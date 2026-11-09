iPad 買機攻略 2026 | iPad 11／mini／Air／Pro點揀？推薦全解析

iPad買機攻略2026！2026年，Apple旗下的iPad產品線規模空前，由入門級iPad、輕薄主流的iPad Air、旗艦級iPad Pro到一手掌握的iPad mini，型號與晶片規格繁多。不少人在買機時往往陷入「買新不買舊」、「規格越頂越好」的迷思，結果砸下重金卻效能過剩，最後淪為「買前生產力，買後睇Netflix」的高昂杯麵蓋。今次就為大家整理2026年iPad四大系列選購要點，拆解性價比陷阱，教你因應真實需求精明出機！



iPad 11／mini／Air／Pro點揀？推薦全解析。

一、2026現役iPad四大系列定位速查

iPad數字系列：入門學生族與追劇平霸

定位為基礎平板，相當於平板界的入門iPhone。適合日常睇片、Zoom視像會議、網課及輕度筆記。

iPad 11：官方主力推薦款，對比前代起步儲存空間更大、晶片效能更穩，適合「非全新機不買」的用家。



iPad 11。（Apple）

iPad 9（隱藏神器）：預算極限之選。幾百元即可在二手或清貨途徑入手，雖然外觀有實體Home鍵，但作為純追劇、看PDF文件的「平霸神器」，性價比無人能及。



iPad 9。（Apple）

iPad mini系列：打機一族專屬單手小鋼砲

主打8.3吋極致便攜尺寸，單手即可掌握，能隨手塞進外套口袋或小手袋。

iPad mini 6／7／8：握持感如同一部大屏幕電競手機，散熱面積遠大於iPhone，是暢玩大型手遊及通勤閱讀電子書的最佳選擇。



iPad mini 6。（龔嘉盛 攝）

iPad mini 7。（林勇 攝）

iPad mini 8。（林勇 攝）

iPad Air系列：輕辦公與學生的全能甜品級

效能與重量的黃金平衡點，也是最多人首選的中階主力。

iPad Air 5（M1晶片）：預算有限下的「二手／翻新性價比天花板」。配備M1晶片與8GB RAM，全貼合屏幕支援第二代Apple Pencil，更原生支援Apple Intelligence，日常打機或剪片毫無壓力，再戰三、四年依舊順暢。



iPad Air 5（M1晶片）。（Apple）

iPad Air（M4晶片新款）：追求頂級耐用度與長線效能的用家，若預算充裕可直上新版，規格一步到位。



iPad Pro系列：極致繪圖與創作天花板

全系列標配ProMotion 120Hz高刷新率屏幕與最頂級的M系旗艦晶片，專門為3D建模、多軌4K影片剪輯及專業插畫而設。效能無可挑剔，唯一缺點就是售價高昂。

iPad Pro系列。（林勇 攝）

二、 需求對照表：按場景快速入座

使用場景 核心需求 2026 全新推薦 高性價比／舊代二手首選 日常娛樂、網課 串流睇片、電子書、簡單筆記 iPad 11 iPad 9（約數百至千餘港元（視成色而定）低成本無痛入手） 學生筆記、輕度辦公 課堂筆記、多工分頁、簡單剪輯 iPad Air (M4) iPad Air 5（M1+8G 效能過剩，性價比封神） 打機、通勤閱讀 高幀率手遊、單手握持、便攜出街 iPad mini 8 iPad mini 6 / 7（手遊掌機首選） 專業插畫、影像創作 120Hz高刷、專業色準、重度渲染 iPad Pro (M4) / iPad Pro 最新款 iPad Pro 2022 / 2024（價格省一半，體驗不縮水）

三、買前必睇：四大選購避伏重點

盲目衝最新款Pro＝效能過剩浪費金錢

除非是以繪圖或剪片維生的專業創作者，否則一般日常睇片、文書處理買最新款iPad Pro只是「大炮打蚊」。如果你只是想要流暢的120Hz ProMotion高刷新率屏幕，iPad Pro 2022款（M2）或2024款的二手或官方認證翻新機性價比遠超新款，售價近乎減半，省下的預算足夠多買一部手機。

學生族勿被牽著走，「舊代旗艦」體驗完勝入門新機

不少人在「全新數字版」與「舊代Air」之間猶豫。事實上，配備M1晶片的iPad Air 5無論在全貼合屏幕通透度、Apple Pencil二代吸附充電體驗，還是Apple Intelligence支援度上，都全方位超越非全貼合屏幕的入門數字系列，買這類舊代旗艦反而更耐用。

容量陷阱：128GB起步最穩陣

現今iPadOS與常用App體積龐大，64GB扣除系統與暫存檔案後極易見底；但若非重度專業影像工作者，亦無需直接攻頂512GB或1TB。選擇128GB或256GB，將省下的差價拿去訂閱iCloud雲端儲存，資料跨裝置同步反而更加彈性。

拒絕不上不下的「夾心」機型

買機最忌買到定位尷尬的機型。如果預算極度吃緊，幾百元的入門舊機是性價比最高解法；若預算能往上推，建議直接瞄準帶有M系列晶片的Air系列，避開升級幅度微弱、加幾百元就能直上高階款的過渡型號。