Apple Watch長者安全設置：Apple Watch內置的感應器是獨居長者的「保命符」，但前提是必須精準完成設定。核心防護網涵蓋五大範疇：SOS緊急服務、跌倒偵測（Fall Detection）、車禍偵測、心臟健康警報（心電圖及心率異常），以及醫療檔案與用藥提醒。若未手動啟動或輸入正確年齡，部分關鍵感應器將永遠保持休眠狀態，在意外發生時形同虛設。



Apple Watch長者安全設置，跌倒偵測、SOS求救5大保命功能開啟法。（AI生成）

跌倒偵測與SOS求救設定：破除年齡預設盲點的防跌指南

美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據揭示了一個殘酷現實：每34秒，就有一人死於心血管疾病。對於65歲以上的長者而言，危機更潛伏於日常步行中，每年有超過四分之一的長者遭遇突發性跌倒，逾31萬人因此導致髖骨骨折住院。皮尤研究中心（Pew Research）最新報告亦指出，高達26%的長者為獨居狀態，將失救風險推至頂峰。

對於65歲以上的長者而言，危機更潛伏於日常步行中。（AI生成）

面對這些致命瞬間，科技的介入需要人為授權。若用家未在「健康」App中將年齡設定為55歲或以上，「跌倒偵測」機制不會自動啟動。若長者意外倒地且失去意識，手腕上的高科技設備將毫無反應。家屬必須主動進入iPhone的Watch App，點按「緊急求助SOS」，並將「跌倒偵測」強制設為「永遠開啟」（Always on），確保系統在偵測到嚴重摔倒且用家毫無反應時，能自動撥打求救電話。

主動進入iPhone的Watch App，點按「緊急求助SOS」，並將「跌倒偵測」強制設為「永遠開啟」。（AI生成）

急救黃金時間必開：醫療檔案鎖定顯示與心率異常警報教學

急救現場分秒必爭。醫護人員接觸昏迷長者時，第一時間會長按手錶側邊按鈕讀取「醫療檔案」。若家屬事先在系統內填妥過敏史、長期病患病歷與血型，並開啟「鎖定時顯示」，這幾行字隨時能決定急救用藥的生死方向。

急救黃金時間必開：醫療檔案鎖定顯示。（AI生成）

心臟監測方面，Apple Watch利用Apple Watch利用錶背的光學心率感測器（結合綠色光LED與紅外線LED）持續記錄心率。開啟心電圖（ECG）與不規則心率通知後，當心跳低於40bpm或飆升至120bpm以上，手錶會立刻發出警報。這對於潛在的心房顫動（AFib）患者而言，是極具臨床參考價值的預警機制。

急救黃金時間必開：心率異常警報。（AI生成）

子女遠端照護設定：用藥提醒同步與顯著震動提示教學

長者經常忘記服藥，傳統藥盒的效用有限。透過照顧長者的iPhone，可直接將用藥清單、膠囊顏色、劑量與服用時間同步至長者的手錶。時間一到，手錶會震動並彈出全螢幕提示。若長者患有聽力退化，務必進入「聲音與觸覺反應」開啟「顯著觸覺反應」（Prominent Haptics）。這會大幅增強震動力度，確保每一次警報都能穿透感官退化的屏障。

用藥提醒同步與顯著震動提示。（AI生成）

當手錶的電量耗盡，上述所有偵測與求救功能皆會瞬間停擺。為長者建立一套固定的充電習慣——例如每日早餐或閱讀時固定取下充電，才能確保防護機制時刻運作。

資料來源:Engadget、CDC、Pew Research

黃浩晉 《香港01》數碼生活版記者，時刻緊貼全球科技趨勢，專門搜羅最新手機情報、數碼產品實測及AI應用新知。致力以專業客觀的分析解構科技概念，助讀者一文看清業界最新動態，走在數碼潮流最尖端。

