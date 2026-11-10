NVIDIA神卡8800 GTX誕生20年！當年旗艦賣4千　如今新卡炒價破5萬

GeForce 8800 GTX於2006年11月8日正式發布，NVIDIA於2026年11月推出「GeForce 8800 GTX - 20 Years of a Legend」互動體驗紀念其發布20周年，它是首款DX10顯示卡，技術及G80架構都很先進，是NVIDIA歷代旗艦卡中的一代經典。



NVIDIA的紀念活動也很有誠意，甚至把當年的Demo也重做了一次，讓大家重溫那段光輝歲月，然而真正的老玩家可能高興不起來，尤其是這幾年經歷了顯示卡市場的大變之後，反差感實在太強烈了。

NVIDIA的紀念活動也很有誠意，甚至把當年的Demo也重做了一次，讓大家重溫那段光輝歲月。（YouTube@NVIDIA GeForce）

NVIDIA甚至把當年的Demo重做了一次：

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20年前的NVIDIA與AMD（當時還是ATI）在顯示卡市場上還有激烈競爭，兩邊都不會有壓倒性優勢，因此顯示卡升級上可以說傾盡全力，不敢怠慢。

具體到8800 GTX上來，它雖然還是90nm製程，但G80架構帶來了非常多的先進技術，包括AI時代讓NVIDIA奠定勝局的CUDA，也有遊戲上的DX10統一渲染架構，把484mm²的大核心GPU直接端給了遊戲玩家。

由此帶來的結果就是8800 GTX性能提升極為驚人，3DCenter整合了他們之前的評測數據，稱8800 GTX比7900 GTX性能提升了108%還多，比7800 GTX提升了190%，這麼大的性能提升在這20多年來都是罕見的，即便不是唯一有此幅度的。

在性能翻倍的同時，8800 GTX的價格只漲了100美元，從499美元漲到599美元（約3914元到4698港元）。所以大家真要懷念8800 GTX，要懷念的也是當年那個A/N你死我活競爭之下給玩家帶來性能大提升的興奮感。

對比當前旗艦卡動不動上萬元，甚至在AI需求炒作下漲到了5-6萬元的價格，老玩家應該很清晰地記得，顯示卡原來不是這麼貴的，甚至8800 GTX後面幾代的GTX 480、GTX 580及GTX 680的起價只要4,280港元，當年的旗艦卡售價不如現在的60系顯示卡呢。

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甚至到了RTX光追顯示卡年代，當年6,980元買到RTX 3080顯示卡的玩家也直呼良心，很多人都要感謝那時候Cyberpunk 2077遊戲的推薦吧。

顯示卡什麼時候開始大漲價的呢？這裏面因素很多，包括美國的大通脹，也包括至少兩次的意外，一個是前幾年的礦卡，一個是這幾年開始的AI，直接讓顯示卡的身價大漲，5000元以內都買不到什麼好卡了。

如果還要再找一個遺憾，那就是NVIDIA的對手AMD/ATI了，當年8800 GTX與上代的7900 GTX只隔了8個月，不到一年時間就升級換代，也跟ATI的1900 XTX到2900 XTX顯示卡競爭力太強有關，這可能是ATI被收購之前的巔峰之作了。

2006年還有一件大事，那就是AMD收購ATI，大家最初都以為是強強聯手，未來的A卡有著更光明的未來，然而後面的發展也超出了大家的想象，顯示卡兩強爭霸的局面不僅不再出現，反而是越來越一家獨大，這也是顯示卡價格敢一路上漲的原因之一。

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