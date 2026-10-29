vivo X500 Pro Max評測：2億蔡司長焦配7800mAh巨電實力又如何？

vivo X500 Pro Max 上手評測！vivo最新 X500 Pro Max 配備蔡司 LOFIC 17EV 超動態主鏡、2 億像素 APO 潛望長焦與 7800mAh 藍海電池，終於正式在港發表。新機主打高反差動態範圍與超長續航力，成為本季手機旗艦最受矚目焦點。記者立刻上手實測，看看新機是否值得入手。



vivo X500 Pro Max 港行終於正式推出

雙手握持手感是否真的難以適應？

vivo X500 Pro Max 機身配置 6.85 吋 2K 解像度（3168 × 1440）的蔡司大師色彩屏幕，採用 Q11 發光材料，支援 1Hz 至 144Hz 自適應刷新率，局部峰值亮度衝上 4400 nits，無論打機或戶外取景確實賞心悅目。記者手上的橙色機背採用強化玻璃背板，重量為229g，厚度為 8.12mm，拎上手沉甸甸的份量，單手使用感覺雖然還好，但如果長時間垂直錄影，數分鐘後便會感到手腕酸痛感，最好還是雙手操作會較舒適。

今次手上的橙色機身看起來非常sharp

機身做工極度紮實，正面由強化玻璃保護，手機更支援 IP68 與 IP69 防塵防水認證，甚至配備了反應迅速的 3D 超聲波屏下指紋解鎖。不過，機背碩大的圓形鏡頭模組凸起相當明顯，裸機放在平整桌面上操作會產生輕微晃動，用家最好配合隨機附贈的原廠保護殼使用。

機身有一定重量，長拍攝時最好雙手持著更好

2億像素蔡司長焦人像表現合格嗎？

vivo X500 Pro Max 的最大賣點在於其 2 億像素蔡司ZEISS APO 超級潛望長焦鏡頭。感光元件採用 1/1.4 吋 HP0 規格，具備等效 85mm 焦距與 f/2.67 光圈，並配搭 CIPA 7.0 專業級光學防手震。

vivo X500 Pro Max 最大賣點在於 2 億像素蔡司ZEISS APO 超級潛望長焦鏡頭

實測拍攝 85mm 人像，主體從複雜背景中剝離得十分自然，髮絲與衣物纖維根根分明，膚色調校紅潤討喜。唯一瑕疵是系統對臉部微小細節依舊保留些許磨皮痕跡。長焦鏡頭支援高達 60fps 追焦與 30 倍超遠距離運動抓拍，即使裁切至 135mm 焦距，解像力依然堅挺。這顆鏡頭確實是街頭人像與建築特寫的利器。

主鏡頭選用 5000 萬像素的 Sony 客製化 LYTIA 910 感光元件，尺寸為 1/1.28 吋，對應 24mm 焦距及 f/1.57 大光圈，並結合 3 度雲台級防手震機構與 vivo VCS 4.0 技術。這組主鏡採用全新 LOFIC 側向溢位電容架構，具備 17EV 超動態範圍。在日出日落等高反差場景下，高光壓制得宜，暗部層次豐富且沒有過度拉亮的生硬感。夜拍街道時，線條俐落，純淨度極高。超廣角鏡頭則維持 5000 萬像素的基本盤，整體影像戰力依然處於業界前列。

vivo X500 Pro Max試相：

長焦拍攝

10倍長焦拍攝

錄影能力升級幅度令人驚喜，在 V3+ 與 VS1 雙影像晶片協同運算下，新機支援最高 8K 30fps、17 EV TrueDynamic Log、4K 電影人像，並開放 4K 240fps 超慢動作拍攝。徒步手持錄影時，內置防震機構能有效過濾步伐帶來的垂直顛簸，邊角全無拉扯變形。追焦反應咬得極緊，水滴飛濺的慢動作鏡頭纖毫畢現。對於遠攝要求更高的創作者，可以另選購的蔡司增距鏡 Gen2 Ultra 配件套裝。

今代仍然有

聯發科晶片長時間高負載會否降頻？

硬體性能方面，新機換上聯發科 MediaTek 天璣 9600 Pro（Dimensity 9600 Pro）旗艦晶片，採用 2nm 製程，配搭 12GB LPDDR5X Ultra RAM 以及 512GB UFS4.1 儲存空間。在性能跑分中，Antutu 取得高達450萬分，而Geekbench 7 單核成績來到約3000 分，多核更突破 10000 分，日常開apps、多工切換與相片後製幾乎都是瞬間完成，反應極快。

Antutu跑分

然而，持續性高負載運作似乎是晶片的發熱短板。在 3DMark Steel Nomad Light 壓力測試的連續循環中，最高分由初始的 3170 分跌至 1744 分，穩定度僅得 55%。機身溫度由 32°C 攀升至四十多度，雖然溫控上限顯示機身並未過熱燙手，但這顯然是系統過早且積極介入降頻換來的結果。如果重度手遊玩家長時間遊玩大型 3D 遊戲，幀率容易出現浮動。

打《鳴潮》時的效果算不錯

7800mAh大電量能否告別外置充電器？

機身內置高達 7800mAh 藍海電池，可以解決用家的續航焦慮。記者實試外出高強度拍攝一整天，中途無需隨身攜帶任何外置充電器，收工回家仍有大約20－30%電量，電量極度耐用。充電配置則提供 90W 有線閃充與 40W 無線充支援。不過需要留意，原廠 40W 無線快充需要配合第二代專用 50W 垂直無線充電底座，第一代充電座無法相容。

系統預載基於 Android 17 的 OriginOS 7，支援與 Mac 及 iPad 進行檔案接力與屏幕投射，甚至相容 iCloud、Apple Watch 及 AirPods。對於影像創作者或拍攝用家而言，這款機器的綜合續航力與生態相容性表現非常出色。

vivo X500 Pro Max（12GB+512GB）香港售價為 $12,999。

vivo X500 Pro Max 港版規格 屏幕 6.85吋 3168 x 1440 AMOLED （507 ppi、4400 nit、1-144Hz） RAM & ROM 12GB RAM + 512 GB ROM 處理器 聯發科技天璣9600 Pro（MTK9600 Pro 8核心） 系統 OriginOS 7（Android 17） 相機（前置） 5000萬畫素蔡司廣角鏡頭（f/2.0） 相機（後置） 2億像素蔡司APO超級長焦鏡頭（f/2.67） 5000萬像素蔡司高動態主鏡頭（f/1.57） 5000萬像素蔡司超廣角鏡頭（f/2.0） 網絡 Wi-Fi 7、Bluetooth 6.0 其他 NFC、USB 3.2 Gen1 防水防塵等級 IP68 & IP69 充電功率 90W極速閃充 + 40W無線充電 電池容量 7800mAh 尺寸 163.32 x 76.82 x 7.95／8.12mm 重量 225.3g／230.3g 售價 $12,999