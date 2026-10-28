香港高達基地於官方Facebook突發宣佈，10月29日將於香港國際機場（Hong Kong International Airport）開設全新門市「THE GUNDAM BASE HKG ANNEX」，並留下一句「即將降落香港國際機場」！啟德有1:2神高達立像，那機場店會不會有尊者高達Master Gundam？



流派東方不敗！香港機場會出現 Master Gundam 嗎？

香港高達基地所在地啟德原址為香港首個國際機場，如今萬代再在赤鱲角開一家新店，真的很有意思。啟德有1：2神高達立像，機場新店又會否設 Master Gundam 半身像？馬上為你分析新店！

機場新店又會否設 Master Gundam 半身像？馬上為你分析新店！

ANNEX 的真實含義：別幻想巨型立像

萬代（Bandai）在實體店面的命名邏輯極度嚴謹。店名後綴的「ANNEX」一詞，早已寫明這家新店的真正定位。

參考日本本土佈局，北海道新千歲機場的官方網站明確顯示，當地正設有一間名為「THE GUNDAM BASE ANNEX NEW CHITOSE AIRPORT」的分店。這類被歸類為 ANNEX 級別的門市，本質上是主打高週轉率的「附屬店」或「迷你店」，設於機場客運大樓的非禁區（Landside），讓非乘搭飛機的市民也能前往消費。

北海道新千歲機場都有一家「THE GUNDAM BASE ANNEX NEW CHITOSE AIRPORT」。

店內設計一切從簡。沒有震懾眼球的 1：1巨型機甲立像，也沒有佔地廣闊的塗裝體驗區。其實，台場THE GUNDAM BASE ANNEX旨在分流主店人流，給欣賞完台場 1：1 獨角獸立像（現已退役）的遊客入店買些紀念品。而香港機場店，很有可能選址T2新客運大樓（需核實啟用時間），給離港旅客作「最後衝刺」買紀念品，不會售賣數量限定的模型而大排長龍，但就一定會賣印有機場限定字樣的手信。