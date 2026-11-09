小米Xiaomi 18 Pro首配背屏香港將登場！實用AI玩法11月18日開售

小米Xiaomi 18 Pro 首配背屏香港登場！平時外出拍照或者一人旅行，想借後置鏡頭的高像素取景，往往要反覆嘗試摸索角度，甚至要隨身帶備自拍架或者外接補光燈。即將在本地發售的 Xiaomi 18 Pro 系列，正好帶來新方法。新機確定於 11月18日中午12點在香港正式公佈發售，小米亦由即日起展開預訂活動，提前預約更送豐富禮品。同時是小米首次在香港引進具備動態後置副螢幕的旗艦機，令手機注入更實用新變化。



背螢幕具備甚麼自拍優勢？

傳統智能手機的前置自拍鏡頭因受限於機身元件厚度，在感光能力與動態範圍方面難與後置相機相比。小米Xiaomi 18 Pro 系列機背加入的全新副螢幕，徹底補足了這項取景缺憾。機背顯示屏支援全功能即時預覽，用家自拍時可直接調用後置主鏡頭取景，無需盲猜構圖，個人旅行也能輕鬆拍攝清晰的全身風景相。

除了作為自拍預覽工具，Xiaomi 18 Pro 的背螢幕更深度結合了生成式 AI 技術。用家不再受限於原廠既定介面，只需在手機輸入不同的指令，背螢幕便能即時生成各類專屬的輕量化小程式，例如日常飲水打卡器、倒數日提醒或派對專用的小遊戲。在個人化外觀方面，背螢幕支援寵物互動桌布與多圖融合合成功能，能將人像照片轉化為多種風格的動態畫面。若用家希望手機風格更具整體感，亦可直接拍攝手機保護殼的樣式，由系統自動生成色彩延伸的專屬背屏桌布。面對出差或外遊時的語言隔閡，背螢幕更支援雙向即時對話翻譯，手機正反兩面能各自呈現對應語種，交談時免除遞交手機的尷尬。

日常資訊與隱私防護如何兼顧？

在日常辦公或外出走動時，機背螢幕亦是一個高效的資訊顯示中樞。當手機正面朝下放置時，背螢幕會顯示重要日程、即時訊息與乘車配送狀態，減少主螢幕彈出通知的頻繁打擾。用家更可透過三指快捷手勢，將演唱會門票、乘車二維碼或行程備忘直接釘選在背螢幕上，過閘掃描時直接出示，省去繁瑣的解鎖步驟。背螢幕採用一體化微晶玻璃覆蓋，平整嵌於機身模組內部，外層配備康寧大猩猩玻璃防護，並擁有最高 4000nits 峰值亮度，在強光環境下依舊清晰易讀。

小米Xiaomi 18 Pro 系列即日起正式在香港展開預訂，fans們可立即登入官網預約早鳥購機，更送Xiaomi Buds 6(價值HK$ 759）。而新機將於11月18日中午12點正式發佈。