摺機銷量排名｜華為Pura X Max稱霸！iPhone Duo入局反助大賣76%

摺機iPhone Duo、HUAWEI Pura X Max等銷量排名｜近日，內地知名科技博主「數碼閒聊站」披露了各品牌旗艦級「闊摺機」（大尺寸摺屏手機）的最新累計銷售數據。HUAWEI Pura X Max憑藉極佳的口碑與產品實力，以壓倒性的姿態稱霸市場，銷量遠超主要競爭對手Apple及Samsung，穩坐摺機陣營的王者寶座。



4大摺機銷量排名。（AI生成）

華為Pura X Max上市191日破117萬部

數據顯示，HUAWEI Pura X Max系列自開售以來的191日內，累計銷量已經高達117.4萬部。這個數字在定價高昂的旗艦摺機市場中，絕對是一個極具指標性的里程碑。作為對比，近期才剛加入的Apple摺機，累計銷量為26.4萬部；而作為摺機界元老的Samsung，其最新世代的Galaxy Z Fold8銷量更只有約7.1萬部（中國內地市場首發同期或單一特定渠道累計數據，而非全球出貨總量）。

「數碼閒聊站」披露了各品牌旗艦級「闊摺機」的最新累計銷售數據，雖然與新浪科技的數字有些出入，但仍可以當作參考。（微博）

從這組數據可以看出，三間廠商在闊屏摺機領域的號召力與產品實力已出現明顯的分水嶺。華為不僅成功守住了高階市場的防線，更以近乎「一打二」的姿態大幅度拋離對手。三星Z Fold8的意外疲弱，或許暗示了傳統長條形摺機正面臨設計樽頸，用家開始轉向追求更實用的屏幕比例。

Apple變「神助攻」？對手上市反帶動華為銷量急升

以往Apple推出新產品往往會對同業造成巨大的銷量衝擊，但今次iPhone Duo的上市卻出現反常現象。華為常務董事余承東早前透露，在iPhone Duo正式發佈後的一週內，HUAWEI Pura X Max的銷量不跌反升，更錄得了高達76%的驚人增長。

在iPhone Duo正式發佈後的一週內，HUAWEI Pura X Max的銷量不跌反升。（華為）

Apple推出摺機，其實並沒有分流華為的核心用家。反而，不少原本對摺機持觀望態度的iPhone用家，因為Apple的入局而開始關注「闊摺機」這個產品類別。當消費者在市場上作橫向比較時，往往會發現華為在摺機領域深耕多年的技術累積更為成熟，最終選擇「轉會」入手Pura X Max。Apple變相為華為作了一次免費的強大宣傳。

Apple變相為華為作了一次免費的強大宣傳。（Apple）

大摺機進入下半場競爭：軟件適配與比例定義取代單純硬件堆砌

隨着手機零件成本飛漲，現今大摺機市場的競爭早已脫離了盲目比拼硬件規格和打價格戰的初級階段。消費者願意花費過萬元（目前水貨市場約售HK$13,999）購買一部手機，他們看重的是綜合體驗。HUAWEI Pura X Max結合了流暢的HarmonyOS 6.1系統生態、Kirin 9030 Pro晶片、頂級的XMAGE影像能力以及紮實的結構穩定性，確立了其無可取代的優勢。

未來的摺機戰場，誰能在軟件適配與實際操作體驗上做到最貼心，誰就能真正留住消費者的心。

資料來源：微博、sohu