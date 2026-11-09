iPhone其實越賣越平？計完通脹平過初代！07年買Apple股票變33萬

iPhone價格十九年大起底：2007年初代iPhone（4GB）定價499美元（折合約3,900港元）；2026年標準版維持799美元（香港定價HK$6,999起）。表面標價上升六成，但計及美國19年間逾62%的累積物價通脹，當年的499美元實質購買力相當於現時的810.9美元（8GB版本的599美元相當於973美元）。扣除通脹後，現今買一部標準版iPhone，實質開支比19年前便宜了11美元。



2007年買 iPhone比現在更奢侈？（AI生成）

硬件成本與規格對比

剔除通脹因素後，消費電子硬件的單價大幅下降：

屏幕：每平方吋成本由逾160美元降至約55美元，跌幅近三分之二。規格由3.5吋LCD（320×480、163ppi）升級為6.1吋超視網膜OLED（峰值亮度2,000尼特）。



儲存與記憶體：每GB儲存成本年均複合降幅達18%。規格由「4GB儲存+128MB RAM」提升至「256GB儲存+8GB RAM起跳」，儲存容量飆升64倍、記憶體更激增逾62倍。



鏡頭與系統：由無自動對焦、無錄影功能的200萬像素單鏡（僅支援2G網絡、無App Store），升級為支援4K杜比視界、具備光學影像防震的4,800萬像素三鏡系統，以及具備光線追蹤與神經網絡引擎的A系列晶片。



當年的499美元堪稱天價。（Apple）

體感偏貴的主因：產品線細分

消費者感到「負擔加重」，主因並非通脹，而是產品定位分化：

2007年iPhone只有單一機型，所有用家使用同一規格；現今Apple守住799美元的標準版底線，但透過120Hz高更新率屏幕、鈦金屬邊框、潛望式長焦鏡頭等規格落差，將用家推向更高階的型號：

標準版：799美元（HK$6,999起）



iPhone 18 Pro：1,199美元起（HK$10,499起）



iPhone 18 Pro Max：1,299美元起（HK$11,499起）



摺疊旗艦iPhone Duo：1,999美元起（HK$17,499起）



現今的iPhone系列。（AI生成）

2007年買機定買AAPL股票？499美元如今滾成33萬港元

若在2007年iPhone上市當日將買機的499美元（約3,900港元）轉買Apple美股（AAPL），經歷多次拆股與市值擴張，到2026年該筆資產已滾存至超過43,000美元（逾33萬港元），回報接近90倍。

資料來源：mljar、Apple