面外觀與邊框演進對比。（AI生成）

資料來源：微博、9to5Mac