洗衣機洗完衫仍有臭味？漏洗3個位置　Panasonic教清潔頻率

衣服剛洗完，拿出來卻聞到一陣異味，問題未必只是洗衣液不夠。洗衣機本身亦需要清潔，除了洗衣桶，洗衣液格、門邊膠圈及排水過濾器，都可能積聚殘留物。Panasonic的洗衣機保養指引，就列出不同部件的建議清潔頻率。



每日用水洗衫 不代表洗衣機會自行洗乾淨

洗衣機經常接觸清水及洗衣劑，為甚麼仍會有異味？Panasonic日本官方解釋，洗衣桶內潮濕，加上殘留的洗衣劑及衣物污垢，容易形成霉菌滋生的環境。清潔不足時，除了可能出現臭味，衣物亦可能沾上黑色碎屑。因此，衣服洗完仍有異味時，值得先檢查洗衣機的清潔情況。單靠增加洗衣液分量，未必能處理積藏在機內的污垢；品牌亦提醒，洗衣劑過量容易留下殘餘物，反而成為霉菌的養分。

第一個位置：洗衣液格 建議每星期清洗

平日倒入洗衣液、洗衣粉及柔順劑的抽屜，可能是大家最常接觸、卻最少清洗的位置。Panasonic在保養指引中，建議每星期清洗洗衣劑抽屜，沖走抽屜及內部配件上的殘留物。清潔時，應按照說明書的拆卸方法取出抽屜，切勿硬拉。洗衣劑長期積聚可能發霉，清洗後需將配件及抽屜正確裝回。只抹乾淨抽屜正面，並未處理格內的殘留物。

第二個位置：門邊膠圈 摺位內側也要清潔

打開前置式洗衣機，門口周圍的橡膠密封圈看似乾淨，摺位內側卻可能藏有毛髮、棉絮及水分。Panasonic指引特別提醒，膠圈內側的排水孔如果被污物堵塞，可能引致異味或漏水。清潔時可用擰乾的軟布，輕輕抹走表面及摺位內的污物，避免用力拉扯膠圈。

至於多久清潔一次，用戶提供的海外指引將膠圈列為每兩個月、完成洗衣桶清潔後抹拭。但這不代表平日發現積水或毛髮，也要等兩個月才處理。建議在每次洗衣後，清走膠圈內的異物，並抹去機門玻璃及膠圈上的棉絮和污漬。

第三個位置：排水過濾器 建議每月清理棉絮

相比洗衣液格和膠圈，藏在機身下方的排水過濾器更容易被忽略。Panasonic指引建議每月清潔一次，取走積聚的棉絮，再用流動清水沖洗過濾器。這個位置清潔前要特別留意殘水。應先關機及拔除插頭，並在下方放置容器接水；機內仍有水或正在運作時，不應拆出過濾器，否則可能有大量水流出，當中更可能是熱水。不同型號的排水及拆卸方式有別，應先查看說明書。清潔後亦要按指示裝妥及鎖緊，不能只將過濾器鬆鬆地放回原位。

資料來源：Panasonic