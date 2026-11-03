Apple的旗艦級摺屏手機 iPhone Duo 確是話題十足，近萬八港元的身價卻非人人能負擔。何不實實在在選一部實用的頂配直板艦艇手機？中國大陸四大品牌——小米（ Xiaomi）、華為（Huawei）、vivo 及 OPPO，紛紛在自家頂配直板機型上亮出底牌。拋開虛高的品牌溢價，今年旗艦機的戰場已全面轉向底層晶片自研、動輒一億像素起跳的高動態影像系統，以及挑戰物理極限的大容量電池結構。



你究竟需要一部微型商務工作站、一台長焦相機、一隻耐用多年的續航怪獸，還是一部散熱極致的電競直屏？以下拆解這四款旗艦各自對應的精準客群，幫你對號入座。

華為Mate 90 Pro Max 「四卡三待」多媒體微型工作站

華為在制裁與圍堵中走出的自研路徑，如今已形成完整的硬件閉環。Mate 90 Pro Max 典藏版的核心大腦，是一枚全新的麒麟 Kirin 9050 Pro 晶片。根據 IT之家的報導與華為官方公佈的數據，這枚具備邏輯摺疊特性的τ晶片，配合鴻蒙 HarmonyOS 7 系統的智能感知引擎，讓整機性能較上代飆升逾三成。

華為 Mate 90 Pro Max 典藏版：香港行貨未定價．國行售人民幣10,999元

Mate 90 Pro Max 典藏版的核心大腦，是一枚全新的麒麟 Kirin 9050 Pro 晶片。

最令商務客震驚的，是業界首發的「四卡三待」技術。三張實體卡加上一張 eSIM，徹底切中跨境工作者的剛需痛點。影像方面，2 億像素 RYYB 潛望長焦搭配外接的睿影 Z10 模組，直接將等效 240mm 的十倍連續光學變焦塞進用家的口袋，根本是一套多媒體微型工作站。

影像方面，2 億像素 RYYB 潛望長焦搭配外接的睿影 Z10 模組

睿影Z10模組相機重塑專業攝影

「華為睿影 Z10」是一組巨型模組相機，採用1吋超大底感光元件，具備 10 倍連續光學變焦能力，能與 Mate 90 Pro Max或Mate 90 RS 非凡大師進行實時磁吸與無縫數據傳輸。不過此機本身已經單售7千多元，所以不在本文討論之內。

「華為睿影 Z10」是一組巨型模組相機，採用1吋超大底感光元件，，具備 10 倍連續光學變焦能力。

vivo X500 Pro Max 必成新一代演唱會神器？

如果說華為追求全能，vivo 則是將所有技能點都點在了影像硬體上。以往在幽暗環境或高反差光源下拍攝，手機感光元件往往會吃力，但 vivo X500 Pro Max 直接實裝了蔡司LOFIC 17EV 超動態主攝，配備聯發天璣 9600 Pro 處理器，暴力解決了逆光與舞台強光下的過曝問題。

vivo X500 Pro Max：香港行貨定價 HK$12,999（12GB+512GB）

vivo X500 Pro Max 直接實裝了蔡司LOFIC 17EV 超動態主攝，配備聯發天璣 9600 Pro 處理器

這部機最恐怖的殺傷力在於其 30 倍遠距離運動抓拍。就算坐在紅館或啟德的最後排，拍攝出來的影片，都是對其他相機的物理碾壓。

就算座在紅館或啟德的最後排，依然能清晰捕捉台上歌手的汗水與表情。這是純粹的物理碾壓。

OPPO Find X10 Pro Max 8000mAh 巨型電池長效流暢

針對用家最怕的「電量焦慮」與「越用越慢」，OPPO 今年給出的答案極度直接：用料推到頂。根據 OPPO 官方釋出的硬體白皮書，Find X10 Pro Max 內置一塊驚人的 8000mAh 巨型電池，同時維持了 8.4mm 的機身厚度。這種對空間魔法的榨取，確保了跨國航班上全程看片亦毋須外置充電器。

OPPO Find X10 Pro Max：香港行貨未定價．國行售人民幣 6,799 元。

根據 OPPO 官方釋出的硬體白皮書，Find X10 Pro Max 內置一塊驚人的 8000mAh 巨型電池

相機部分雙 200MP 主攝與長焦鏡頭的組合，繼續由哈蘇 Hasselblad 操刀。提供 15EV 的超高動態範圍。配合 ColorOS 17 在底層記憶體釋放上的優化，廠方開出了同級罕見的六年流暢承諾。買機等同買下未來幾年的安心感。

相機部分雙 200MP 主攝與長焦鏡頭的組合，繼續由哈蘇 Hasselblad 操刀。

小米 18 Pro Max 機背小屏系列首度推出港行

因今年小米延後了18 Ultra的發展，所以香港市場首度引入具有機背小屏的小米 18 Pro Max 國際版（17 Pro Max 並沒有在海外發售），首發搭載採用 2nm 製程的驍龍 8 Elite Extreme Gen 6 處理器。只能看著小米的「超大杯」流口水，今年小米終於打破慣例。據 聞的最新科ro Max 國際版強勢登陸，首發搭載採用 2nm 製程的驍龍 8 Elite Extreme Gen 6 處理器。

Xiaomi 18 Pro Max：國際/香港官方行貨尚未正式公佈定價，國行售價人民幣 6,999 元

小米 18 Pro Max 機背小屏系列首度推出港行

極致的晶片效能需要相應的續航支撐，小米直接塞入了至少 7000mAh 容量的金沙江電池，配合 100W 有線及無線快充。加上 1/1.28 吋感光面積的 2 億像素主鏡頭。小米的定價策略依舊凌厲，以低於蘋果 iPhone 18 Pro Max 逾千元的姿態，直接在頂級旗艦市場撕開缺口。

小米直接塞入了至少 7000mAh 容量的金沙江電池，配合 100W 有線及無線快充。加上 1/1.28 吋感光面積的 2 億像素主鏡頭。

總結

Mate 90 Pro Max：長年中港跨境、東南亞或歐美商務出差的商務高管和跨境貿易人士手頭往往有兩至三張電話卡，頻繁換機或帶兩部手機出門極其繁瑣，必選華為Mate 90 Pro Max。

vivo X500 Pro Max：這部機的目標客群極具辨識度：舞台追星族、體育賽事常客，以及需要專業行動錄影的視覺創作者。

OPPO Find X10 Pro Max：如果你討厭兩三年就被迫換機，或者對鏡頭畫質的「不均勻」極度挑剔，這款機型是最佳解法。

小米18 Pro Max：討厭曲面屏反光、天天打高負載大型手遊、對高通旗艦晶片有執念的人，焦點應該直接放在這部機上。

比起跟風追逐頂配標籤，看清自己每天解鎖屏幕後最常用到哪項功能，才能避免為多餘的硬體溢價埋單。