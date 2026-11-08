iPhone 18、18e及Air 2規格曝光！被嘲擠牙膏　17用家可放心跳過

iPhone 18標準版、第二代iPhone Air以及iPhone 18e的部分消息一起浮出了水面。首先是大家最期待的iPhone 18標準版！從目前傳出的消息來看，上代iPhone 17同款正面6.3吋1.5K 120Hz直屏、A20晶片、4800萬像素雙攝等配置已經是板上釘釘了……沒錯，iPhone 18用的是17同款大動態島，沒上Pro的小動態島。



畢竟這塊窄邊高刷屏才用一代，以蘋果一貫的刀法再用一代不過分吧？何況你標準版上了小動態島，那我Pro賣點不就又少一個了嘛？A20晶片用的Pro同款2nm工藝沒變，但沒上WMCM封裝……

iPhone 18用的是17同款大動態島，沒上Pro的小動態島。（科技狐提供）

不知道散熱蘋果會不會給到Pro同款新一代VC均熱板，有那就很香了～然後等級森嚴的4800萬像素雙鏡頭……可變光圈就不要想了，Pro大賣點目前肯定是獨佔的！超廣角能給到這代Pro同款就已經算升級了，畢竟17上代才剛上4800萬像素。僅憑這樣的升級，碰上漲價的話，果粉們肯定是不會買帳的～

iPhone Air 2、18及18e，預計在明年初推出。（AI生成圖片）

iPhone 18添加了新配色：

那蘋果怎麼搞呢？只能祭出殺手鐧——新ID+新配色！誒，Pro同款橫向大模組 + 玻璃背板設計。

再塞給你一堆新配色……這下你受得了嗎？這新設計一換，不就給你一種升級很大的錯覺了嗎？不過說實話，筆者自己可能還是會更喜歡上代17那種豎向小模組設計……真的又好看又簡潔：

不過說實話，筆者自己可能還是會更喜歡上代17那種豎向小模組設計……真的又好看又簡潔。（Apple）

而18這代，筆者只能說蘋果偷懶了，沒有延續前幾代標準版那樣單獨設計更時尚、更年輕化的外觀。就拿18 Pro去掉一顆鏡頭、一顆光學雷達 + 新配色糊弄～唯一算得上是好消息的是上了新模具，更大的電池跟散熱都可以期待一波。

最後再給到9GB RAM，手持17標準版的小夥伴，可以放心跳過這代繼續用了！至於剩下的第二代iPhone Air跟18e筆者就簡單過一下了……因為這兩款手機關注度實在不高～

第二代iPhone Air繼續沿用上代Air的ID設計，目前消息看只是在模組上多加一顆4800萬像素超廣角。

第二代iPhone Air繼續沿用上代Air的ID設計，目前消息看只是在模組上多增加一顆4800萬像素超廣角。（科技狐提供）

考慮到定位，估計是Duo跟Pro同款。正面依舊是6.5吋1.5K 120Hz屏幕，大概率用上Pro同款小動態島；然後給到A20 Pro晶片+12GB RAM、機身進一步變薄（5.6mm降至5.2mm）的同時塞進更大的電池...大家最關注的揚聲器，目前消息看這代好像還是聽筒單揚聲器。基本就是這樣～

第二代 iPhone Air正面依舊是6.5吋1.5K 120Hz屏幕，大概率用上Pro同款小動態島。（科技狐提供）

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到最後18e ，還是4800萬像素單鏡頭、還是6.1吋60Hz低刷瀏海屏幕起手！唯二升級點可能就是用上A20晶片跟上新配色，沒了。想來也是，你大哥標準版上代才用上120Hz高刷，這代還是雙鏡頭的情況下，18e很難再有操作的空間～硬要說的話，可能就是瀏海屏幕升級成動態島了……

iPhone 18e唯二升級點可能就是用上A20晶片跟上新配色

別的，估計很難，目前也不太可能。這三款新機將在明年上半年一起發布！考慮到都漲價的情況下，只能說能別換就別換。不過Duo現在都開始慢慢跳水，估計第二代Air也好不到哪裏去，18e繼續海外版真香，18就那樣；上代iPhone 17的繼續真神～

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