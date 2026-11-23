暖風機開過夜隨時起火？6大安全禁忌｜寒流襲港，氣溫下降，家家戶戶紛紛搬出電暖爐及暖風機禦寒。然而，每年冬季因不當使用保暖電器而引發的短路、火警甚至觸電意外屢見不鮮。要避開致命風險，單靠機身自帶的安全裝置絕對不足夠。本文綜合了消委會（Consumer Council）、機電工程署（EMSD）最新安全數據，為大家拆解日常生活中最容易被忽略的6大用電盲點。保暖固然重要，但絕不應以性命作賭注。



寒流襲港，氣溫下降，家家戶戶紛紛搬出電暖爐及暖風機禦寒。（AI生成）

1. 迷信「防傾倒斷電」 忽視通宵運作風險

許多消費者以為購買了具備「防傾倒斷電」功能的型號，便等同擁有一張免死金牌，甚至貪戀被窩溫暖，將暖風機拉到床邊，以為設定了恆溫或時間掣便能安心通宵入睡。但單一的安全裝置無法排除機件內部過熱的風險。床邊往往充滿棉被、枕頭與衣物等極易燃物品，一旦被出風口的高溫持續烘烤，幾分鐘內便能引發暗火。最安全的做法是，臨睡前必須將機器徹底關機並拔除電源，待機身完全冷卻才是真正的安全。

臨睡前必須將機器徹底關機並拔除電源，待機身完全冷卻才是真正的安全。（AI生成）

2. 高功率電器共用拖板 極易短路起火

發熱電器的耗電量極高，功率動輒突破2,500瓦特。消委會在其冬季家居安全指引中嚴厲警告，暖風機等高發熱電器絕不能與電熱水煲、電風筒等其他高耗電量電器共用同一個拖板或萬能插蘇，且必須單獨使用獨立牆身插座。若發現插座發燙、電線變軟，或隱約傳來塑膠燒焦味，請立刻切斷電源！這並非機器正常運作的「微溫」，而是電路超出負荷、即將起火的最後通牒。此外，機身絕對不應直接放置在牆身插座的正下方，否則上升的熱氣流同樣會將插座的塑膠外殼熔化。

暖風機等高發熱電器絕不能與電熱水煲、電風筒等其他高耗電量電器共用同一個拖板或萬能插蘇。（AI生成）

3. 將普通暖風機搬入浴室 猶如死亡邊緣

寒冬洗澡猶如極地挑戰，部分人為貪圖一刻溫暖，竟將客廳的小型暖風機直接搬入浴室。機電工程署的秋冬用電安全手冊明確規定，嚴禁在浴室內使用一般電暖爐。浴室水花四濺且濕氣極重，隨便將帶電設備帶入潮濕封閉空間，觸電慘劇往往在一瞬間發生。除非該設備專為浴室設計（防水保護級別至少達防濺水IP24或防滴水IP21規格，視乎安裝分區），並由註冊電業工程人員按《電力（線路）規例》嚴格固定安裝，否則絕對不應在浴室內使用。

隨便將帶電設備帶入潮濕封閉空間，觸電慘劇往往在一瞬間發生。（AI生成）

4. 將機器當作乾衣機 覆蓋出風口

冬季衣物難以晾乾，把濕漉漉的毛巾或衣物直接覆蓋在暖風機身上烘乾，是另一大極度危險的禁忌。濕衣物會徹底堵塞機身出風口，令內部發熱線的熱力無法散去，最終導致機件過熱焚毀，甚至引發嚴重火警。

把濕漉漉的毛巾或衣物直接覆蓋在暖風機身上烘乾，是另一大極度危險的禁忌。（AI生成）

5. 忽略脆弱群體 慎防低溫燙傷

暖爐發熱板及出風口周邊的溫度隨時高達攝氏幾十度。家中有幼童或寵物，稍一不慎便容易撞倒機身或被直接燙傷。至於獨居長者，由於皮膚對高溫的敏感度退化，往往在雙腳長時間近距離受熱、出現深層紅腫甚至二級燒傷後才驚覺出事。家屬必須嚴格把關機器的放置距離，避免悲劇發生。

家屬必須嚴格把關機器的放置距離，避免悲劇發生。（AI生成）

6. 無視異常警號 盲目重啟老化機器

機器老化是家中的隱形殺手。若暖風機反覆無故跳掣、內部傳出怪聲，甚至外殼變形，必須立即停用。不少人抱著「慳得就慳」的心態，自行打開機身研究，甚至用絕緣膠布草草包紮破損的電線。維修家電從來不是業餘愛好者的試驗場，一旦內部短路或積塵引發故障，勉強重啟的代價往往是一場無法挽救的災難。遇上故障，應立刻交由持牌電工或專業維修人員檢查處理。

資料來源：香港消委會、機電工程署

黃浩晉

《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

