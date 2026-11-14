vivo V80及Y32香港推出：中價機配蔡司超長焦鏡頭＋8000mAh超大電

vivo V80及Y32香港推出：許多用家外出工作或觀賞演唱會時，經常面臨手機電量迅速耗盡的困擾，隨身攜帶沉重的流動充電池更是增加負擔。加上在人群中難以清晰拍攝遠處舞台細節，遇到重要時刻無法紀錄實在令人掃興。全新智能手機 vivo V80 以及 Y32 雙雙登陸香港市場，分別針對追求旗艦級攝影的愛好者與需要極致續航力的長時間工作者提供全新選擇。這兩款新機打破以往輕薄機身必定犧牲電量的定律，將超大容量電池與專業級攝影鏡頭完美融合。



vivo V80

蔡司五千萬像素長焦鏡頭

對於喜歡攝影的用家而言，遠距離拍攝的清晰度往往是一大考驗。全新vivo V80 搭載了蔡司旗艦級影像系統，當中具備 3 倍光學變焦的 5000 萬像素蔡司超級長焦鏡頭。這枚採用 Sony IMX882 感光元件的鏡頭結合了光學防震技術，即使在演唱會後排或旅遊景點遠距離拍攝特寫，也能穩定捕捉清晰細膩的畫面。機背同時配備了 5000 萬像素的蔡司光學防震主鏡頭以及 800 萬像素超廣角鏡頭，完整覆蓋了日常拍攝所需的不同焦段。前置鏡頭同樣擁有高達 5000 萬像素及 92 度廣角，結合專屬的人像調校技術，在室內或逆光環境下自拍也能呈現自然亮麗的膚色。

vivo V80 立體星河機身非常搶眼

立體星河機身夠特別

除了強大的拍攝能力，V80 在外觀工藝上也取得了突破，首創裸眼 3D 星河工藝設計。當中的星願紫配色採用了一體冷雕玻璃機背，營造出如星河流動般的立體光影層次，帶來獨特的視覺與觸覺享受。機身同時提供漫遊綠及浩瀚灰供選擇，厚度分別僅有 7.89 毫米及 7.69 毫米，重量亦維持在 206 克及 203 克的輕巧水平。在輕薄的機身內，廠方成功置入高達 7200 毫安的藍海電池，配合 90 瓦超快閃充技術，只需 20 分鐘便能補充 60% 的電量。正面配備 6.59 吋的 1.5K 解像度 AMOLED 屏幕，支援 144Hz 刷新率及 5000 nits 局部峰值亮度，內置 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，加上 IP68 及 IP69 雙重防塵防水規格，硬體配置極具誠意。

vivo Y32擁有IP68 與 IP69 最高等級防塵防水認證

8000mAh藍海大電量續航力強

針長時間在戶外工作的人士，Y32 展現了極致的電源續航表現。手機內置 8000mAh 超大容量藍海電池，官方數據指足以應付連續 36 小時的影片播放，或是長達 14 小時的全球定位系統導航。廠方更為這枚大電池提供長達 6 年的電池健康度保證，並支援 44W 快速充電及反向充電功能，讓手機隨時化身為流動電源應急。為了提升戶外使用的便利性，機身正面搭載一塊 6.87 吋 120Hz 刷新率 LCD 屏幕，峰值亮度達到 1300 nits，配合支援400％ 超大音量模式的立體聲雙揚聲器，無論在嘈雜的街頭通話還是觀看影片，都能確保視聽體驗清晰無比。

vivo Y32售價為$2598（128GB）

軍規級防摔防水能應付極端環境

在耐用度方面，Y32 同樣達到旗艦級的防護標準，機身具備 IP68 與 IP69 最高等級防塵防水認證，能抵禦高溫高壓水柱的直接沖洗。這款手機更通過了極度嚴苛的美國軍規級抗摔測試以及 SGS 的 1.7 米跌落測試，內部結構經過特殊強化處理，大幅減低意外掉落造成的螢幕損壞風險。硬體配置上採用 Snapdragon 4 Gen 2 處理器，配合 128GB 儲存空間，機背則配備 5000 萬像素高解像度主鏡頭，完全滿足日常拍攝與頻繁通訊的強烈需求。

林勇（Kenneth Lam）

香港01「數碼生活」編輯，擁有逾十年科技採訪經驗，專注追蹤最新情報，為讀者帶來第一手手機評測與新品開箱。從實用Gadgets到AI趨勢，致力以專業客觀的實測，深入淺出帶大家掌握科技脈搏。

