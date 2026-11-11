小米18 Pro進軍歐洲　酒紅新色曝光　續配AI副屏搭Leica雙2億鏡頭

小米集團總裁盧偉冰預告，小米18 Pro系列將於11月17日正式登陸歐洲，與此同時，他還提前曬出了小米18 Pro國際版的全新配色，引發網友熱議。



從曝光的圖片來看，新配色採用了辨識度較高的酒紅色調，整體質感比較鮮明，與中摺疊旗艦小米18 Fold的西野紅配色較為接近。不少網友在評論區稱讚顏值出眾，還有人詢問國行版是否也會推出這一配色。

小米集團總裁盧偉冰提前曬出了小米18 Pro國際版的全新配色，引發網友熱議。（微博@盧偉冰）

除了外觀變化，小米18 Pro系列最大的看點依然是背屏和影像系統。首先是標誌性的AI百變背屏，新機延續了上一代的設計，並進一步豐富了功能體驗。

小米18 Pro標誌性的AI百變背屏，新機延續了上一代的設計，並進一步豐富了功能體驗。（微博@盧偉冰）

背屏不僅可以顯示時間、通知等訊息，還支援個性化壁紙、AI形象生成以及多種應用卡片，用戶可以根據喜好自定義顯示內容。此外，背屏還能充當後置鏡頭的取景預覽屏，方便用戶使用主鏡頭自拍或拍攝影片，實用性和可玩性都有所提升。

影像方面，小米18 Pro系列搭載徠卡（Leica）雙2億像素影像系統，包括1/1.28英寸大感光元件主鏡頭和1/1.56英寸大感光元件潛望長焦。其中潛望長焦支援3.2倍光學變焦，同時具備長焦微距能力，可以兼顧遠距離拍攝與近距離特寫。

小米18 Pro系列搭載Leica雙2億像素影像系統，包括1/1.28英寸大感光元件主攝和1/1.56英寸大感光元件潛望長焦。（微博@盧偉冰）

此外，新機還搭載新一代Snapdragon旗艦移動平台，其中小米18 Pro搭載高通第六代Snapdragon 8至尊版，小米18 Pro Max搭載高通第六代Snapdragon 8超級至尊版。

值得一提的是，此前小米17 Pro系列並未登陸海外市場，因此小米18 Pro系列此次出海，也意味着海外消費者終於能夠通過官方渠道體驗小米的旗艦機背副屏幕設計。

對於內地用戶來說，這次國際版新增的酒紅色配色無疑更具吸引力。至於內地版會不會同步推出，目前仍有待小米官方進一步確認。

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