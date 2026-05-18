啟德不只Gundam Base｜6樓有壽屋模型/雙星四驅車/寶可夢卡/爆旋陀螺場｜位於啟德站的香港Gundam Base高達專門店自去年12月尾開幕後，原來同一商場雙子匯2期的6樓集結了很多玩具模型、寶可夢卡店、扭蛋夾公仔鋪，上星期六（16日）KOTOBUKIYA 壽屋模型的專門店也開張了，同場甚至還有啟德三大爆旋陀螺鬥技場之一，吹住冷氣鬥陀螺、爽！



8樓 The Gundam Base 香港店

鄰近港鐵啟德站的雙子匯2期，重點ACG店當然是8樓The Gundam Base 香港店，此處有巨型God Gundam 巨像及大量打卡位，並精選了過百款限定版、一般版高達模型，以及各式模型完成品展覽。現時香港The Gundam Base 除非有特別限定款式發售，一般已經可以在門外排隊入場，不必事前預約。

The Gundam Base香港旗艦店啟德直擊｜1:2神高達前打卡掃限定模型

The Gundam Base香港旗艦店啟德直擊｜1:2神高達前打卡掃限定模型

The Gundam Base香港旗艦店啟德直擊｜1:2神高達前打卡掃限定模型

壽屋模型香港首家專門店

行落兩層到達6樓，是專門針對年輕人的樓層。最新開張的是日本壽屋Kotobukiya專門店，此品牌主打兩大「機娘」《Frame Arms Girl》、《Megami Device 女神裝置》以及時裝美少女《創彩少女庭園》模型系列。店內有很多很多完成品display，並不定期展示未發售的新品。開業期間有85折，購買加送紀念品。

雙子匯2期6樓壽屋模型Kotobukiya專門店

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旁邊是玩具連鎖店精品的分店，特別在當中有San X專區，賣鬆弛熊、角落生物等可愛小玩意，還有隻巨型鬆弛熊打卡位。

雙子匯2期6樓精品玩具分店

雙子匯2期6樓精品玩具分店

雙子匯2期6樓精品玩具分店

雙子匯2期6樓精品玩具分店

爆旋陀螺試玩區

最驚喜是有個爆旋陀螺試玩區，同層數有一兩間玩具店都已兼賣了近期大熱的爆旋陀螺X產品，可以在此即場比試。而不講不知，原來啟德在Threads被封為香港5大爆旋陀螺場地，因此區同區已分別有3個場，包括圖中的雙子匯2期6樓，還有AIRSIDE 3樓，晚上也有不少同好在地面的公園戶外比試。

雙子匯2期6樓爆旋陀螺試玩區

雙子匯2期6樓爆旋陀螺試玩區

反而，啟德AIRSIDE 3樓L318店的試玩區，必須要登記成為「爆旋陀螺X香港比賽聯會」會員方可參加比賽（免費登記）。

Threads用戶man.yi__影片截圖

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網上圖片

TAMIYA田宮模型專門店

再行過少少會見到「雙星」TAMIYA田宮模型的專門店，有遙控車模型、軍事模型、汽車模型以及最受歡迎的迷你四驅車跑道。

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

雙子匯2期6樓「雙星」TAMIYA田宮模型專門店

同層還有其他不同動漫玩具類店鋪